Ереван по киевским лекалам. Вираж в неизвестном направлении, - А.Балиев

21:18 05.06.2018 Нашим политическим экспертам легче работается с закрытыми глазами



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В последнее время стало общим местом обвинять Запад в антироссийском повороте и склонении на свою сторону бывших советских республик. Да, тлетворное влияние здесь очевидно. Но где же своевременное грамотное реагирование на такие тренды? Где выверенная аналитика и прогнозирование ситуаций?



В современной России избыток политико-исследовательских центров с бесчисленными экспертами, руководителями направлений и т. п. Но реальные тренды в ближнем зарубежье отнюдь не подтверждают выданных на-гора прогнозов и рекомендаций. Русофобия только усиливается.



" То же имело место в 60–80-х, когда политико-экономическое влияние СССР убывало поэтапно, но необратимо "



Скорее всего в российской аналитике преобладает стародавний подход: "Дабы разумением своим начальство не смущать", как говаривал император-классик. То есть и современному руководству направляется то, что оно хочет слышать. Иначе можно угодить под "оптимизацию".



В такой системе координат и выстраивается аналитическая работа. А ведь то же имело место в 60–80-х, когда политико-экономическое влияние СССР в соцстранах, в мировом коммунистическом движении убывало поэтапно, но необратимо. А с начала 70-х русофобское "отдаление" от Центра прогрессировало в союзных республиках...



Многие зарубежные эксперты вполне обоснованно считают, что Москва так и не смогла из-за некачественной или ангажированной аналитики предотвратить резко антироссийские повороты Украины и Грузии, как и непредсказуемые для нас последствия "двоевластия" в Молдавии, а также ускоряющееся сближение с Западом Армении, Белоруссии, Казахстана, других стран Содружества. Наши "эксперты" не предвидели даже того, что страны ЕАЭС – ОДКБ не подключатся к контрсанкциям против Запада.



Сегодня удержать Кишинев в орбите российского влияния, тем более усилить его там уже невозможно географически. Требовалась грамотная, притом синхронная политика Москвы в отношении Украины и Молдавии, конечно, задолго до прозападного переворота в Киеве. В свою очередь странные виражи российской политики в отношении Аслана Абашидзе в Аджарии и Грузии в целом, быстрое согласие на вывод военных баз и т. п. сделали вполне лояльную нам страну натовским аванпостом в Закавказье.



А с Арменией? Киевские лекала здесь абсолютно ни при чем! Запад праздновал успех опять-таки потому, что Москва пустила ситуацию на самотек. Хотя российский бизнес поныне имеет там решающие позиции ("Интеграция не за горами"). Многолетнее ухудшение социально-экономической ситуации в этой стране – участнице ЕАЭС и ОДКБ так и не вызвало адекватных мер со стороны РФ. А следом идут в рост сопутствующие политические настроения в обществе, не говоря уже о правящих кругах. Это тем более неприятно, поскольку соседи Армении давно в НАТО (Турция), в преддверии вступления туда (Грузия) и активно сближаются с этим блоком (Азербайджан). Нелишне напомнить и о том, что поставки оружия из других стран ОДКБ Азербайджану (см., например, https://vpk-news.ru/news/42285) в контексте известного конфликта Еревана с Баку, естественно, усиливают антироссийские настроения в Армении.



Без высокопрофессиональной и, значит, объективной аналитики, к которой обязано присушиваться руководство страны, военно-политические и экономические тренды, по крайней мере в ближнем зарубежье, едва ли будут благоприятными для нас. Но другое дело, если и аналитики, и власти исповедуют принцип "закрываем глаза – имитируем движение"...



Алексей Балиев,

политолог



№ 21 (734) за 5 июня 2018 года Источник - vpk-news.ru

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