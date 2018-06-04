Бизнес по-кыргызски. Скандал на 21 млн сом при ремонте Токтогульской ГЭС…, - "Фабула"

00:02 06.06.2018 Раскрыт еще один скандал, связанный с 21 млн сомов при проведении тендера по ведению ремонтных работ на Токтогульской ГЭС. Генпрокуратура посчитала, что ОАО "Электрические станции" неправильно провело тендер, возбудив уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса. Предприятие "Электрические станции" объявило тендер на ремонт Токтогульской ГЭС, определило победителя. Затем иностранный партнер другой компании, участвовавшей в тендере, пожаловался на то, что конкурс прошел неправильно, обратился в Департамент государственных закупок. В итоге упомянутый департамент признал тендер недействительным, победителем была признана иностранная фирма, выступившая против решения комиссии. Предприятие "Электрические станции" заключило соглашение с "победителем" на 21 млн сом, но дело было доверено кыргызстанской фирме-партнеру, которая участвовала в тендере. Эта фирма проводила ремонт на Бишкекской ТЭЦ. Кроме того, она не отремонтировала гидроагрегат №1 на Токтогульской ГЭС, но не вернула 5 млн 702 тысячи сомов. В данное время возбуждено и уголовное дело по ущербу в 1,7 млн сомов, нанесенному государству на Курп-Сайской ГЭС.



Источник: газета "Фабула пресс" №39 от 05.06.2018 / стр. 5 Источник - gezitter.org

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