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Понедельник, 04.06.2018
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    ЦентрАзия   | 
О том, как география бьет по американской экономике
16:23 05.06.2018

экспансия США на газовый рынок Европы откладывается

Александр Халдей

Столкнувшись с исчерпанностью существующей модели экономического роста, где гегемония США выстраивалась все последние 250 лет, американский правящий класс вдруг с ужасом обнаружил, что удаленность их континента от Евразии становится таким фактором, который уже нечем компенсировать.

Известно, что в выходе из поразившего американскую экономику кризиса США сделали ставку на сланцевую нефть и ее экспорт. И так как попутно извлекается и сланцевый газ, то США решили стать главным экспортером этого газа в жидком виде в Европу, так как по трубе его доставить туда невозможно.

Но Европа уже давно подсела на российский трубопроводный газ, который по цене намного ниже американского сжиженного. В ближайшие 20 лет потребности Европы в газе будут расти и альтернативы российскому газу просто нет. США поставили себе целью стать к 2020 году одним из ключевых поставщиков сжиженного газа в мире. Цель поставить можно, но вот достичь ее уже нельзя. И причина - география.

США не знают, куда им приткнуться со своим сжиженным газом. Они могут поставить его в Азию - в Китай, к примеру. Но цена на нефть низкая, низка и привязанная к нефти цена газа, а транспортировка сжиженного газа дорогая. Далеко Америка от Азии, намного ближе Австралия, которая тоже начала развивать свои проекты по СПГ. А так как австралийские терминалы ближе к Азии, чем американские, находящиеся в Мексиканском заливе, то обойти австралийцев американцам не светит. К тому же Китай назаключал еще и контрактов с Газпромом.

Для американцев с их СПГ в Китае в больших объемах места просто нет. Китай из политических соображений покупает какие-то небольшие объемы у США, но рассчитывать на статус ключевого поставщика им не приходится. Однако кроме Китая есть еще и Япония, и Индия. Так что у американцев в Азии есть пространство, на котором он могут побороться за долю на рынке. Будет ли эта доля ключевой с учетом возможностей Катара - это вопрос, на который нет однозначного ответа.

Таким образом, самой лакомой целью для США остается вассальная Европа. Для Европы сжиженный американский газ - головная боль, а не решение проблем. Европейцы уступают американским газовым требованием, что называется "на отцепись". Хотите поставлять - поставляйте, но займете свою нишу и на монополию не рассчитывайте. На саммите в столице Болгарии Софии главы стран и правительств ЕС заявили о готовности вести с США переговоры об углублении энергетического сотрудничества, но только при условии отмены американских таможенных пошлин на сталь и алюминий. Макрон и вовсе заявил, что с пистолетом у виска разговаривать с Европой не будет позволено никому. Это было сказано для США, а не для России. Европейцы топят переговоры с США в маневрах и уловках, обещая ограничиться нетарифными торговыми барьерами и провести реформу ВТО, показывают готовность поговорить об облегчении доступа на рынки и к тендерам на госзакупки, но тут же предупреждают - все будет только в рамках норм ВТО. То есть никакого давления и внеэкономического нажима не будет позволено.

По цене на СПГ американцы непроходные. Кроме того, для массированных поставок из США в Европе нужно вложить астрономические суммы в инфраструктуру - построить порты и трубопроводы. В Западной Европе есть для этого какие-то терминалы, а Восточная Европа вся зависит от трубопроводного газа. Системы прокачки трубопроводного газа не годятся для доставки газа сжиженного, даже после его превращение из жидкого состояния обратно в газовое. Нужно строить новые трубопроводы. Учитывая отсутствие шансов на окупаемость таких затрат, источников финансирования этих проектов нет. Российское минэнерго, чтобы не обидеть американских коллег, дипломатично говорит, что американский СПГ для российского трубопроводного газа - не конкурент. Не соперник, в общем. Американцы с этим согласны. По оценкам американского Министерства энергетики, к 2040-му году добыча нефти в России возрастет почти на 485 тысяч баррелей в сутки. Соответственно вырастет и добыча газа, а Россия останется абсолютным лидером на европейском газовом рынке.

Где американцы могут побороться с Россией, так это в нише СПГ. Но и тут Россия подоспела со своими терминалами в Арктике. Оттуда ужа начались поставки в Европу и Китай, больше того - в США в январе 2018 года пришло судно с СПГ из Российской Арктики. С газом из Ямала. Эта схема оказалась для США неожиданной и кошмар уже дешевого российского СПГ снова навис над США. Вся беда для США в том, что газ доставили в разгар санкций - настолько было интересным предложение из России. Эксперты предрекают США в области поставок СПГ третье место после Австралии и Катара. К 2020 году в США будет введено в эксплуатацию пять заводов по сжижению газа.

Россия сейчас обеспечивает треть от общих поставок газа в Европу. И объемы растут. Самое парадоксальное, что чем больше американцы будут продавливать на рынок Европы свой сжиженный газ, тем больше будет зависимость Европы от России. Дешевый российский газ уже стал причиной европейского раскола, и чем сильнее давление США, тем прочнее позиции России.

Так или иначе, экспансия США на газовый рынок Европы откладывается. Польша с 2022 года готова завершить контракт с Газпромом и перейти на американский СПГ, для которого построили терминал. Но такая политическая болонка США, как Литва, ранее с шумом отказавшаяся от газа из России и пригнавшая к своим берегам плавучий терминал, теперь тихо отказалась от американского СПГ - он не подходит по параметрам для литовской газотранспортной системы.

Ценовая ситуация складывается для США неблагоприятно. Так как основные вложения в заводы по сжижению газа уже сделаны, то определенное давление на цены на газ американский СПГ все же создаст. Однако цена продаж будет такой, которая позволит окупать только затраты на сбыт, инвестиции же при такой цене никогда не окупятся, то есть окажутся убыточными. Операционные издержки будут покрываться, а капитальные - нет. Цена на американский СПГ будет на уровне $5 за млн британских тепловых единиц, 1 тысяча кубометров газа содержит 35,8 бте, а это по цене примерно то же самое, что дает Россия за свой трубопроводный газ. Это надавит на нынешнюю российскую цену и русские, вероятно, будут двигаться в цене в сторону уменьшения. Но себестоимость российского газа ниже, она с учетом транспортировки и налогов не выше $3 за один кубический фут (0, 028 куб. м.), а это намного ниже, чем затраты американцев и даже чем цены на спотах.

Таким образом, российский газ останется вне конкуренции с американским СПГ, который будет играть второстепенную роль в топливном балансе Европы и Азии. Пока поставки СПГ в Европу нерегулярны и убыточны. При средней цене в 2016 году $5,6 стоимость американского СПГ держалась возле $6,5 за млн бте. 40% американского экспорта СПГ шло в Южную Америку, 30% - в страны АТР, на Европу же приходилось около 14%, что в натуральных показателях составляло 1 млн. тонн или 1,3 млрд. куб. Это очень мало. Но по мере ввода новых заводов цены повысятся, хотя не будут выше $8 за млн. бте. Тем заводам, которые находятся вдали от инфраструктуры доставки, будет трудно снизить затраты ниже этой цифры. Именно по этой причине в России остановили строительство новых терминалов по СПГ в районе Арктики, ограничившись пока одним проектом "Ямал СПГ". Все объемы этого завода уже законтрактованы, а издержки - одни из самых низких в мире. Доставка же СПГ по Севморпути позволяют держать конкурентоспособные цены даже при низких ценах на газ.

Удаленность от рынков сбыта американского СПГ - это та неустранимая причина, которая обрекает на неудачу претензию США на мировое господство в газификации Европы и Азии. Высокая стоимость доставки СПГ на евразийский континент делает возможную долю рынка для американцев довольно небольшой. Во всяком случае, они не смогут этим удовлетвориться и нацелены на гораздо большее. Продавить же свои условия у них не получится. Торгово-экономические рычаги влияния на Евразию у США слабеют и заменяются прямым военным шантажом.

В ближайшие 25 лет в мире произойдет слом системы господства США, и в этом сломе проблема газа будет играть центральное место. Газ - это станет тем яблоком раздора, которое в итоге способно разрушить не только ВТО и МВФ, но и НАТО. Так география рушит политэкономию. Но такое разрушение становится возможным лишь тогда, когда у правящего класса претендента на лидерство разрушена адекватность самовосприятия себя в мире - типичная проблема всех стареющих империй, последней их которых пока являются США. Если про Рим говорили, что его погубили варвары, то про Америку скажут, что ее погубили расстояния. И в этой версии будет большая доля правды.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528204980
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