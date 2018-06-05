 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 05.06.2018
22:48  Бывший мэр Бишкека Кулматов посажен в СИЗО
21:18  Ереван по киевским лекалам. Вираж в неизвестном направлении, - А.Балиев
20:31  Торговая война: США в изоляции на встрече министров стран G7, - Le Figaro
18:33  30 американских и французских вояк взорвано фугасом на базе Айн Исса в Сирии
16:24  Скуляж мирового сороса. Вассалы возмущены диктатом США, - А.Вассерман
16:23  О том, как география бьет по американской экономике
16:21  Как США поставляют оружие своим "союзникам" в Сирии и Ираке, - Л.Нерсисян
16:19  Теперь мы знаем, почему русский АК-47 настолько смертоносен, - Чарли Гао
16:17  Италия как детонатор распада еврозоны и уничтожения евро, - В.Катасонов
10:30  Грозит ли Узбекистану "Халифат" в Афганистане? Контуры "второй Сирии" в ЦА, - А.Пахолин
10:00  Таджикистан: останутся ли на чужбине осиротевшие дети игиловцев? - М.Бобохонова
09:57  Почему с Америкой каши не сваришь, - Мухаммад-Казэм Анбарлои
09:54  Эр-Рияд угрожает, Москва отвечает: почему саудиты беспокоятся о катарском вооружении? - NoonPost
09:39  Почему введенные Трампом пошлины могут подтолкнуть Европу к Китаю и России, - Эрик Брэттберг
09:24  Что замышляет Россия в лицемерных объятиях Турции, - Бурак Бекдил
09:13  Бахромжон Аълоев стал Послом Узбекистана в Катаре
08:38  Убийство украденной невесты Бурулай запустило "женскую" революцию в Кыргызстане, - "ВечБишкек"
08:34  Таджикский поэт Ато Мирходжа в новой поэме "История Нуристана" провозгласил Эмомали Рахмона... Иисусом Христом
08:29  США нарываются, дразня китайского дракона, - С.Гомзикова
08:20  В Казахстне начали открывать патриотические парки "Рухани жангыру"
08:17  США и КНДР попытаются немного договориться. Прорыва от саммита в Сингапуре никто не ждет, - "Къ"
08:13  Задержан по уголовному делу замглавы Таможни Киргизии Замирбек Ниязалиев
08:10  Китай и США в одном шаге от торговой войны, - В.Скосырев
06:04  КазПремьер требует от минздрава остановить эпидемию менингита
00:56  Д.Назарбаева предложила создать азиатский шенген "Silk viza"
00:36  Россия в космосе будет догонять советский "Буран", - "СП"
00:28  Земля под газопроводом "Кыргызстан – Китай" никогда не перейдет к иностранцам...?
Понедельник, 04.06.2018
21:53  В КазМинэнерго прокомментировали домашний арест вице-министра Джаксалиева
21:24  Теперь электрическую отрасль Киргизии будет "обгладывать" Эшимбеков, - De-facto
18:48  Сколько будет длиться холодная гражданская война в Евразии? - Эрик Ханымамедов
18:22  Монголия получит СУ-27, Т-90А и С-300
07:27  "От "Брекзита" к успехам "Лиги Севера". Наступление популистов только начинается, - Tages anzeiger
07:05  "У сына носом идет кровь". Дочь президента Таджикистана просят вернуть осенние и весенние каникулы для школьников
07:03  В Узбекистане эстрадных певцов критикуют за самопиар во время Рамадана
06:51  Зашквар. В Киргизии даже "воры в законе" с гнильцой. "Карышкыр" дал подписку ментам под видео
06:43  Назарбаев призвал членов своей партии "не воровать". Члены послушно согласились
06:40  Лучшим из президентов Киргизии был Акаев, - экс-госсекретарь Ибраимов
06:30  Ребенок, он по-ребячьи и сделает. Наследие кыр-премьера Исакова, - Н.Мусаев
06:17  Опиумные войны против Китая: экономические причины и последствия (история)
06:12  Ким сменил руководство северо-корейской армии
06:07  Мировой капитал уже не воспроизводится. О роли и значении Бреттон-Вудской системы, - М.Хазин
05:59  Америка пошла на четыре принципа. США представили стратегию сдерживания Китая, - М.Коростиков
05:52  Сирийские арабские племена выступили за Дамаск против США и курдов, - А.Шарковский
05:48  Завоевание монголами дельты Волги в XIII веке (история)
05:44  В Персидском заливе может начаться война. Москва и Доха не отменят оружейную сделку по С-400 из-за угроз Эр-Рияда
01:25  Ворухское не-мирно-соседство. Жители таджикско-киргизского приграничья опять подрались из-за дороги на спорной территории
00:24  "Сирийская игра" – в самом разгаре, - С.Шакарянц
00:23  Foreign Policy: Иран хочет остаться в Сирии навечно
00:03  Бесправные. В Кыргызстане женщина - не человек? - "ВечБишкек"
00:00  Гонка сирийских генералов - кто очистит юг Сирии? - Антон Долгих
Воскресенье, 03.06.2018
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    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Бывший мэр Бишкека Кулматов посажен в СИЗО
22:48 05.06.2018

ПРЕСС-РЕЛИЗ

5 июня 2018 года

ГКНБ: Бывший мэр К.Кулматов взят под стражу

5 июня 2018 года Первомайским районным судом г.Бишкек изменена

мера пресечения бывшему мэру г.Бишкек К.Кулматову в виде содержания в

СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия.

Напомним, что 18 мая 2018 года ГСУ ГКНБ в рамках возбужденного

уголовного дела Генеральной прокуратурой КР К.Кулматову было

предъявлено обвинение по статье 303 ч.1 (Коррупция) УК КР и избрана мера

пресечения в виде подписки о невыезде.

Ведется следствие.

Пресс-центр ГКНБ КР, тел. 661455

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
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