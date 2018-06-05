Китай и США в одном шаге от торговой войны, - В.Скосырев

08:10 05.06.2018 Миссия американского министра торговли Уилбура Росса в Пекин закончилась провалом



Владимир Скосырев

05.06.2018



По итогам переговоров между США и КНР не было достигнуто никаких соглашений. Китай не станет закупать больше американских товаров, если президент США Дональд Трамп не согласится не налагать новые пошлины на китайский экспорт. Официальные СМИ в Пекине также предупредили: если США введут новые рестрикции, включая повышение пошлин, все прежние договоренности по экономике потеряют силу. По мнению экспертов, мяч теперь на стороне Белого дома. Ему решать, что делать, чтобы уменьшить громадный дефицит США в торговле с КНР.



Тупик, в который зашли переговоры в столице КНР между министром торговли США Уилбуром Россом и членом Политбюро ЦК КПК, вице-премьером Лю Хэ, поставил администрацию Трампа перед дилеммой: наказать Китай за "упрямство", дополнительно повысив тарифы, как было объявлено, примерно на 50 млрд долл., или продолжать поиск компромисса.



New York Times поясняет, что Трамп послал на переговоры команду по продвижению экспорта во главе с Россом, куда входили старшие чиновники из министерств финансов и сельского хозяйства. В то же время в делегацию демонстративно не были включены чиновники из управления торгового представителя США. А ведь именно оно угрожало наложить на китайские товары 25-процентные пошлины. И это не считая уже введенных пошлин на 3 млрд долл. в год на китайские сталь и алюминий.



Сам Трамп провозгласил перед переговорами план конфронтации с Китаем по торговле в Twitter: "Когда вы теряете почти 800 млрд долл. в год в торговле, вы не можете проиграть торговую войну!" – написал он, имея в виду не только КНР, но и другие страны. Однако по окончании переговоров Пекин не стал брать на себя обязательство делать какие-либо дополнительные закупки в США, пока американцы не согласятся решить более широкие проблемы торговли.



Помимо спора о тарифах китайская сторона выразила глубокое беспокойство по поводу судьбы ZTE, китайской телекоммуникационной компании, в которой работают 70 тыс. человек. Она была вынуждена закрыться в мае после того, как американское государственное Бюро промышленности и безопасности приказало компаниям США прекратить продажу ей микрочипов и программного обеспечения в течение семи лет. Вина ZTE состоит в том, что она поддерживала связи с КНДР и Ираном.



Затем Трамп сообщил, что Министерство торговли пересмотрит санкции по ZTE. В ответ, однако, никаких уступок американцы не получили. Эндрю Гилхом, директор консалтинговой фирмы Control Risks, говорит, что, если Трамп не вернет запрет для китайской компании, это плохо отразится на его репутации у себя в стране.



Как видим, на экономические отношения двух держав влияют и факторы внутренней политики. В беседе с "НГ" заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский сказал, что "теннисный мяч сейчас на площадке Трампа. Куда он мяч будет бить – в сетку или к зрителям? Ситуация пока такова, что обе стороны "набычились". США сказали: "Ревальвируйте юань, сокращайте дефицит внешней торговли, а мы будем рассматривать вопрос, можно ли допустить импорт в Китай новых высоких технологий. Мы хотим, чтобы вы сняли блокаду на наши соевые бобы".



Вот, собственно говоря, вся дискуссия. А китайцы говорят: "Вы и так обложили сталь, алюминий и массу других вещей и еще требуете, чтобы мы уравнялись по объему внешней торговли". Дело в том, что у китайцев деньги есть, и они могут пойти на выравнивание объемов внешней торговли. Но при условии, что США будут поставлять им продукцию новых высоких технологий. А американцы не хотят поставлять. В это все и упирается, пояснил эксперт. При этом США требуют от Поднебесной снять все проблемы по передаче китайским компаниям интеллектуальной собственности, принадлежащей американцам. Если американцы будут продолжать действовать в том же духе, то начнется торговая война, которая затронет всю мировую экономику, прогнозирует Островский.



Противоречия между двумя сверхдержавами затрагивают не только экономику и безопасность, но и гуманитарную сферу. 4 июня исполнилось 29 лет с тех пор, как китайская армия по указанию верховного лидера Дэн Сяопина подавила демократическое движение студентов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Эта трагедия до сих пор остается предметом споров между Западом и КНР. Неудивительно, что бывший директор ЦРУ, а ныне госсекретарь Майк Помпео не преминул призвать Пекин отчитаться за всех, кто тогда был убит, попал в тюрьму или пропал без вести. По разным данным, их число составляет от 700 до нескольких тысяч человек.



Помпео, без сомнения, использовал годовщину как повод для удара в информационной войне по Пекину. Но правда и то, что любые голоса критики КПК сегодня безжалостно глушатся. И самоосуждение этой трагедии находится под запретом. Как писал покойный лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо, душам погибшим на площади до сих пор не дают уснуть. Источник - ng.ru

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