Таджикский поэт Ато Мирходжа в новой поэме "История Нуристана" провозгласил Эмомали Рахмона... Иисусом Христом

08:34 05.06.2018 Выборы Политика Таджикистан Религия Общество Культура и искусство



Таджикский поэт, заместитель председателя Союза писателей Таджикистана Ато Мирходжа опубликовал поэму, в которой сравнил президента Эмомали Рахмона с Иисусом Христом. Об этом сообщает "Ахбор".



Новая поэма Мирходжи называется "История Нуристана" (История страны света), она описывает, как своим приходом к власти Рахмон озарил Таджикистан, находившийся в темноте. В главе "Сияние рождения Эмомали Рахмона" поэт называет президента "новым Исой" (Иса в исламской традиции – Иисус Христос), ссылаясь на то, что мать президента, как и мать Иисуса звали Марьям (Мария).



Мирходжа также в своем произведении сравнивает Рахмона с Али, двоюродным братом и ближайшим сподвижником пророка Мухаммеда, называя президента "Али священного мира". Описывая избрание Рахмоном на пост президента в 1992 году, поэт пишет, что в этот момент "сияние имама Али" озарило светом все вокруг.



Поэму "История Нуристана" Мирходжа сочинил в марте, опубликовав ее в литературном журнале "Садои Шарк". Это не первое его произведение, в котором он восхваляет президента. В январе у поэта вышла поэма "Речь лидера - судьба нации", в которой он превозносил ежегодное послание президента. В этой поэме Мирходжа написал, что во время речи Рахмона Дворец Сомони превзошел Каабу (мусульманская святыня), солнце и луна остановились, чтобы прислушаться к словам Рахмона, а Трамп, Путин и Си Цзиньпинь тщательно анализировали высказывания президента Таджикистана в поисках новых откровений.



В Таджикистане долгие годы существует культ личности президента. Его именем назван поселок, детский и фруктовый сады, районная газета, везде висят его портреты и баннеры с цитатами Рахмона, ему посвящают свои произведения творческие деятели, причем в самых разнообразных жанрах. Например, в декабре прошлого года драматург Абдугаффор Абдуджаббор представил пьесу "Назаркарда" (Избранный), в которой к Рахмону снисходит ангел и сообщает ему, что бог избрал его падишахом.



Законами республики за Рахмоном официально закреплен титул Лидера нации и основателя независимого Таджикистана. Референдум 2016 года утвердил поправки в Конституцию страны, которые позволяют Рахмону выдвигаться на пост главы государства неограниченное количество раз и обеспечивают его сыну Рустаму Эмомали, мэру Душанбе, возможность баллотироваться на ближайших президентских выборах выборах 2020 года. Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528176840

Новости Казахстана

