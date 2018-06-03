Бахромжон Аълоев стал Послом Узбекистана в Катаре

09:13 05.06.2018 Узбекистан назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла в Катаре с резиденцией в Кувейте.

По данным пресс-службы МИД Катара, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Катаре с резиденций в Кувейте Бахромжон Аълоев передал копии верительных грамот государственному Министру иностранных дел Катара Султану бин Сааду ал-Мураихи.



Государственный Министр иностранных дел Катара выразил удачи Послу и отметил, что Катар окажет поддержку для развития двусторонних отношений. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - UzDaily.uz

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