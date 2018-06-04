 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Торговая война: США в изоляции на встрече министров стран G7, - Le Figaro
20:31 05.06.2018

4 июня 2018 г.

Редакция | Le Figaro

В субботу в Канаде завершилась встреча министров финансов стран "большой семерки" (G7), на которой США оказались в небывалой изоляции, а союзники Вашингтона единодушно осудили торговую политику администрации Трампа, говорится в редакционной статье Le Figaro.

Главные союзники Вашингтона настаивают на том, чтобы Дональд Трамп вернулся к своему решению о введении новых пошлин на ввоз стали и алюминия на следующей неделе в ходе саммита лидеров стран G7, который пройдет 8 и 9 июня в Шарлевуа, в Квебеке, пишет издание.

Кроме того, США угрожают ввести пошлины на импорт автомобилей, вплоть до 25%, что стало бы тяжелым ударом для таких экспортеров, как Германия и Япония, говорится в статье.

Знаком большого раздора стало то, что на встрече G7 не было сделано общего заявления, а были проведены отдельные пресс-конференции, отмечает редакция. "Министры финансов и главы центральных банков потребовали от американского министра финансов Стивена Мнучина уведомить Белый дом об их общей обеспокоенности и разочаровании", - заявил министр финансов Канады Билл Морно после трехдневной встречи между Германией, Канадой, Францией, Японией, Италией и США (Россия была исключена с 2014 года).

Встреча G7 была "напряженной и трудной", заключил, со своей стороны, французский министр финансов Брюно Ле Мэр, выразив мнение, что это скорее была встреча "G6 +1" с Соединенными Штатами, "единственными среди нас, от кого исходит угроза экономической дестабилизации на планете", передает Le Figaro. "То, что произойдет на следующей неделе, будет зависеть от решения, которое американская администрация готова принять в ближайшие дни и часы, я не говорю уже о последующих неделях", для того чтобы не спровоцировать торговую войну, сказал он.

В тот момент, когда в канадском Уистлере завершались переговоры, президент США, по своей привычке, разразился новыми твитами, бичующими свободную торговлю: "Если мы вводим нулевые пошлины в отношении страны, продающей нам свои товары, а она взимает с нас пошлины в размере 25%, 50% или даже 100%, то это не свободная и справедливая, а глупая торговля!" - написал он.

Осталось узнать, как будут развиваться события на другом большом торговом фронте, открытом Дональдом Трампом против Китая. Американский министр торговли Уилбур Росс в субботу приехал в Пекин для новых трехдневных переговоров. Китай уже сейчас предупредил, что в случае введения американских таможенных пошлин невозможен никакой торговый компромисс, сообщает редакция.

Источник: Le Figaro

Источник - inopressa.ru
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