30 американских и французских вояк взорвано фугасом на базе Айн Исса в Сирии

18:33 05.06.2018 30 американцев и французов убито в Сирии



У въезда на американо-французскую базу в Айн Исса в окрестностях Ракки взорван мощный фугас



Ресурс Dimpenews.com опубликовал заявление "Народного сопротивления Восточного региона". Согласно этому заявлению, "Народное сопротивление" взяло на себя ответственность за взрыв у базы в Айн Исса в окрестностях Ракки 4 июня 2018 года. База принадлежит Сирийским демократическим силам и используется совместно с американскими и французскими военными.



Фугас находился в телеге, был приведен в действие при проходе рядом совместного конвоя оккупационных сил США. Утверждается, что убито более 30 наемников, в том числе американцы и французы.



Отдельная часть заявления посвящена "курдским братьям", которые пока не являются мишенью для "Народного сопротивления". Но если они не откажутся от сотрудничества с оккупантами, то станут "третьей мишенью". Первая и вторая мишени (цели) - это американцы и французы.



"Народное сопротивление Восточного региона" будет сражаться с оккупантами до тех пор, пока они не покинут территорию Сирии. В заявлении также выражается поддержка Сирийской арабской армии.



Следует отметить, что до этого сообщения появилась информация от Сирийской обсерватории по правам человека и от курдских СМИ о мощном взрыве рядом с американо-французской военной базой, которая расположена в городе Айн Исса: погиб один военнослужащий, несколько человек получили ранения.



На данной базе находятся специальные подразделения США и Франции: 200 американских и 75 французских военнослужащих.



Командование Сирийских демократических сил опровергло утверждение о потерях при взрыве, не отрицая сам факт взрыва, объяснив происходящее проведением учебных занятий по разминированию. Источник - regnum.ru

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