 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Д.Назарбаева предложила создать азиатский шенген "Silk viza"
00:56 05.06.2018

Парламентарии договорились разработать совместную Дорожную карту.

Конкретные рекомендации будут направлены в Правительство по итогам встречи Членов Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента с депутатами Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Об этом рассказала Председатель сенатского Комитета Дарига Назарбаева в интервью журналистам в г.Сарыагаш, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенаторы Казахстана и Узбекистана высказали предложения по совершенствованию таможенного регулирования, наращиванию торгового оборота, активизации сотрудничества в сфере туризма.

""Необходимо создать прозрачную, открытую и дружественную границу, тогда отношения во всех сферах выстроятся сами собой", - считает Д.Назарбаева."

Для этого нужно унифицировать все таможенные процедуры, Ускорение невозможно без информатизации. Без современных информационных систем невозможно обеспечить контроль на границе.

Детально рассмотрели сенаторы и вопросы развития туристического потенциала двух стран.

""Важно стимулировать не только развитие туризма Казахстана и Узбекистана, но и приезд в наши страны туристов из дальнего зарубежья, которые хотят увидеть все достопримечательности Центральной Азии сразу, а для этого нужно создавать общую визу", - считает Д.Назарбаева. Она предложила создать азиатский шенген "Silk viza"."

Парламентарии договорились разработать совместную Дорожную карту, чтобы пошагово решать все вопросы. Такой формат взаимодействия на уровне сенатских комитетов будет продолжен.

Председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Курманов подчеркнул, что между Узбекистаном и Казахстаном абсолютно отсутствуют нерешенные вопросы.

""Это говорит о том, что парламентарии, представители министерств и ведомств полностью поддерживают наших Президентов в их стремлении еще больше сблизить наши народы", - сказал он."

В мероприятии приняли участие представители Пограничной службы КНБ, Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел, министерств сельского хозяйства, оборонной и аэрокосмической промышленности, культуры и спорта Республики Казахстан.

Источник - Zakon.kz
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