 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 06.06.2018
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00:43  Минц херц. Путинская "элита" все равно линяет в Лондон, - М.Алексинская
00:10  Лидерство в Средней Азии: о развитии экономик Казахстана и Узбекистана, - М.Шибутов
00:08  Китай расширяет экспансию, потому что иначе уже не может, - А.Запольскис
00:03  Президент Киргизии опять собрался с попрошай-визитом в Китай. Деньги совсем жок, однако...
00:02  Бизнес по-кыргызски. Скандал на 21 млн сом при ремонте Токтогульской ГЭС…, - "Фабула"
00:01  Ислам в Бухаре под патронажем консерватизма улемов и деспотизма эмиров. Ч. 1, - Б.Мусаев
Вторник, 05.06.2018
22:48  Бывший мэр Бишкека Кулматов посажен в СИЗО
21:18  Ереван по киевским лекалам. Вираж в неизвестном направлении, - А.Балиев
20:31  Торговая война: США в изоляции на встрече министров стран G7, - Le Figaro
18:33  30 американских и французских вояк взорвано фугасом на базе Айн Исса в Сирии
16:24  Скуляж мирового сороса. Вассалы возмущены диктатом США, - А.Вассерман
16:23  О том, как география бьет по американской экономике
16:21  Как США поставляют оружие своим "союзникам" в Сирии и Ираке, - Л.Нерсисян
16:19  Теперь мы знаем, почему русский АК-47 настолько смертоносен, - Чарли Гао
16:17  Италия как детонатор распада еврозоны и уничтожения евро, - В.Катасонов
10:30  Грозит ли Узбекистану "Халифат" в Афганистане? Контуры "второй Сирии" в ЦА, - А.Пахолин
10:00  Таджикистан: останутся ли на чужбине осиротевшие дети игиловцев? - М.Бобохонова
09:57  Почему с Америкой каши не сваришь, - Мухаммад-Казэм Анбарлои
09:54  Эр-Рияд угрожает, Москва отвечает: почему саудиты беспокоятся о катарском вооружении? - NoonPost
09:39  Почему введенные Трампом пошлины могут подтолкнуть Европу к Китаю и России, - Эрик Брэттберг
09:24  Что замышляет Россия в лицемерных объятиях Турции, - Бурак Бекдил
09:13  Бахромжон Аълоев стал Послом Узбекистана в Катаре
08:38  Убийство украденной невесты Бурулай запустило "женскую" революцию в Кыргызстане, - "ВечБишкек"
08:34  Таджикский поэт Ато Мирходжа в новой поэме "История Нуристана" провозгласил Эмомали Рахмона... Иисусом Христом
08:29  США нарываются, дразня китайского дракона, - С.Гомзикова
08:20  В Казахстне начали открывать патриотические парки "Рухани жангыру"
08:17  США и КНДР попытаются немного договориться. Прорыва от саммита в Сингапуре никто не ждет, - "Къ"
08:13  Задержан по уголовному делу замглавы Таможни Киргизии Замирбек Ниязалиев
08:10  Китай и США в одном шаге от торговой войны, - В.Скосырев
06:04  КазПремьер требует от минздрава остановить эпидемию менингита
00:56  Д.Назарбаева предложила создать азиатский шенген "Silk viza"
00:36  Россия в космосе будет догонять советский "Буран", - "СП"
00:28  Земля под газопроводом "Кыргызстан – Китай" никогда не перейдет к иностранцам...?
Понедельник, 04.06.2018
21:53  В КазМинэнерго прокомментировали домашний арест вице-министра Джаксалиева
21:24  Теперь электрическую отрасль Киргизии будет "обгладывать" Эшимбеков, - De-facto
18:48  Сколько будет длиться холодная гражданская война в Евразии? - Эрик Ханымамедов
18:22  Монголия получит СУ-27, Т-90А и С-300
07:27  "От "Брекзита" к успехам "Лиги Севера". Наступление популистов только начинается, - Tages anzeiger
07:05  "У сына носом идет кровь". Дочь президента Таджикистана просят вернуть осенние и весенние каникулы для школьников
07:03  В Узбекистане эстрадных певцов критикуют за самопиар во время Рамадана
06:51  Зашквар. В Киргизии даже "воры в законе" с гнильцой. "Карышкыр" дал подписку ментам под видео
06:43  Назарбаев призвал членов своей партии "не воровать". Члены послушно согласились
06:40  Лучшим из президентов Киргизии был Акаев, - экс-госсекретарь Ибраимов
06:30  Ребенок, он по-ребячьи и сделает. Наследие кыр-премьера Исакова, - Н.Мусаев
06:17  Опиумные войны против Китая: экономические причины и последствия (история)
06:12  Ким сменил руководство северо-корейской армии
06:07  Мировой капитал уже не воспроизводится. О роли и значении Бреттон-Вудской системы, - М.Хазин
05:59  Америка пошла на четыре принципа. США представили стратегию сдерживания Китая, - М.Коростиков
05:52  Сирийские арабские племена выступили за Дамаск против США и курдов, - А.Шарковский
05:48  Завоевание монголами дельты Волги в XIII веке (история)
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Бизнес по-кыргызски. Скандал на 21 млн сом при ремонте Токтогульской ГЭС…, - "Фабула"
00:02 06.06.2018

Раскрыт еще один скандал, связанный с 21 млн сомов при проведении тендера по ведению ремонтных работ на Токтогульской ГЭС. Генпрокуратура посчитала, что ОАО "Электрические станции" неправильно провело тендер, возбудив уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса. Предприятие "Электрические станции" объявило тендер на ремонт Токтогульской ГЭС, определило победителя. Затем иностранный партнер другой компании, участвовавшей в тендере, пожаловался на то, что конкурс прошел неправильно, обратился в Департамент государственных закупок. В итоге упомянутый департамент признал тендер недействительным, победителем была признана иностранная фирма, выступившая против решения комиссии. Предприятие "Электрические станции" заключило соглашение с "победителем" на 21 млн сом, но дело было доверено кыргызстанской фирме-партнеру, которая участвовала в тендере. Эта фирма проводила ремонт на Бишкекской ТЭЦ. Кроме того, она не отремонтировала гидроагрегат №1 на Токтогульской ГЭС, но не вернула 5 млн 702 тысячи сомов. В данное время возбуждено и уголовное дело по ущербу в 1,7 млн сомов, нанесенному государству на Курп-Сайской ГЭС.

Источник: газета "Фабула пресс" №39 от 05.06.2018 / стр. 5

Источник - gezitter.org
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