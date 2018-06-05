|Бывший мэр Бишкека Кулматов посажен в СИЗО
22:48 05.06.2018
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 июня 2018 года
ГКНБ: Бывший мэр К.Кулматов взят под стражу
5 июня 2018 года Первомайским районным судом г.Бишкек изменена
мера пресечения бывшему мэру г.Бишкек К.Кулматову в виде содержания в
СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия.
Напомним, что 18 мая 2018 года ГСУ ГКНБ в рамках возбужденного
уголовного дела Генеральной прокуратурой КР К.Кулматову было
предъявлено обвинение по статье 303 ч.1 (Коррупция) УК КР и избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.
Ведется следствие.
Пресс-центр ГКНБ КР, тел. 661455