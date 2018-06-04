Китай расширяет экспансию, потому что иначе уже не может, - А.Запольскис

00:08 06.06.2018 Внешнеполитическая активизация Китая вызвана не столько желанием Пекина, сколько вакуумом власти в связи с уходом США



В мире сейчас происходит множество, на первый взгляд, между собой слабо связанных событий. Трещит и грозит рухнуть еще недавно казавшаяся такой перспективной политическая и экономическая конструкция Единой Европы. Стабильно "западный" Ближний Восток все больше демонстрирует свою бесхозность. Король Саудовской Аравии практически с прямой просьбой о внешнеполитическом посредничестве обратился к Парижу вместо Вашингтона. В Сирии дело запахло ирано-израильской войной.



Но больше всего существовавший с 1945 года мир менять начала внезапно ускорившаяся экспансия Китая. Вот только все перечисленное в реальности имеет одну общую причину - утрату Америкой способности к обеспечению своей мировой гегемонии.



Официально принято считать, что Пекин анонсировал программу создания иностранных военных баз просто потому, что китайцам так захотелось, и потому, что они это могут. Еще популярной версией является стремление Поднебесной с помощью оружия обеспечить страховку своих инвестиций. Определенная доля истины в "инвестиционной" версии действительно присутствует, но лишь определенная, как в известном афоризме про связь деревьев и ветра.



Взять, например, американо-китайские торговые отношения. Вообще-то проблему своему платежному балансу США создали сами, когда начали в 80-х годах массово переносить в Китай свое промышленное производство. Но сейчас Вашингтон пытается вести себя так, словно он является жертвой неспровоцированного и подлого нападения. Причем делает это в очень непоследовательной форме. То объявляет о предстоящих торговых санкциях, то отказывается от них и рапортует об успешных переговорах, то снова вводит санкции, то опять намекает на готовность их отменить, если получит от Пекина достойное предложение.



В конце концов, в чисто ковбойской манере, США вообще наносят Китаю прямое оскорбление по поводу событий на площади Тяньаньмэнь почти тридцатилетней давности. Требовать от китайцев объяснений на счет событий на площади Тяньаньмэнь - это все равно, что потребовать от нас подробного отчета о том, почему не сдались Вермахту в первые три месяца войны.



Впрочем, вот так вот, истерично, однобоко, крайне непоследовательно и, самое главное, сугубо сиюминутно нынешние США ведут себя везде и со всеми. В иранской "ядерной сделке". В палестинском вопросе. В НАТО. В торговых отношениях не только с ЕС, но даже со своим ключевым партнером по NORAD - Канадой. Тем самым Америка показала свою неспособность обеспечивать приемлемый для всех баланс интересов, а именно это служит основой признания гегемона гегемоном.



А самое главное, даже публично демонстрируя огульный эгоцентризм, США явно показывают неготовность и нежелание за него "драться". Лидер какой-то северной части крошечного и бедного полуострова в ЮВА посмел, вопреки воле гегемона, публично обзавестись ядерным оружием. В былые времена стратегическая авиация США уже бы минимум полгода утюжила северокорейские горы. Под ее прикрытием берега бы уже штурмовала американская морская пехота. И плевать, что ценой за это могло стать превращение в радиоактивные руины базы на острове Диего Гарсия или даже пара-тройка ядерных ракет на Гонолулу. Их бы сбили ПРО. Наверное. И даже если бы не сбили, отношения Америки к вопросу это бы не изменило. Исторические прецеденты бывали. Если на то пошло, японцы на Перл-Харбор тоже не сами по себе напали.



Но это время давно ушло. Кроме собственных хотелок, американские элиты разучились что-либо воспринимать. Но и рисковать всем ради них они не желают тоже. Это и создало в мире вакуум. С кем и о чем договариваться? Иран потребовал от ЕС гарантий по "ядерной сделке", но пока их не получил. КСА "попросило" Париж "повлиять" на Катар, тоже с неизвестным результатом. Генсек НАТО публично проинформировал Тель-Авив, что не будет помогать Израилю в войне с Ираном. В мире возник опасный хаос, когда никто не знает "общепринятых" правил и нет никого, способного принудить несогласных к их соблюдению силой.



Однако природа не терпит пустоты. Международные механизмы безопасности нужны, прежде всего, потому, что безопасность интересует каждого. Сегодня получается так, что на роль "главных на планете" ситуация тянет Россию, Евросоюз и Китай. Больше просто некого. Россия, увы, слишком мала экономически и слишком зависима технологически, хотя при этом имеет, по крайней мере, собственную позицию. Евросоюз достаточно богат, но также слишком безволен и сколько-нибудь четкой собственной позицией не обладает.



Выходит так, что необходимым сочетанием факторов на данный момент обладает только Китай. Он достаточно велик экономически, чтобы с ним можно бы было эффективно играть в санкционные игры. Он обладает достаточно совершенными и многочисленными СЯС, чтобы ему было можно сколько-нибудь реально угрожать прямой войной. И он достаточно полон решимости всерьез драться, если, по его мнению ,"дело того потребует".



Полностью заменить собой американскую гегемонию во всем мире Пекин пока еще не сможет. Впрочем, на власть над всем миром он и не претендует. Принципиально другая культура. Однако в Азии, которую Поднебесная традиционно считает своей, гарантом международной стабильности может являться только она и никто больше. А значит, любые попытки американцев Китаю там что-то не позволить - обречены на провал.



Собственно, это уже и так хорошо видно на примере истории с Южно-Китайским морем. Отдельные корабли ВМС США еще пытаются там что-то демонстрировать, но продолжать развивать там военную инфраструктуру это китайцам не мешает. А максимум лет через пять-семь, когда закончится текущая кораблестроительная программа, Пекин переведет положение из de facto в de jure. И никто ему не сможет помешать. Потому что там, под морским дном, находится огромное нефтегазовое месторождение, и оно китайцам "очень нужно". И кто им что сумеет возразить?



В общем, приходится признать, что в основе китайской экспансии лежит даже не столько желание самого Китая, сколько отсутствие иных альтернатив. С одной стороны, это плохо. И даже несет определенную угрозу. Есть в Китае хорошая поговорка на этот счет - "не спеши обнимать крокодила, только что съевшего твоего врага". Но в то же время такой расклад создает хорошие перспективы для серьезного пересмотра геополитической роли России в мире. И его упустить нельзя.



Александр Запольскис Источник - REGNUM

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