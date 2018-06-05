США и КНДР попытаются немного договориться. Прорыва от саммита в Сингапуре никто не ждет, - "Къ"

08:17 05.06.2018 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что готово в течение нескольких недель приступить к инспекции ядерных объектов КНДР, если 12 июня на встрече глав США и Северной Кореи соглашение о таких проверках будет достигнуто. Для этого, впрочем, стороны должны о чем-то договориться, но шансов на это не так много, полагают опрошенные "Ъ" российские и корейские эксперты. Лучший вариант для обеих сторон - подписать символический документ, который позволит Дональду Трампу сохранить лицо в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, а Ким Чен Ыну - получить гуманитарную помощь из Южной Кореи и Китая.



С 10 по 14 июня весь центральный район Сингапура будет оцеплен полицией: в эти дни крошечный город-государство станет местом самой ожидаемой встречи года - саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Она скорее всего пройдет в люксовом отеле "Шангри-Ла", где только 3 июня завершилась встреча министров обороны и влиятельных военных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сингапуру к роли площадки для эпохальных переговоров не привыкать. В 2015 году, например, там состоялась первая с 1949 года встреча между лидерами Китая и Тайваня Си Цзиньпином и Ма Инцзю.



Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына станет беспрецедентной. Лидеры двух стран встретятся впервые в истории, Ким Чен Ын впервые улетит так далеко от дома, а у Дональда Трампа впервые будет такой непредсказуемый оппонент. Выступая 2 июня на "Диалоге Шангри-Ла", министр обороны США Джеймс Мэттис заметил, что ожидать от саммита стоит "в лучшем случае ухабистую дорогу к переговорам". Выступавший за ним министр обороны Южной Кореи Сон Ен Му добавил, что, "учитывая историю КНДР", стоит быть готовыми ко всему: поведение Ким Чен Ына в последнее время "дает основания для осторожного оптимизма".







Помимо содержательных вопросов в воздухе повисли финансовые: кто будет платить за размещение северокорейской делегации в Сингапуре? Пхеньян всегда старался переложить все свои расходы подобного рода на другие государства. К примеру, за участие северокорейской олимпийской сборной в южнокорейской Олимпиаде в феврале этого года заплатил Сеул, выложивший за это $2,5 млн. Министр обороны Сингапура Ын Эн Хэнь в эту субботу отметил, что часть расходов возьмет на себя принимающая сторона, но о каких суммах идет речь, он не уточнил.



Окупятся ли вложенные средства, пока неизвестно. Опрошенные "Ъ" эксперты сходятся в том, что ожидать от саммита прорывов не стоит. Старший научный сотрудник ИДВ РАН Василий Кашин полагает, что встреча 12 июня "станет прологом к бесконечным переговорам". "Скорее всего, на саммите Ким Чен Ын повторит свое намерение отказаться от ядерного оружия и вспомнит о том, что взорвал ядерный полигон и уже более полугода не проводит испытаний,- поделился с "Ъ" мыслями эксперт.- Дональд Трамп признает достигнутый прогресс, пообещает не вводить больше санкций и заявит, что первый раунд прошел успешно. Это максимум, которого он сможет добиться без войны, а воевать он не готов".



Как Северная Корея превзошла США в предсказуемости



Скорее всего, стороны подпишут "какую-нибудь символическую бумагу про то, что Корейская война де-юре завершена", полагает эксперт по ядерному оружию Владимир Хрусталев. "Это красивый проект, который позволит всем объявить себя победителями - и Пхеньяну, и Вашингтону, и Сеулу,- отметил он в беседе с "Ъ".- Помимо этого КНДР может допустить МАГАТЭ на ряд ядерных объектов, позиционирующихся как гражданские, например, на легководную атомную электростанцию". По словам господина Хрусталева, Пхеньян также может пойти на временное прекращение наработки новых оружейных материалов и консервацию известных ядерных объектов, но только "в ответ на ощутимые жесты со стороны США".



МАГАТЭ вчера заявило, что готово в течение нескольких недель приступить к инспекции ядерных объектов КНДР, если главы США и Северной Кореи договорятся о таких проверках. Сотрудники агентства работали в КНДР до 2009 года, но были изгнаны оттуда отцом нынешнего главы государства Ким Чен Иром, разочаровавшимся в денуклеаризации.



Эксперт южнокорейского ASAN Institute for Policy Studies Го Мен Хен полагает, что Ким Чен Ын должен пойти на определенные уступки Дональду Трампу, так как внутриполитическая ситуация в США в противном случае не даст возможности провести вторую встречу. "Многие и так говорили, что ему не стоит ехать. Если ничего не удастся добиться, Конгресс будет в ярости,- сообщил "Ъ" эксперт.- Если же Ким пойдет на уступки, Дональд Трамп объявит это своей победой и может разрешить Южной Корее и Китаю оказывать КНДР гуманитарную помощь". По словам эксперта, это существенным образом облегчит экономическую ситуацию в КНДР. "Санкции будут сохраняться, но США, возможно, к примеру, перестанут вносить в черные списки те суда, которые возят в КНДР контрабанду",- заметил собеседник "Ъ".



Михаил Коростиков

5.06.18 Источник - kommersant.ru

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