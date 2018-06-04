Президент Киргизии опять собрался с попрошай-визитом в Китай. Деньги совсем жок, однако...

00:03 06.06.2018 Визит президента в Китай: Вопросы долга, земель...





Президент Сооронбай Жээнбеков по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина 6-8 июня посетит Китай с государственным визитом.



Завотделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков провел брифинг по визиту Сооронбая Жээнбекова в Китай. В преддверии визита президента журналистов интересовал вопрос сдачи Китаю в аренду 3-х гектаров земли в Бишкеке сроком на 49 лет под китайское посольство. Сыдыков заверил, что участок выдан в аренду мэрией Бишкека еще в 2003 году и "городскому кенешу не было распоряжения поддержать проект":



- Здесь не было распоряжения обязательно подписать в рамках государственного визита президента. Это в рамках закона, если завершатся соответствующие внутренние процедуры, то состоится подписание в рамках визита. Если не завершится, то планируется, что две стороны рассмотрят в рамках закона и определят, сколько потребуется времени.



Напомним, 31 мая депутаты Бишкекского городского кенеша поддержали решение о сдаче в аренду сроком на 49 лет 3,3 гектара земли в Бишкеке китайскому посольству. Что касается визита президента Китая, то стало известно, что в рамках визита будет подписано около 10 документов в различных сферах. Отдельные эксперты до этого прогнозировали, что в Китае Сооронбай Жээнбеков поднимет вопрос долга Кыргызстана.



Данияр Сыдыков по поводу этого остановился на следующем:



- По данному вопросу идут большие дискуссии в последние дни. Мы даем свое предложение по данному вопросу. Стоит цель, чтобы совместно с китайской стороной найти определенные пути, с соблюдением интересов обеих сторон, на основе взятых на себя обязательств провести положительное, мягкое урегулирование для погашения долга.



Китай выделил Кыргызстану кредиты на сумму около 2 млрд долларов. В последнее время долг Китаю вызывает тревогу как в парламенте, так и у общественности.



В рамках визита в Китай президент Сооронбай Жээнбеков встретится с рядом руководителей. В экономическом направлении ожидается рассмотрение соглашения по строительству газопровода, который будет транзитом проходить через территорию Кыргызстана. По словам Данияра Садыкова, относительно этого проекта распространяется недостоверная информация:



- Газопроводом будет владеть Китай. Он будет проложен на глубине 4 метра. Земля будет выдана во временную аренду, при этом остается в собственности Кыргызстана и будет находиться под охраной. Это мировая практика. Многие государства за счет таких соглашений зарабатывают миллиарды. Слухи о том, что земля в Алайской долине будет отдана, не соответствует действительности. Соответствующие соглашения по газопроводу прошли ратификацию в Жогорку Кенеше.



Двустороннее соглашение по газопроводу было подписано в 2013 году. До этого в интернете распространилось мнение, что для этого проекта Китаю отдадут землю в Алае. Эксперт по международным делам Кубан Мамбеталиев считает, что в рамках визита президент Сооронбай Жээнбеков поднимет вопрос строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан:



- Недавно президент Узбекистана Мирзиеев отправился в Китай и провел переговоры по завершению до осени этого года документов по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая тянется еще со времен Аскара Акаева. Планируют решить финансовую сторону вопроса и подписать в конце года. Наш президент во время своего визита, по всей вероятности, проведет переговоры по данному вопросу.



Визит в НКР президента Жээнбекова состоится накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества. В рамках саммита предусмотрены встречи Жээнбекова с президентами Таджикистана, Монголии и премьер-министром Индии. После завершения саммита ШОС в Китае председательство в организации переходят Кыргызстану. Касательно кыргызско-китайских отношений эксперт по международным делам Эдиль Осмонбетов сказал следующее:



- Последние несколько лет возникали отдельные непонятные нюансы. Предстоящий визит президента в Китай должен обновить и поднять отношения на новый уровень. С другой стороны, в нашей экономике нет роста после нашего присоединения к ЕАЭС. Однако есть соседний Китай с амбициозными проектами "Шелковый путь", "Китайская мечта". Но кыргызское правительство не может воспользоваться данными возможностями.



Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Китаем были установлены в 1992 году. На сегодняшний день между двумя государствами заключено свыше 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.



Автор: Бакыт Торогелди уулу

Марал радиосу



Источник: maralfm.kg Источник - gezitter.org

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