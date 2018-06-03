Убийство украденной невесты Бурулай запустило "женскую" революцию в Кыргызстане, - "ВечБишкек"

08:38 05.06.2018 Убийство Бурулай запустило "женскую" революцию в Кыргызстане



"Хватит бороться за права виртуально, хватит просто стучать по клавишам – пора приступать к реальным действиям", - с таким призывом выступили организаторы акции "За права женщин". Митинг пройдет 9 июня в 13.00 у памятника Уркуе Салиевой. Дресс-код митинга - белая одежда или белые ленты.



По словам организаторов, женщины не чувствуют себя защищенными, и убийство 19-летней Бурулай – яркое тому подтверждение. Гибель девушки в отделении милиции – это не обычная халатность, это символ того, что наш Уголовный Кодекс не работает и не помогает защитить женщин.



- Наша акция протеста - против насилия над женщинами и ала-качуу, домашней тирании, феодальных пережитков стартовала вчера. Убийство Бурулай в стенах РОВД стало последней каплей. Мы начинаем свой протест против ала-качуу с белых лент и в то же время привлекаем внимание общества к тому, что надо укреплять Институт семьи и повышать статус женщины. Мы против такого социального зла, как домашнее насилие – физического или морального.



Организаторы призывают не только выйти на улицы, но и выложить у себя на странице фотографии с белыми лентами или в белой одежде – это значит, что вы тоже присоединяетесь к их акции и тоже протестуете против произвола, против того, что многие женщины сегодня находятся в угнетенном положении. Мужчины тоже могут и должны присоединиться к акции, поскольку страдают их близкие – жены, дочери, сестры, матери.



Организаторы подчеркивают:



- Даже женщин-политиков и правозащитниц пытаются унизить прилюдно. Вот здесь кроется корень зла. Перемены должны произойти в мужских головах – с нами, женщинами, нельзя так поступать. Пока мы не сломаем стереотип в мужском создании, что мы все стерпим, пока мы не откажемся от ала-качуу, пока не ужесточим уголовное наказание, мы будем подвергаться насилию и унижению. Убийство Бурулай – это попытка уничтожить свободолюбие и независимость кыргызских женщин! Мы призываем: нет - байманапским традициям! Нет – насилию!



Акция уже началась, в социальных сетях участники размещают фотографии с белыми лентами.

05 июня 2018 - Юлия Палькина Источник - vb.kg

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