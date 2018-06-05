Бывший мэр Бишкека Кулматов посажен в СИЗО

22:48 05.06.2018 ПРЕСС-РЕЛИЗ



5 июня 2018 года



ГКНБ: Бывший мэр К.Кулматов взят под стражу



5 июня 2018 года Первомайским районным судом г.Бишкек изменена



мера пресечения бывшему мэру г.Бишкек К.Кулматову в виде содержания в



СИЗО ГКНБ КР до конца срока следствия.



Напомним, что 18 мая 2018 года ГСУ ГКНБ в рамках возбужденного



уголовного дела Генеральной прокуратурой КР К.Кулматову было



предъявлено обвинение по статье 303 ч.1 (Коррупция) УК КР и избрана мера



пресечения в виде подписки о невыезде.



Ведется следствие.



Пресс-центр ГКНБ КР, тел. 661455 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ЦентрАзия

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