|Бахромжон Аълоев стал Послом Узбекистана в Катаре
09:13 05.06.2018
Узбекистан назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла в Катаре с резиденцией в Кувейте.
По данным пресс-службы МИД Катара, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Катаре с резиденций в Кувейте Бахромжон Аълоев передал копии верительных грамот государственному Министру иностранных дел Катара Султану бин Сааду ал-Мураихи.
Государственный Министр иностранных дел Катара выразил удачи Послу и отметил, что Катар окажет поддержку для развития двусторонних отношений.