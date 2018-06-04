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Лидерство в Средней Азии: о развитии экономик Казахстана и Узбекистана, - М.Шибутов
00:10 06.06.2018

Несмотря на отсутствие масштабной добычи нефти, Узбекистан при грамотном руководстве имеет все шансы догнать Казахстан

В 2017 году ВВП Казахстана составил 158,2 миллиарда долларов, а ВВП Узбекистана - 30,7 миллиарда долларов. Разница в 5,15 раза. Но, как всегда, в сложных системах нельзя опираться только на одну цифру. Давайте посмотрим, какова же реальная разница экономик Казахстана и Узбекистана.

Еще в 2016 году ВВП Узбекистана составлял 67,2 миллиарда долларов, в то время как казахстанский ВВП был 137,3 миллиарда, что всего в два раза больше. Падение ВВП Узбекистана произошло из-за коррекции курса национальной валюты. Соответственно, снизился и весь объем экономики.

При этом ВВП Узбекистана до недавнего времени рассчитывался весьма и весьма условно - только в 2018 году расчеты будут проводиться по международной методике, и будут получены пригодные для сопоставления цифры.

Попробуем взять другие цифры - экспорт и импорт за 2017 год. Надо отметить, что в 2017 году разницу между экспортом и импортом товаров в Узбекистане как и раньше компенсировали трансграничные переводы физических лиц - с Россией положительное сальдо составило 3,559 миллиарда долларов, с Казахстаном - 143 миллиарда долларов. Но эти данные не учитываются в экспорте и импорте услуг, так как в этих показателях учитывается деятельность юридических лиц.

Как видно из таблицы, в целом по экспорту Узбекистан отстает от Казахстана в 4,4 раза, а по импорту - в три раза. Разница уже не такая значительная.

Что же может позволить Узбекистану быстро нарастить экономику?

Наращивание внешнего долга - сейчас государственный внешний долг Узбекистана небольшой, в районе 16% от ВВП. Его можно нарастить, оставшись в довольно безопасных пределах. Если Узбекистан будет активно привлекать внешние заимствования, особенно от банков развития, он сможет докапитализировать свою экономику и развить как производства, так и инфраструктуру.

Снижение энергетической зависимости. В сельских населенных пунктах до сих пор происходят отключения электроэнергии, есть дефицит газа, потому что он нужен на экспорт. Все это затрудняет как развитие промышленности, так и снижает уровень жизни граждан. Но если ввести в строй новые источники электроэнергии, то это резко ускорит развитие экономики.

Переработка сырья на месте - пора переходить от экспорта сырья к экспорту обработанной продукции. Конечно, многое уже сделано, но многое еще надо сделать - к примеру, не экспортировать хлопок-сырец

Увеличение производства нефти и газа - скоро начнут работать месторождения на Устюрте, которые разрабатывают "Газпром" и ЛУКОЙЛ, что увеличит как экспортную продукцию, так и возможно будет покрывать внутренние потребности

Развитие туризма - хотя в Узбекистан приезжает большое количество туристов (150 тысяч в год), но это далеко не все возможности. Можно увеличить поток, создав еще больше рабочих мест.

Снижение доли теневой экономики - сейчас теневая экономика составляет 50%, то есть официальная экономика это только половина от существующей. Чем больше легализация, тем быстрее рост экономики в статистике будет - даже если довести ее до 30%, то прибавка к ВВП будет 12 миллиардов долларов.

Развитая узбекская диаспора - диаспора может снабдить Узбекистан не только инвестициями, но и обученными кадрами со связями, которые могут занять места как чиновников, так и предпринимателей.

Мешают Узбекистану развиваться четыре субъективных обстоятельства и одно объективное:

Неготовность законодательства и стандартов к открытой и либеральной экономике.

Отсутствие подготовленных кадров, которые бы могли работать в современной рыночной экономике - правда, это легко поправимо, особенно с помощью диаспоры.

Негативный имидж Узбекистана, который сказывается на инвестициях - пока непонятно, сколько продлится эта ситуация.

Водный дефицит, который делает проблемным развитие сельского хозяйства. Но это вполне компенсируется отказом от выращивания риса и хлопка, внедрением новых методов орошения и экономией воды на поливе.

При всем при этом у Узбекистана есть то, что помогло экономикам Южной Кореи, Тайваня, Китая и Вьетнама: обученное, технически грамотное, активное, многочисленное население, которое пока готово работать за небольшие деньги. Учитывая, что в стране будут открываться филиалы российских технических вузов вроде МИФИ и МИСиС, то скоро в стране появятся хорошо обученные инженеры и конструкторы. Конечно, либерализация экономики уже приводит к повышению тарифов за коммунальные услуги и повышению цен, но пока это все находится в диапазоне, который население может выдержать.

У Казахстана есть, конечно, преимущества в виде уже накопленных инвестиций, развитой относительно инфраструктуры, больших природных ресурсов и рыночной экономики, но это не так важно. Дело в том, что его развитие сдерживает до сих пор не реформированная банковская система, коррупция и неэффективное государственное управление, отсутствие найденных крупных месторождений полезных ископаемых, отрицательный платежный баланс и общая стагнация обрабатывающей отрасли, но самое главное - это население. Население Казахстана попало в ловушку собственных иллюзий - есть желание получать доходы, ничего не делая (излюбленная фраза - "почему мы не живем, как арабы в ОАЭ") и не неся никакой ответственности. Это резко снижает шансы для предпринимательства во всех сферах - от сельского хозяйства, где работники тащат у хозяина все, что плохо лежит, до разных офисов, где люди в основном имитируют работу, сидя в социальных сетях и распространяя дурацкие слухи. Плохое образование завершает картину. В стране низкий человеческий капитал, и из-за эмиграции ситуация будет ухудшаться.

Подытоживая все написанное, надо отметить, что у Узбекистана есть примерно 5?7 лет интенсивного развития за счет открытия экономики и ее либерализации. А затем, если все сложится удачно, начнет работать построенная инфраструктура, дадут прибавку ВВП новые месторождения нефти и газа, а самое главное - будет запущена АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200, и это даст новый толчок развитию. Так что сопоставимые с Казахстаном масштабы экономики у Узбекистана будут примерно через 10?12 лет. А вот как после этого Узбекистан будет себя вести в регионе - это уже совсем другой вопрос.

Марат Шибутов

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2426621.html

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528233000
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