Минц херц. Путинская "элита" все равно линяет в Лондон, - М.Алексинская

00:43 06.06.2018 Минц херц

эмиграция Бориса Минца и скандал с коллекцией Музея русского импрессионизма



Марина Алексинская



В центре двух взаимоисключающих публикаций с претензией на арт-скандал оказался небезызвестный Борис Минц. Российский миллиардер, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, член Бюро президиума Российского еврейского конгресса, один из основателей банка "Открытие" и владелец 01 Group, основатель Музея русского импрессионизма.



Первая публикация в журнале Forbes, статья называется "Семейный исход: почему Борис Минц покинул список Forbes и Россию" (от 28 мая 2018). Ссылаясь на источник, автор рассказывает о том, в частности, что "на Лазурном Берегу у семьи бизнесмена есть вилла и яхта, где тот регулярно устраивал вечеринки для друзей и партнеров". Что покупал бизнесмен участки и в Новой Зеландии, только вот цена таковых, равно как и "цена коллекции русского импрессионизма, ни в какое сравнение не идет со стоимостью того бизнеса, который он (Борис Минц) потерял" в России. Кроме того, источник сообщил: "коллекция картин, принадлежащая Минцу, покинула Россию вместе с ним", и что стены Музея русского импрессионизма сейчас "действительно пустеют".



Вторая публикация - в газете "КоммерсантЪ", статья называется "Детство авангарда" (от 1 июня 2018), и здесь - жизнь "в розовом цвете". Музей русского импрессионизма на ремонт не закрыт. Музей русского импрессионизма действует. "В музее (цитирую фрагмент) открылась выставка "Импрессионизм в авангарде". Правда, основатель музея, бизнесмен Борис Минц, попавший под "опалу", впервые на вернисаже не присутствовал.



Музей русского импрессионизма был открыт для публики 28 мая (роковая дата, 28 мая пришло известие об эмиграции Бориса Минца) 2016 года, свою деятельность музей начал двумя годами ранее: провел серию выставок в Москве, в аукционном доме MacDougall’s, в Венеции, Фрайбурге и - Иванове, городе, где Борис Минц получил "путевку в жизнь", заработал свой первый капитал, будучи сотрудником одного из центров научно-технического творчества молодежи. Музей расположен на территории принадлежавшей Борису Минцу бывшей кондитерской фабрики "Большевик", в его коллекции - живопись и графика рубежа XIX-XX веков: работы Петра Кончаловского и Николая Дубовского, Василия Поленова и Николая Богданова-Бельского, Константина Коровина и Валентина Серова, Игоря Грабаря, Константина Юона, Юрия Пименова, etc, etc…Эмиграция Бориса Минца - транслирует "КоммерсантЪ" - не вызовет в деятельности музея никаких перемен, картины продолжат оставаться на своих местах. Более того, будучи в Лондоне, Борис Минц продолжит находиться на связи с музеем; его финансирование, а это порядка 1,5 млн долларов в год… Есть в столь благостном будущем музея что-то, что вызывает обеспокоенность.



И это "что-то" - череда скандалов вокруг фигурантов российского истеблишмента не менее известных. Пристрастностью к искусству в том числе. Выделим среди прочих следующие:



Январь 2014-го. Эксперт-искусствовед Елена Баснер, дочь композитора Вениамина Баснера, автора музыки к широко известной советской песне "С чего начинается Родина", была задержана в Санкт-Петербурге. Подозрение в причастности к крупному мошенничеству, продаже коллекционеру Андрею Васильеву подделки за 250 тыс. долларов (речь шла о картине Бориса Григорьева "В ресторане").



Февраль 2016-го. Альфред Кох - бывший вице-премьер, бывший председатель правления "Газпром-медиа" (в настоящее время проживает в Германии) был объявлен в международный розыск по делу о попытке вывезти из России картину художника Исаака Бродского. Известный откровенно русофобскими заявлениями Альфред Кох утверждает: его преследование носит политический характер. Правоохранительные органы Германии отказывают России в допросе "политика".



Январь 2018-го. Газеты пестрят заголовками: "Скандал вокруг выставки русского авангарда в Генте привел к следу советской мафии"! Одиннадцать европейских исследователей русского авангарда публично усомнились в работах Малевича, Гончаровой, Кандинского из коллекции Игоря Топоровского, что были с помпой представлены в Музее изящных искусств в Генте (Бельгия). Причина: в научных публикациях они не упоминаются, об их происхождении нет никаких достоверных сведений. Игорь Топоровский - бельгийский коллекционер российского происхождения, позиционирует себя как советника Михаила Горбачева, "теневого дипломата" Бориса Ельцина; с приходом к власти Владимира Путина был вынужден эмигрировать (2006 год). Механизм транспортировки коллекции русского авангарда из России в Европу при этом не уточняется.



В таком случае, не будет преувеличением сказать: скандал, пока еще латентного характера, вокруг русского импрессионизма, музейной коллекции Бориса Минца - не первый и не последний. Продолжение скандала не за горами. Конечно, так уж исторически повелось, что рынок антиквариата - terra incognita для непосвященных… Вместе с тем, возгласы "царь-то не настоящий!" становятся все громче и громче, слухи о "фальшаках" в собраниях крупнейших музеев России распространяются с пугающей быстротой … Невольно возникают вопросы. Какова статистика утраченных или выведенных за пределы России произведений искусства за минувшую треть века? - это раз… И какова роль и степень участия Министерства культуры в разрешении вопросов сохранения наследия из произведений искусства, национального достояния России? - это два… Если принять во внимание "беспрецедентный по своему масштабу, культурной и политической значимости" договор о долгосрочном партнерстве Государственного Эрмитажа и Фонда Соломона Р. Гуггенхайма и появление (с назначением Зельфиры Трегуловой на должность директора Государственной Третьяковской галереи) спонсора галереи - одной из крупнейших консалтинговых компаний Boston Consulting Group… Источник - Завтра

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