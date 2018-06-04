Россия сдает Иран союзу Америки и Израиля? - "СП"

00:44 06.06.2018 Россия сдает Иран союзу Америки и Израиля

Крах ядерной сделки может превратить Ближний Восток в "кровоточащую рану человечества"



Сергей Аксенов

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Владимир Сажин

Сергей Серегичев



Иран возобновляет свою ядерную программу. Об этом событии, которого в мире опасаются многие, 4 июня заявил духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи на мероприятии, посвященном 29-й годовщине со дня смерти Имама Хомейни.



Теперь, как представляется, большая война на Ближнем Востоке становится реальной, как никогда. "Горячий" конфликт между Израилем и Соединенными Штатами с одной стороны и Ираном - с другой может разрушить хрупкое равновесие сил, которого за последние годы добилась в регионе Россия.



Катализатором конфликта стало недавнее решение Соединенных Штатов выйти из "ядерной сделки" с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий - СВПД). В ответ аятолла Хаменеи дал указание Организации по атомной энергии Ирана быть готовой к повышению потенциала для обогащения урана. В частности, речь шла об ускорении строительства центрифуг.



Этот план будет реализован, если участники СВПД после выхода из него США не смогут обеспечить Ирану гарантируемые сделкой экономические выгоды. "Наши враги не смогут остановить наш прогресс в ядерной сфере", - пообещал духовный лидер Ирана.



Подобная демонстративная решимость уже в ближайшее время может привести Тегеран к войне с Израилем, так как Тель-Авив давно заявлял, что ни в каком случае не допустит появления у персов атомной бомбы. Тем более, что союзник Израиля - США настроены сейчас жестко антиирански, чему способствовал приход в Белый Дом нового советника по нацбезопасности Джона Болтона.



Совместный с американцами удар по Ирану может быть нанесен через голову российской ПВО в Сирии. Как быть в таком случае Москве? Остаться зрителем? Но тогда Иран может разорвать свои отношения с Россией, которые и так не очень союзнические. Будет закрыт наш воздушный коридор в Сирию через Ирак и Иран, а это поставит под вопрос перспективы нашей операции в регионе.



Действия Москвы и так вызывают вопросы в Тегеране. Так, там крайне негативно восприняли слова Сергея Лаврова о необходимости всех несирийских сил покинуть зону деэскалации на юго-западе Сирии. "Москва не должна вмешиваться во внутренние дела сирийцев", - сказал, как отрезал замминистра иностранных дел Ирана Хусейн Шейх аль-Ислам.



Косвенным признаком охлаждения отношений двух стран стало сворачивание своей активности в Иране российской нефтяной компанией "Лукойл". Руководство компании решило не продолжать проекты в Иране из-за угрозы американских санкций. "На данный момент, в основном, у нас все приостановлено", - цитируют СМИ слова сотрудника "Лукойла".



Происходящее немедленно было замечено на Западе. По мнению американского политолога Нормана Бэйли, на Ближнем Востоке Путин по-настоящему заинтересован лишь в одной цели - защищать и развивать военные базы России на сирийском побережье. Именно ради этого, по словам Бейли, российский и израильский лидеры и заключили "временное соглашение, которое приближается к статусу альянса".



Это устраивает и Израиль, и США. А Россия, "по существу, превратилась в тактического регионального союзника обеих стран", отмечает политолог.



При этом Европа не в восторге от Трампа и от его идеи разорвать ядерную сделку. Последствия этого для трансатлантического партнерства уже заметны. Очевидно, по этой причине премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал вчера тур по трем европейским столицам - Берлину, Лондону и Парижу. Тель-Авив намерен убедить Старый Свет последовать примеру Вашингтона, пишет The Times.



В связи с этим интересно мнение российского востоковеда Александра Князева. Он считает, что сейчас суверенитет той или иной страны мира можно измерить уровнем ее отношений с США. Поскольку, экономики России, Китая и тем более союзников Вашингтона в Европе сильно зависят от американской экономики, а следовательно - и от политической линии Вашингтона, их суверенитет, в отличии от Ирана, является ограниченным.



Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин отмечает, что Тегеран пока не торопится нарушить условия ядерного соглашения.



- Заявление Хаменеи - это ответ Ирана на шаги Трампа по разрушению СВПД. Это дело ясное.



"СП": - Получается, что в ответ на выход Вашингтона из ядерной сделки Тегеран готов поступить аналогичным образом?



- Я не думаю, что даже этот шаг Тегерана нарушает основные требования и принципы, заложенные в СВПД. Потому что там допускается обогащение определенного количества урана до пяти процентов. Так же как допускается и некоторое увеличение количества действующих центрифуг, о которых говорил Хаменеи. То есть, это в большей степени политический, пропагандистский шаг со стороны Тегерана. Но, кроме того, это еще и подготовка к тому моменту, когда СВПД окончательно развалится. Тогда Иран будет проводить работы в ядерной сфере уже без контроля со стороны МАГАТЭ, а значит без раскачки приступит к возобновлению своей ядерной программы.



Это вне всякого сомнения. И я не удивлюсь, если со временем, накопив ядерные "силы", Тегеран начнет разрабатывать уже военное направление.



Поэтому то, что сделал Трамп - это большая ошибка.



- То, что мы сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке, это попытки взаимного шантажа со стороны и Тель-Авива, и Тегерана, - рассуждает доцент РИСИ Сергей Серегичев. - Понятно, что Иран будет восстанавливать свою ядерную программу, потому что без этого он не может быть признанным региональным лидером. И понятно, что Израиль с этим не согласится. Но конкретно сейчас я по чисто военным причинам не ожидаю начала боевых действий.



"СП": - Поясните, пожалуйста…



- Да, Израиль может разбомбить Иран. Но даже массированная операция его ВВС не даст нужной гарантии, что будут поражены все ключевые объекты иранской ядерной инфраструктуры. Потому что иранцы сделали выводы из всех предшествующих западных и израильских кампаний. Их ядерные объекты рассредоточены, находятся под землей, обычными и даже бетонобойными бомбами их не уничтожить.



Плюс могут быть объекты-"обманки". Ключевые объекты прикрыты системами ПВО, что приведет к большим потерям среди атакующей авиации.



То есть, это не будет легкой прогулкой. Кроме того, если нападение на Иран состоится, то Тегеран тут же задействует "Хезбаллу", которая получит "зеленый свет" и мощное финансирование. А в сфере терроризма, как известно, чем больше денег - тем больше взрывов.



"Хезболла" может дестабилизировать несчастный Ливан, а может начать устраивать теракты, например, в аэропортах Европы. Напомню, в 1900-х годах Иран дал этой организации 100 миллионов долларов только на "текучку". И если с Ираном сейчас что-то случится, иранские деньги снова станут доступны радикальным лидерам "Хезбаллы".



Часть иранских денег пойдет в сектор Газа. "ХАМАС" активизируется и "Кассамы" (неуправляемые ракеты - авт.) полетят на приграничные израильские города. Более того: кошмарный сон израильских военных, из-за чего они регулярно бомбят позиции проиранских сил "Аль-Кудс" в Сирии, - это ракеты средней дальности. У Израиля же маленькая территория. Достаточно "ХАМАС" заполучить ракеты, которые могут бить хотя бы на 300 километров, как все израильские города окажутся в зоне поражения.



Их, конечно, можно пытаться сбивать, но появятся другие, способные преодолевать систему ПРО. Так что Иран может устроить ад Израилю. Как, впрочем, и наоборот.



"СП": - Это если Израиль будет действовать один. А если в компании со столь мощным союзником, как США? Там ведь целое антииранское лобби, только и ждут повода…



- Не-не-не… Трамп будет пугать Тегеран, но воевать не будет. Он бизнесмен, мастер запугивания, но не полководец. Ему не нужна большая ближневосточная война. Зачем ему это?



"СП": - В голову Трампу не залезешь…



- В случае негативного сценария - наземной военной операции Израиля и США - "в ауте" сразу окажется Иран. Затем наверняка Ливан… А дальше - Иордания и вообще все может не остановиться даже и на Саудовской Аравии. Ближний Восток превратится в пылающую рану человечества.



И нет гарантии, что израильтяне не посчитают необходимым применить ядерное оружие против напавших на него ближневосточных государств. Да, в Иордании - сунниты, а в Иране - шииты, между ними большая рознь. Но враг-то один. Поэтому могут напасть, чтобы показать, что с Израилем борются не только шииты, но и сунниты.



"СП": - Есть ли из всего этого выход? Ведь теперь это касается и России, которая взяла на себя ответственность за Сирию…



- Тут поможет только политическое решение. Иран должен признать Израиль и установить с ним дипломатические отношения, а также прекратить поддержку воинственных организаций в секторе Газа. Разве что гуманитарку им давать. А Израиль в ответ должен признать интересы Ирана в регионе. В том числе и в Сирии, в обмен на гарантии своей безопасности. При таком варианте Израиль должен допустить и обладание Тегераном ядерным оружием.



Но как только это случится - ядерная бомба появится и у саудитов - из Пакистана. Ярлычки только переклеят. Потом - у Египта. И вскоре этот регион станет ядерным.



Теоретически Ближний Восток может стать мирным, но уже в ядерном статусе. Потому что договор о безъядерном статусе региона так и не был ратифицирован. Но такой вариант предполагает сдачу всех позиций обеими сторонами и поэтому вряд ли возможен. Конфликт разной степени интенсивности может длиться там еще десятилетия. Источник - СвободнаяПресса

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