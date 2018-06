Задержан по уголовному делу замглавы Таможни Киргизии Замирбек Ниязалиев

08:13 05.06.2018 По ранее возбужденному уголовному делу задержали заместителя председателя Государственной таможенной службы Замирбека Ниязалиева. Об этом ИА "24.kg" стало известно из собственных источников.



В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями рассказали, что по делу таможенников действительно задержали еще одного подозреваемого.



"По подозрению в совершении преступления задержали бывшего начальника управления ГТС, гражданина Н.З. Решением Первомайского суда Бишкека его арестовали до конца срока следствия", - отметили в ГСБЭП.



Ранее по данному делу задержали экс-начальника Центральной таможни ГТС Нурбека Айбашева.

Уголовное дело возбудили по статьям 210 (уклонение от уплаты таможенных платежей), 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.



В 2015 году ОсОО "А" и компания U.Q.I.T. Co Ltd. заключили контракт на переработку в КНР шкур крупного рогатого скота, кожи хромового дубления, кожевенного краста, натуральной и искусственной кожи в кожаную обувь и другие предметы галантереи.



Должностные лица ГТС, злоупотребляя служебным положением и действуя в интересах ОсОО, использовали заведомо необоснованный и неверный способ идентификации товаров и без ведома генерального директора ОсОО "А" выдали разрешение на использование таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной территории.



Этим разрешением ОсОО предоставил возможность перерабатывать кожевенный краст и искусственную кожу в обувь, одежду, предметы галантереи (без замены продуктов переработки иностранными товарами) на предприятии U.Q.I.T. Co Ltd. вне таможенной территории.



ОсОО "А." в нарушение условий использования разрешения ГТС поставлял товары не переработчику - компании U.Q.I.T.C.L., а другой компании - S.K.



В результате незаконной выдачи должностными лицами разрешения на использование таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной территории и необоснованного использования разрешения государству причинен ущерб на сумму свыше 166 миллионов сомов в виде неуплаты обязательных таможенных платежей.



