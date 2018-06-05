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США нарываются, дразня китайского дракона, - С.Гомзикова
08:29 05.06.2018

Зачем Помпео поднял тему событий 30-летней давности


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Леонид Крутаков

Следуя провозглашенному ранее внешнеполитическому принципу "мир через силу", администрация Трампа с явным садистским удовольствием продолжает давить на болевые точки своих "строптивых" партнеров. На этот раз досталось Китаю, которому Госдепартамент США предъявил счет по событиям почти тридцатилетней давности.

Речь идет о трагических событиях на площади Тяньаньмэнь, произошедших 4 июня 1989 года.

По ранее опубликованным официальным данным, напоминает Интерфакс, в результате тех событий погибли 200 человек, включая демонстрантов, солдат, сотрудников структур правопорядка. Около 7 тысяч получили ранения.

Для компартии Китая эта страница современной истории страны является до сих пор очень болезненной.

И госсекретарь США Майк Помпео, как бывший глава ЦРУ, просто не мог об этом не знать, когда накануне в жесткой форме потребовал от китайских властей, по сути, опровергнуть собственные данные о числе погибших и пострадавших в тех событиях, которые он назвал "трагедией, унесшей жизни невинных".

Пекин незамедлительно ответил. По дипломатическим каналам выразил решительный протест и попросил американскую сторону не вмешиваться во внутренние дела страны. Напомнив, что руководство КНР уже давно дало оценку фактам, которые имели место быть тогда, в апреле-июне 1989 года.

Так же Поднебесная в лице официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин предложила Вашингтону сконцентрировать внимание и усилия на стабильном развитии двусторонних отношений.

Вопрос, тем не менее, остается. Случайно, или нет, Помпео применил свой "неспортивный" прием именно сейчас?

Дело в том, что после недавних американских маневров в Южно-Китайском море и последующего вслед за этим выступления главы Пентагона Джеймса Мэттиса, в котором он обвинил Китай в проведении "политики запугивания и милитаризации", складывается впечатление, что Вашингтон уже вышел за рамки торговых войн и намеренно ищет военной конфронтации с Пекином…

- В политике не существует спортивных и неспортивных методов, - комментирует ситуацию политолог и публицист Леонид Крутаков. - В политике все методы хороши, которые ведут к результату. То есть, если надо ударить в спину, значит, ударят в спину. Если надо поставить подножку - поставят подножку.

Это называется эффективность, а не неспортивное поведение. Никто не выходит в политике с рапирами, и не бьется на дуэли. Берут дубину и колотят. Мы это видим и по санкциям, и по торговым войнам, и по введению завышенных экспортных пошлин.

То, что это направлено против Китая, конечно, неслучайно. Китай является главным стратегическим противником Соединенных Штатов Америки в экономике. Дефицит торгового баланса с КНР по итогам прошлого года, если я не ошибаюсь, составляет 380 млрд. долларов. Это более чем серьезно, честно говоря…

Но есть еще один момент. Когда Китай входит в ВТО, он взял на себя обязательство приватизировать Народный банк Китая (НБК), который является центральным банком республики. Предполагалось, что он получит статус полугосударственного, полукоммерческого банка, наподобие нашего ЦБ.

Они должны были это сделать в 2016 году, еще до победы Трампа на выборах. Но в ноябре на саммите АТЭС в перуанской Лиме, который состоялся еще при Обаме, китайцы однозначно сказали, что НБК останется государственным.

То есть, условие вступления в ВТО не выполнили…

После этого, что должны были сделать американцы? Либо признать Китай нерыночной страной с соответствующими последствиями. Либо ответить санкциями, пошлинами… и т. д., как они сейчас это делают с Европой и Россией. Но США этого не сделали.

"СП": - Почему же?

- Потому что они находятся в патовой ситуации. Если они введут против Китая торговые и таможенные санкции, то пострадают, прежде всего, потребители в США. Там вырастут цены на памперсы, на детские игрушки, на черепашек-Ниндзя… и все прочее.

То есть, домохозяйки американские встанут на дыбы.

В этом смысле они взаимосвязаны.

Но в то же время Китай, как мы знаем, еще строит альтернативный интеграционный проект "Один пояс - один путь" с Россией, странами ШОС и ЕврАзЭС. А это для США вызов. Вызов их господству мировому.

Поэтому, в принципе, против КНР уже готов весь пакет документов, чтобы объявить их валютными махинаторами. Там не хватает единственной подписи - подписи президента США. Но это уже будет открытая война, если Трамп его подпишет.

Поэтому давление на Пекин нарастает.

"СП": - А готов ли Китай дать более жесткий ответ, если потребуется?

- Насколько Китай готов идти в этом до конца? Тут весьма показателен недавний проход американского линкора мимо спорных островов Спратли в Южно-Китайском море, где Китай продолжает строительство своей военной инфраструктуры. Глава Минобороны КНР тогда заявил, что это провокация, и что следующая может привести к полномасштабным военным действиям.

В тоже время на попытку США заключить Трансатлантическое торговое партнерство в Поднебесной отреагировали довольно спокойно. В том духе, что любые соглашения хороши, если они в конечном итоге работают на свободу торговли.

Но есть вещи, от которых Китай не отступит никогда. Поэтому, конечно, противостояние будет только нарастать.

В этой ситуации атлантистскому блоку - Европе и США - противостоит уже фактически пятерка стран БРИКС. И мы находимся на стадии формирования нового биполярного устройства мира.

Дело в том, что прошлое биполярье было самым длительным мирным периодом в истории человечества, и самым успешным для человечества, по большому счету. Поэтому я думаю, что в отсутствии некой новой глобальной стратегии, которая устроила бы всех, мир идет к формированию двух зон. Как между ними взаимодействие будет выстроено, это другой вопрос.

Заместитель директора института стран Азии и Африки МГУ, китаист Андрей Корнеев признает, что не все еще точки над "и" расставлены в трагедии Тяньаньмэнь:

- Официальная версия - это была попытка контрреволюционного выступления против социализма. Но некоторые эксперты считают, что в какой-то обозримой перспективе - не краткосрочной, правда, - события тех дней будут переосмыслены руководством страны. Сама оценка тех событий.

Пока же эта трагедия остается болевой точкой.

Но американцы, мы знаем, в своей дипломатической и политической игре пытаются, как правило, на все "педали" и на все болевые точки нажимать с тем, чтобы максимизировать свою переговорную позицию.

Правда, раньше они очень активно эксплуатировали тему "прав человека", требуя от Китая выпустить из тюрьмы того или другого деятеля диссидентского движения. И давно мы не слышали, чтобы американская сторона выдвигала какие-то требования по поводу исторических событий - много лет уже прошло со времен 1989 года, многое изменилось.

Но это тоже характеристика определенная современного политического и внешнеполитического американского истеблишмента. Они решили, что можно еще и эту тему задействовать, потому что соперничество между Китаем и США, действительно, усиливается. Китай укрепляется, темпы экономического роста его выше, чем Америки.

Что, по-видимому, наряду с более выигрышными позициями КНР в будущем вызывает озабоченность правящих кругов США.

"СП": - Да, только когда Штаты начинают кого-то морально порицать, выглядит это очень цинично…

- США пока находятся в такой позиции, когда они могут себе позволять, не побоюсь этого слова, дипломатические "наезды" на партнера. Это, к сожалению, стиль такой - не только даже нынешней администрации, но, по-моему, и предыдущей - действовать в духе партнера, который не гнушается никакими средствами.

И тут, конечно, возникает вопрос, насколько, действительно, власти США искренне озабочены трагедией Тяньаньмэнь?

Ничуть, конечно. Для них это просто предлог для того, чтобы лишний раз надавить на Пекин. В международной практике, к сожалению, сплошь и рядом стали практиковаться такие неджентльменские приемы.

Не хотелось бы драматизировать. Тем более что за пять тысячелетий китайской цивилизации в стране случались и более драматические вещи. У Китая, на самом деле, есть много моментов в истории, которые нуждаются в серьезном осмыслении.

Но в американо-китайских отношениях дело сейчас явно идет к некоему поднятию градуса, если хотите, когда каждая сторона имеет в рукаве какие-то козыри. Вот американцы один достали для подкрепления своей позиции. Что будет дальше, посмотрим.

Светлана Гомзикова
5.06.18

Источник - svpressa.ru
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