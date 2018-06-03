 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 04.06.2018
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В Казахстне начали открывать патриотические парки "Рухани жангыру"
08:20 05.06.2018

Парк "Рухани жаңғыру" открыли в Целиноградском районе
В День государственных символов РК в ауле Акмол открылся парк культуры и отдыха "Рухани жаңғыру". В торжественной церемонии, посвященной 20-летию Астаны, принял участие аким области Малик Мурзалин

В День государственных символов РК в ауле Акмол открылся парк культуры и отдыха "Рухани жаңғыру". В торжественной церемонии, посвященной 20-летию Астаны, принял участие аким области Малик Мурзалин.

Представлением "Праздничный сәлем" у арки всех пришедших встречали молодые представители этнокультурных центров Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, создавая особую атмосферу мероприятия. Среди гостей - старейшины-ветераны труда и войны и почетные жители района.
Парк гармонично вписывается в обновленную архитектуру районного центра. Здесь продуманы все пространственные решения: широкие зеленые зоны с системой полива, места для отдыха, детская площадка, скейт-корт, установлены малые архитектурные формы - тай казан, кобыз, юрта, сцена, есть фонтан. Общая площадь парка составляет 3,5 гектара.

У нового флагштока высотой 18 метров состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню государственных символов. Военнослужащие ВЧ № 44813 в парадной форме вынесли Флаг, Герб. Зазвучал Гимн. Право поднять Государственный флаг РК предоставили офицеру ВЧ № 44813, отличнику государственно-правовой подготовки, капитану Серику Шегибаеву.
Поздравляя сельчан со знаменательным событием, аким области подчеркнул его символичность. "Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем один из главных государственных праздников - День государственных символов РК. Для истинного патриота Флаг, Герб и Гимн - это образ родного дома",- сказал он, напомнив мудрые слова Главы государства: "Патриотизм начинается с любви к своей земле - Туған жер, своему селу, городу".

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой. "Для нас, местных жителей, это долгожданное событие. Не можем не радоваться хорошим переменам, видеть, как расцветает Акмол. Сегодня мы привели ребят из пришкольного лагеря, посмотрите, как они радуются просторным аллеям, где можно покататься на роликах, самокатах, велосипедах. И пожилым людям есть, где встретиться, пообщаться. А как приятно будет пройтись вечером, когда загорятся фонари… И в город не нужно ехать", - поделилась учитель средней школы № 5 Валентина Мишакова.

Источник - akmo.gov.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528176000
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