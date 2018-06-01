Ислам в Бухаре под патронажем консерватизма улемов и деспотизма эмиров. Ч. 1, - Б.Мусаев

00:01 06.06.2018 Бахадыр Ф. Мусаев. Бухара – как она есть в эпоху мангытов (1785-1920).

ИСЛАМ В БУХАРЕ ПОД ПАТРОНАЖЕМ КОНСЕРВАТИЗМА УЛЕМОВ (УЛАМО) И ДЕСПОТИЗМА ЭМИРОВ - 1.

Бухару, ровесницу Рима, Самарканда и Хивы, называли "Светочем ислама" ("Куббатул ислом").

Начиная с периода Саманидов, Сельджукидов и в последующие эпохи Газневидов, Тимуридов и др., здесь процветала религия ислам. История города неразрывно связана с историей и сущностью исламской религии, с ее неоценимой ролью в выработке общезначимых для мировой цивилизации гуманистических ценностей, социальном и культурно- духовном развитии народов. Здесь жили и творили Исмаил ал –Бухари – глава учения и знаний о хадисах, Абу Али ибн Сина, Бахоуддин Накшбанд, Абдурауф Фитрат...

Все это, связанное с историей города, как символа величия веры для мусульман различных стран мира не может не вызывать у меня размышления на предмет о боях за ислам и вокруг ислама в контексте изучения эпохи мангытов, особенно учитывая существующее мнение о том, что названный отрезок истории

"заклеймен ярлыком "упадка" и "религиозного фанатизма", что, возможно, является причиной отсутствия в Узбекистане большого интереса и стремления к изучению данного периода".

(см. об этом подробно Анке фон Кюгельген. ЛЕГИТИМАЦИЯ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ДИНАСТИИ МАНГЫТОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСТОРИКОВ XVIII-XIX вв. Алматы , 2004, с. 36-37).

На мой же взгляд, именно это обстоятельство, с точностью наоборот, принимая во внимание, что и в данный период не прекращались бои за ислам и вокруг ислама или под его ширмой, преследующие различные цели (будь то речь идет о помимо позитивных мировоззренческих, т.е. собственно религиозных мотивов, другие ...) требует акцентуации внимания этому периоду. Тем более, изучение эпохи правления мангытской династии не теряет своей актуальности, если к тому же признать, что в трудах ученых – историков (советского и пост-советского периода) доминируют марксисткие традиции, согласно которым получается, что жизнь общества в регионе и, прежде всего жизнь политическую, всецело следует рассматривать, читай, понимать и объяснять, ассоциируя воцарившийся застой с "засильем ислама". Между тем, казалось бы, что подобное утверждение в корне неверно. Ведь никому не надо доказывать, что ислам всегда призывал человека к человеческому отношению к себе подобному, словом, к добру и справедливости, милосердию и взаимопомощи, солидарности и сотрудничеству, всемерно способствовал развитию гуманитарных и естественных наук, культуры. К месту вспомнить о построенном Мирзо Улугбеком медресе (1417). Наверху арки перед входом в здание медресе написано обращение, которое можно прочитать и сегодня. Оно гласит, что священная обязанность каждого мусульманина и мусульманки стремиться к получению знаний.

Но вернемся к марксисткой традиции относительно ....

Одним из образчиков ее "истинности" выступает следующее суждение, являющееся, на мой взгляд, выражением точки зрения, а по сути, укоренившегося стереотипа мышления (равно и догмы) не одного поколения ученых исламоведов, востоковедов и историков советского и пост-советского периода.

"Отсутствие господства мертвящей мысли, всецело подчиненной религии, позволило развиться науке, в фокусе которой находились ценности, противоречащие исламу.... Именно там, где меньше чувствовалось засилье ислама и где элементы культуры были наиболее независимы от его контроля, наука получила наибольшее развитие"

(см. Саидбаев Т.С. ИСЛАМ И ОБЩЕСТВО. Опыт историко-социологического исследования. Изд. второе, дополненное. М. "Наука" 1984, с.57).

И далее автор, цитируемого суждения, проф. Т. С. Саидбаев делает обобщающий вывод

"Еще ждет своих исследователей проблема, почему страны Ближнего Востока и Средней Азии, в IX –X вв. достигшие наивысшего для своего времени (в масштабе всего человечества) уровня развития культуры, послужившие колыбелью мировой цивилизации и давшие огромный толчок развитию науки и культуры в Европе, в дальнейшем отстали в своем развитии. Этому, конечно, много причин, но можно с уверенностью сказать, что одна из них кроется именно в господстве ислама.. Ислам способствовал консервации застойных общественно-экономических отношений, культурному отставанию ареалов своего распространения, сыграл объективно реакционную роль в истории народов, его исповедовавших. В свою очередь, активная роль религии в жизни общества объясняется тем, что она многие столетия функционировала в условиях застойного феодального общества".

(см. Саидбаев Т.С. указ.соч., с. 58).

Но если немного заглянуть в историю с некоторым уважением к нашему прошлому, иначе говоря, не выпячивая одни факты, не закрывая, не умалчивая многие другие, то перед нами открывается совсем иная картина этого прошлого. И это уже будет взгляд на природу вещей не в их перевернутом виде, а когда всматриваемся, желая "реконструировать его (прошлое –Б.М.) ) таким, каким оно должно быть" (М. Блок). Тогда выявляется, что вовсе не в "засилье ислама" кроется причина бед. Это натуральная ложь, точнее, одно из проявлений того самого ложного представления об исламе, согласно которому, в частности, ислам предстает как ложь и сознательное искажение истины...Другими словами можно сказать, что это ложь или сознательное искажение истины, когда начинают утверждать, что якобы в собственном внутреннем содержании (природе) ислама заложено априори нечто, что обусловливает застой, стагнацию отсталости.. Однако в том - то и дело, что дело не в том. Чтобы убедиться, что "дело не в том" достаточно пошевелить серенькими клеточками над следующим.

За кого следует принимать уламо, так называемых экспертов священников, которые служили учителями, судьями, имамами мечетей? Как их называть, не имеющих исторической памяти, самосознания, потому извращающих природу учения Ислама, в т.ч., помимо всего прочего, ради удовлетворения личных прихотей эмиров...?

Что думать нам ныне с позиций сегодняшнего дня об Исламе в Бухаре, в той Бухаре "до безумия много о себе думавшей, невежественной и фанатической..." (Герман Вамбери)

Я размышляю о Бухаре - какая она есть в эпоху, когда господствовали те, кому принадлежала неограниченная власть, которые являлись абсолютными господами (хозяинами) своих подданных, вольно распоряжающихся их судьбами, читай, были деспотами и в голову мне сейчас опять идут слова Мишеля Фуко

"Преступник, в известном смысле, всегда маленький деспот, на собственном уровне деспотически навязывающий свой интерес. Так уже в 1760е годы (то есть, за тридцать лет до Великой французской революции) вполне отчетливо проступает тема, которая окажется столь важной во время революции - тема родства, сущностного родства между преступником и тираном, между правонарушителем и деспотическим монархом. Эту тему родства между властителем, возвышающимся над законом, и преступником, пребывающем под этими законами, эту тему двух людей вне закона, каким является властитель и преступник, мы сначала обнаруживаем до Великой французской революции, в более мягкой и расхожей форме, согласно которой своеволие тирана является примером для возможных преступников или в своем фундаментальном беззаконии, разрешением на преступления... Действительно, кто может запретить себе нарушить законы, если правитель, который должен вершить, предписывать и применять эти законы, дает себе право обходить, прекращать или, как минимум, не применять их к себе самому? Следовательно, чем более деспотична власть, тем более многочисленны преступники. Сильная власть не исключает злодеев, а наоборот, она увеличивает их численность".

(см. ФУКО М. НЕНОРМАЛЬНЫЕ. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974-1975 учебном году. Санкт-Петербург. 2005, стр 120,121 ).

Спонтанно думаю: разве не резон считать, что все эти эмиры и уламо по большому счету, лишь в идеале являются мусульманами, чтящими нравственные принципы Корана и Хадисы ..., а по определению (по жизни), эти люди – лицемеры, без веры, чести, совести, корыстолюбцы, честолюбцы, себялюбцы, палачи, стукачи..., сеющие тьму, умножающие число преступлений и преступников.

Впрочем, давайте, посмотрим, где и как нам прошлое может "проговориться", раскроет свою подлинность в смысле приближения к реальной исторической действительности о том, какие бои за Ислам и вокруг Ислама или под его ширмой во имя чего происходили в Бухаре эпохи мангытов (1785-1920).

Продолжение следует.

Бахадыр Ф. Мусаев 05. 06.2018 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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