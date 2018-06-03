 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазПремьер требует от минздрава остановить эпидемию менингита
06:04 05.06.2018

Сагинтаев потребовал от Биртанова разъяснения ситуации по менингиту

Премьер поручил активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения.

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев начал очередное заседание Правительства с ситуации по менингококковой инфекции в Казахстане, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Он отметил рост количества заболевших, а также смертельные случаи, и попросил министра здравоохранения Елжана Биртанова разъяснить ситуацию и рассказать о принимаемых мерах.

""Этот вопрос вызывает озабоченность (...) В текущем году очень много обсуждается, поэтому необходимо активизировать разъяснительную работу. Проблеме вакцинации также уделяется много внимания. Нужно ли проводить вакцинацию или нет? Вчера у меня на приеме тоже спрашивали руководители предприятий. Потому что среди работников уже вызывает озабоченность этот вопрос: необходимо ли проводить сейчас вакцинацию? Это все не разъясняется. Нужно ли проводить добровольно? Также поднимается вопрос по цене среди населения: в одной области 40 тысяч тенге стоит подобная вакцинация, в другой области - 20 тысяч тенге. Это тоже вызывает вопросы", - сказал глава Правительства. "

"Вчера мы говорили, что из Талгара до Каскелена ехать два часа. Мать говорит, что она потеряла за три часа своего ребенка. Столько времени занимает, чтобы добраться до Каскелена или Талгара. Почему их нельзя было определить в больницу Алматы? Если это решение, принимаемое акимами, им тоже необходимо об этом сказать. Надо дать задание нашим больницам, чтобы они принимали больных с подобным заболеванием. Здесь имеются недостатки, упущения в работе", - продолжил Б. Сагинтаев.

"В связи с этим Премьер поручил активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения, созданный штаб должен работать публично, так как люди должны знать о всех проводимых мероприятиях. От министра он потребовал личного ознакомления с ситуацией в Алматы и Алматинской области. Держать под контролем ситуацию должны и акимы, чтобы помощь была оказана вовремя, вся работа была проведена без паники. "

По данным Е.Биртанова, в стране с начала 2018 года с подозрением на бактериальную менингококковую инфекцию обратилось 593 человека, в том числе госпитализировано 213 человек. Диагноз "менингококковая инфекция" подтвержден 58 пациентам, из них дети до 14 лет - 20. На сегодня выписано 10 человек, 35 получают лечение. Зарегистрировано 13 случаев с летальным исходом, в том числе в Алматинской области - 4, Кызылординской области - 1, в Южно-Казахстанской - 2, городе Алматы - 6 человек. К сожалению, среди случаев с летальным исходом - 6 детей.

Добавим, ранее сообщалось о том, что Минздрав РК не будет проводить вакцинацию против менингита.

Источник - МИА "Казинформ"
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528167840
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