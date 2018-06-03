Таджикистан: останутся ли на чужбине осиротевшие дети игиловцев? - М.Бобохонова

10:00 05.06.2018 Представители МИД Таджикистана обсудили с сотрудниками Международного Красного Креста судьбу десятилетней Марьям Шоева, отец которой воевал в Ираке на стороне ИГИЛ и пришли к решению, что люди с международной организации заберут Марьям из багдадского приюта и доставят в Таджикистан. Благодаря Красному Кресту, Шоев уже дважды смог поговорить с внучкой по видеосвязи. Она подтвердила, что ее родители вместе с братьями и сестрами погибли.



Родители Марьям - Джамолиддин Шоев и Садбарг Шомирзоева вместе с четырьмя детьми в 2004 году уехали из Таджикистана в Египет. Там Шоев получил религиозное образование. В 2015 году семья вернулась в Таджикистан, но вскоре Шоев сообщил отцу, что решил снова отправиться в Египет для продолжения обучения. Первое время он регулярно выходил на связь с родственниками, и утверждал, что находится в Египте.



Но в августе 2017 года внезапно пропал, а вскоре к его отцу пришли сотрудники государственной безопасности. Они сообщили, что Джамолиддин воевал на стороне ИГИЛ в Ираке и погиб во время бомбардировки в Мосуле. Сотрудники спецслужб уже тогда сказали, что вместе с Шоевым погибла вся его семья, кроме Марьям.

В тот же месяц журналисты телекомпании "Russia Today" сняли репортаж о детях боевиков, попавших в приют Багдада. В этом сюжете Марьям на русском языке сказала, что она из Таджикистана, и хочет вернуться домой. В феврале 2018 года в соцсетях появилось еще одно видео с участием Марьям - девочка на таджикском языке просила своего дядю по имени Саид выйти на связь. После этого родственники девочки нашлись и начали добиваться ее возвращения на родину.



По данным властей Таджикистана на осень 2017 года, в зонах боевых действий в Сирии и Ираке находились более 250 таджикских детей. В докладе, представленном в Управление по делам беженцев ООН, сообщалось, что всего в зонах конфликта находятся около 840 человек из Таджикистана. А за последние два года власти республики вывезли из Сирии и Ирака 61 человека, из них 40 дети.



Мавлюда Бобохонова Источник - ЦентрАзия

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