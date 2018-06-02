Грозит ли Узбекистану "Халифат" в Афганистане? Контуры "второй Сирии" в ЦА, - А.Пахолин

10:30 05.06.2018 Контуры "второй Сирии" в Центральной Азии



В середине мая портал "Русская весна" опубликовал материал "Грядет бойня в Азии: 5000 боевиков ИГИЛ уже в Узбекистане". Поводом для него послужила появившаяся в сети копия письма заместителя министра иностранных дел Узбекистана Абдужапара Абдувахитова послу США в Узбекистане Памеле Спратлен, в котором поднимался вопрос о том, что угроза Узбекистану со стороны базирующихся в соседнем Афганистане формирований запрещенного в России "Исламского государства" (ИГ) обостряется.



Письмо написано по-английски на официальном бланке Министерства иностранных дел Узбекистана, датировано 3 мая 2018 г. и имеет исходящий номер 8497. "Русская весна" опубликовала и его русский перевод. Вытеснение боевиков-исламистов из Сирии и Ирака, отмечается в письме, спровоцировало их приток в страны Центральной Азии, а активное противодействие со стороны спецслужб России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана вынуждает их мигрировать в Узбекистан.



В результате на территории Сурхандарьинской области республики, по данным Службы государственной безопасности Узбекистана, уже находятся около 5 тысяч боевиков. Кроме того, узбекские спецслужбы отмечают ухудшение криминогенной обстановки, увеличение контрабанды оружия и наркотиков из афганской провинции Балх. Все это не только вредит международной репутации Узбекистана, но и создает угрозу дестабилизации обстановки в регионе, которая, по словам А. Абдувахитова, может осложнить "взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами [Узбекистаном и США. – А.П.]". В связи с этим узбекский МИД просит американского посла уточнить параметры взаимодействия спецслужб и силовых структур по вопросам противодействия терроризму.



Внешнеполитическое ведомство Узбекистана достоверность этого письма не опровергло. Пресс-служба Пентагона объявила информацию о намерении ИГ вторгнуться в Центральную Азию пропагандой. А некоторые узбекские авторы расценили письмо как фальсификацию. Так, Улугбек Акбаров на портале kun.uz назвал публикацию "Русской весны" фейком на том основании, что узбекские спецслужбы имеют достаточно солидный опыт борьбы с терроризмом, а "миролюбивый узбекский народ никогда не будет терпеть экстремизма и терроризма в своей стране". Кроме того, картина, когда "5 тысяч боевиков в буквальном смысле гуляют по улицам, а президент Узбекистана спокойно полетел в США" (письмо было публиковано накануне визита Ш. Мирзиеева в Вашингтон), выглядит, по мнению Улугбека Акбарова, не слишком правдоподобной.



Другой политолог Саид Каххаров также объявил публикацию "Русской весны" "плохо состряпанной" фальсификацией, поскольку Узбекистан имеет самую сильную армию в Центральной Азии и его спецслужбы никогда не допустят проникновения на территорию республики ни одного иностранного боевика. А кроме того, на последних армейских играх в России (2017 г.) узбекские силовики вошли в десятку лучших. Само же письмо, по мнению С. Каххарова, столь неумело сфабриковано, что в его подлинность не поверит даже обыватель. Мол, отсутствие официальной реакции на это со стороны МИД Узбекистана и дипломатических миссий иностранных государств в Ташкенте вызывает лишь удивление.



Вообще, отсутствие официального опровержения свидетельствует, скорее, о том, что письмо является подлинным. Министр Абдувахитов – личность совершенно реальная. Заместителем главы внешнеполитического ведомства республики он был назначен в феврале 2018 года, а ранее работал исполнительным директором Фонда Президента Республики Узбекистан "Истеъдод". Так или иначе, узбекский МИД выступать с опровержениями не стал. Примечательно и то, что поисковые интернет-системы о таких "экспертах", как Улугбек Акбаров и Саид Каххаров из Узбекистана, не знают.



Между тем растущая угроза государствам Центральной Азии со стороны боевиков ИГ в соседнем Афганистане сомнений не вызывает. Об их целенаправленной переброске американцами из Сирии и Ирака в Афганистан стало известно еще в 2015 году, вскоре после начала операции российских ВКС. Планы дестабилизации геополитического пространства бывшего СССР на центральноазиатском направлении вынашиваются в Вашингтоне еще со времен холодной войны. Именно этим во многом объясняется желание Пентагона сохранять свое военное присутствие в Афганистане, геостратегическое положение которого по отношению к России, Ирану и Китаю чрезвычайно выгодно.



В декабре 2017 года спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщал, что ИГ наращивает численность своей группировки в Афганистане, которая уже превысила 10 тыс. человек. Концентрируются эти силы в основном на севере республики в провинциях, граничащих с Таджикистаном и Туркменистаном. В апреле сего года министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС в Пекине говорил, что боевики ИГ после поражения в Сирии и Ираке перебираются в другие страны, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию, где создаются новые террористические ячейки. При этом в Сирии боевики применяли беспилотники с дальностью действия 100 км, создание которых невозможно без технического содействия развитых государств.



Расширение влияния ИГ в Афганистане подтверждается и многочисленными свидетельствами очевидцев. По словам депутата афганского парламента от восточной провинции Нангархар Хаджи Захир Кадира, которые приводит "Фергана.ру", он и его друзья неоднократно становились свидетелями переброски иностранных наемников в северные районы страны вертолетами НАТО, которые также доставляли ящики с оружием и/или продовольствием. Жители афганской провинции Сари-Пуль отмечают, что группировка ИГ на севере Афганистана в основном состоит из иностранных наемников, многие из которых говорят между собой по-русски, по-узбекски и по-таджикски. Провинция Сари-Пуль граничит с провинцией Балх, ситуация в которой давно тревожит Ташкент.



Представители администрации провинции Балх отмечают, что тамошние жители не раз видели раздачу оружия местной молодежи в граничащих с Узбекистаном районах Хайратона и Шортепа. А по свидетельству одного из генералов афганской армии, север страны контролируется игиловцами уже на протяжении полутора-двух лет. В расположенных на севере Афганистана провинциях Кундуз, Тахар и Бадахшан большинство игиловцев являются таджиками. Таджики же составляют и значительную часть населения Сурхандарьинской области Узбекистана, граничащей с западными районами Таджикистана. По данным статистики, численность таджиков здесь превышает 300 тыс. человек.



Если план превращения Центральной Азии во "вторую Сирию" будет приведен в действие, мало не покажется никому.



Алексей ПАХОЛИН | 02.06.2018 Источник - fondsk.ru

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