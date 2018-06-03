Теперь мы знаем, почему русский АК-47 настолько смертоносен, - Чарли Гао

16:19 05.06.2018 Чарли Гао (Charlie Gao)

The National Interest, США



Советское оружие имеет репутацию надежного, но грубого и неточного. Однако за ним часто стоят обширные научные исследования. В докладе 1979 года, озаглавленном "Эффекты стрельбы из автоматического оружия", излагается статистическая методология, которую использовали для испытания оружия в советское время. Также имеется множество таблиц стрельб, начиная с 1977 года, в которых сравнивается точность различных образцов пехотных вооружений. В испытаниях с применением различного оружия участвовали как опытные, так и среднестатистические солдаты, стреляя из разных позиций, включая стрельбу из движущихся транспортных средств, в ночное время и даже ответный огонь против дульных вспышек в темное время суток. Эти тесты помогли вывести средний показатель количества выстрелов, необходимых для поражения или уничтожения целого ряда целей, включая вертолеты, автомобили и личный состав противника. В этой статье предпринимается попытка обобщить выводы, которые можно извлечь из этих таблиц стрельб, сравнивая результаты, показанные АК-74 и АКМ.



Что касается чисто технических характеристик, то эти автоматы показали примерно такие же баллистические результаты, какие демонстрируют современные американские винтовки. У АКМ гораздо большее падение пули - 10,8 метров на тысячу метров против точки прицеливания. Пуля АК-74 падает только на 7,1 метра. При меньшей чистой энергии выстрела AK-74, скорость вращения его пули значительно выше, и энергия вращения сохраняется лучше. На расстоянии от 100 до 400 метров АК-74 лишается порядка 54 процентов своей энергии, в то время как АКМ теряет добрые 60 процентов.



Гораздо интереснее становится при знакомстве с данными таблиц точности стрельбы. Советы измеряли дисперсию оружия как в вертикальном, так и в горизонтальном плане, а также как с опытными, так и со средними стрелками. Здесь мы видим, что AK-74 начинает значительно опережать AKM. На дистанции в 100 метров средняя точность стрельбы среднестатистического стрелка из AK-74 имела вертикальную и горизонтальную дисперсию в четыре сантиметра. С АКМ этот показатель возрастает до шести сантиметров. Используя лучших стрелков удалось снизить горизонтальное рассеивание АК-74 до двух сантиметров, а в случает с АКМ - только до четырех сантиметров. На расстоянии в 500 метров с хорошо подготовленными стрелками, мы видим горизонтальную дисперсию в десять сантиметров с АК-74 и 20 сантиметров - с АКМ.



Следует отметить, что в таблицах горизонтальная и вертикальная дисперсии АКМ, как представляется, примерно равны. При этом рост первой медленно увеличивается по сравнению со второй. С АК-74 горизонтальная дисперсия стабильно вдвое меньше, чем вертикальная дисперсия на расстоянии стрельбы до 600 метров, на что указывает овальная форма конуса попаданий. Однако это относится только к лучшим стрелкам. Средние стрелки показали с AK-74 похожие на AKM результаты с примерно одинаковыми значениями горизонтальной и вертикальной дисперсии. Непонятно, связано ли это с механическими улучшениями или изменениями системы прицеливания на AK-74 по сравнению с AKM, но разница между результатами групп стрелков с разными уровнями навыков, по-видимому, указывает на то, что улучшение прицела приводит к уменьшению горизонтального рассеивания.



Советы не довольствовались результатами анализа, показанными на данном этапе. Они также обращали внимание на практическую точность, измеряемую количеством выстрелов, необходимых для поражения цели. При определении практической точности стрельбы по ростовой мишени на дистанции 800 метров хорошим стрелкам потребовалось 11 выстрелов, чтобы поразить ее из положения лежа в оборудованной позиции, 20 выстрелов из оборудованной позиции в окопе и 26 выстрелов из положения лежа в необорудованной позиции. Применительно к АКМ эти цифры выросли до значений 18, 22 и 41 выстрела, соответственно. При стрельбе с колена с использованием АК-74 хорошо подготовленные стрелки смогли поразить ростовую мишень с расстояния в 700 метров, хотя и затратили на это 45 патронов. Что касается АКМ, то такая цель покорилась им только на дистанции в 500 метров, на что было затрачено 36 попыток. Стрелкам среднего уровня подготовки, использующим АК-74, потребовалось совершить 14 выстрелов, чтобы поразить грудную и ростовую мишень с расстояния 300 метров. На то же самое, только с использованием АКМ, было затрачено 47 попыток. АК-74 продемонстрировал значительное увеличение точности при стрельбе по малым и средним целям по сравнению с АКМ как для опытных, так и для средних стрелков.



Советы также производили соответствующие измерения при стрельбе очередями. Существует полная таблица точности при стрельбе очередями по три выстрела. Здесь начинают блистать более мягкие характеристики отдачи АК-74. Стреляя лежа из АК-74 из оборудованной позиции, все, что необходимо для поражения движущейся мишени на дистанции 500 метров - выпустить одну очередь из трех патронов. С АКМ это можно сделать только на расстоянии до 300 метров. В условиях ограниченной видимости при стрельбе короткими очередями использующим АК-74 солдатам среднего уровня потребовалось две очереди или шесть патронов для того, чтобы поразить стационарную мишень на дистанции 100 метров. И пять очередей или 15 патронов, чтобы сбить ту же мишень с расстояния в 200 метров. В случае с АКМ 11 патронов потребовалось, чтобы поразить цель со 100 метров, и 33 - с 200. Разница впечатляет: при стрельбе очередями при использовании АКМ требуется почти в два раза больше патронов.



Пожалуй, одним из самых интересных является тест на стрельбу длинными очередями. Солдатам было поручено стрелять длинными очередями по группе целей на расстоянии от 100 до 300 метров. Фиксировалось количество выстрелов, необходимое для нейтрализации 50 и 80 процентов отряда, состоящего из стационарных, ростовых и грудных мишеней. Из положения лежа, находясь в оборудованной позиции, хорошим стрелкам потребовалось 22 выстрела длинной очередью для нейтрализации половины отряда, а также 52 патрона для того, чтобы поразить 80 процентов целей из АКМ с дистанции 300 метров. Средним солдатам потребовалось на это 51 и 119 выстрелов соответственно. При использовании AK-74 цифры хорошо подготовленных солдат упали до 17 и 39, а для средних солдат - до 38 и 88. Нельзя не отметить существенное улучшение полностью автоматического управления и точности.



В целом, в то время как чисто технические характеристики АКМ и АК-74, по-видимому, не дают последнему существенного преимущества, практические тесты показали, что превосходные показатели управляемости и баллистика АК-74 оказались невероятно полезными. В стрелковом оружии небольшие усовершенствования могут на практике показать удивительные результаты. Причем, как для солдат среднего уровня подготовки, так и для самых высокопрофессиональных военных.



Приведенные в этой статье данные взяты из следующего источника: "ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ ПО НАЗЕМНЫМ ЦЕЛЯМ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ КАЛИБРОВ 5,45 И 7,62 мм", ТС/ГРAУ No. 61.



Чарли Гао изучал политические и компьютерные науки в колледже Гриннелл и является частым комментатором вопросов обороны и национальной безопасности. Источник - Иносми

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