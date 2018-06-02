Россия в космосе будет догонять советский "Буран", - "СП"

00:36 05.06.2018 Испытания нового космического носителя назначены на 2022 год

Сергей Аксенов



Материал комментируют:

Андрей Ионин



Американцу Илону Маску недолго осталось быть кумиром "продвинутой" российской молодежи. Его компанию Space X на рынке дешевых космических запусков потеснят Роскосмос совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), реализующие программу многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса.



По словам руководителя проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Бориса Сатовского, уже завершен аванпроект (техническое обоснование разработки продукции - авт.) возвращаемого ракетного блока. Испытания первой российской многоразовой космической ракеты намечены на 2022 год.



Запускать новые ракеты будут с мобильных комплексов. Каких именно - пока не говорят. Предполагается, что первая ступень ракеты-носителя будет отделяться на высоте 59−66 километров, возвращаться в район старта и садиться на обычную взлетно-посадочную полосу.



Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены двигателей. Система сможет выводит на на солнечно-синхронную орбиту до 600 килограмм полезной нагрузки. Ожидается, что себестоимость вывода будет в 1,5−2 раза ниже, чем у ныне существующих ракет аналогичного класса.



"В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение. При возвратном полете к месту старта используется модифицированный серийный турбореактивный двигатель", - рассказал Сатовский.



О том, что российские многоразовые ракеты должны садиться как самолеты, в апреле говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин. "Мы же не можем, как Илон Маск, возвращать нашу ракету - они стартуют с (мыса) Канаверал и подгоняют морскую платформу в ту точку, в которую должна сесть первая ступень. Рули управления наверху, а она садится на двигатель", - констатировал тогда чиновник.



"Мы-то где будем сажать ее? В Якутии? Это невозможно физически, из-за географических особенностей. Если мы хотим перейти к возвращаемым ступеням, то она должна у нас из вертикальной переложиться в горизонт и на двигателе с крылышками, которые должны раскрыться, самолетным образом вернуться на ближайший аэродром, но это уже совмещение с авиацией", - пояснял Рогозин.



Очевидно, что личное мнение Рогозина, который после формирования нового кабинета министров возглавил Роскосмос, теперь имеет для проекта еще большее значение.



- Во-первых, я рад тому, что Роскосмос вместе с ФПИ и ОАК занимается развитием новых технологий, - говорит член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. - На мой взгляд, Россия немного засиделась в технологиях, которые были созданы даже не нашими отцами, а нашими дедами - в 1950-1960-х годах. Так что новый проект хорош уже только этим.



"СП": - Почему до сих пор не было возвращаемых ракет?



- Были возвращаемые корабли: американский "Шаттл" и советский проект "Буран". И там понятно почему их возвращали - это были орбитальные корабли, они стоили миллиарды долларов.



А многоразовых ракет-носителей не делали потому, что не было особой экономической целесообразности. Целесообразность появляется только тогда, когда есть большой грузопоток в космос. Сегодня этот грузопоток появляется… Вообще-то, о предстоящем резком увеличении грузопотока говорили уже несколько раз. Кричали "волки, волки", но никакого волка не было. Но сейчас ситуация кардинально изменилась и такой грузопоток точно будет.



"СП": - А что случилось?



- Это связано в первую очередь с планами развертывания систем раздачи интернета из космоса. Есть проект OneWeb, есть аналогичный проект Илона Маска - Starlink. Там космическая группировка насчитывает тысячи аппаратов. И это при том, что сейчас у всего человечества имеется порядка 1,3 тысяч действующих аппаратов. То есть реализация одного только проекта увеличит космическую группировку человечества как минимум вдвое.



"СП": - Однако, пока все эти проекты выглядят как красивые мечты. Реализуемы ли они и следовательно будут ли востребованы многоразовые ракеты-носители?



- Думаю, да. Потому что без глобального космического интернета никакие проекты "цифровой экономики" на Земле невозможны. Это необходимый элемент. Время пришло, такие системы будут созданы и грузопоток появится. Собственно, поэтому Маск и взялся за создание многоразовых ракет.



Тут можно привести аналогию со смартфоном. Если бы Стивен Джобс своей первый "айфон" предложил в 2005-м, а не в 2007 году, то он бы никому не был нужен, потому что тогда еще не было сетей 3G, которые обеспечивают хорошую связь в интернете. Технология нужна не сама по себе, а когда приходит время. Тогда она востребована. Так и с многоразовыми ракетами.



"СП": - Не слишком ли много шумихи вокруг всего этого? Вызывает недоверие…



- Действительно, долгие годы космонавтика у нас существовала как довольно закрытая сфера. Достаточно вспомнить, что имя главного конструктора советской космонавтики - Сергея Королева, стало известно только после его преждевременной кончины. А сейчас тот же Илон Маск абсолютно публичная фигура, круче всех звезд шоу-бизнеса и спорта.



Просто наступило другое время. Маску это нужно, чтобы привлекать инвесторов. А, кроме того, это привлекает внимание к самой космической отрасли. Публичность всех этих тем полезна и правильна. И мы в России должны это делать, если мы хотим, чтобы космонавтика развивалась.



"СП": - Отмечается, что многоразовые ракеты будут запускать с мобильных комплексов…



- Это интересный момент… Вообще, ракеты с грузоподъемностью до 600 килограмм - это уже не сверхлегкие ракеты. Если бы речь шла об одноразовых, их масса была бы около 60−70 тонн, это значит, что многоразовая будет весить под 100 тонн. Это уже легкая ракета.



Мобильность стартового комплекса имеет смысл тогда, когда его приходится перемещать, чтобы ступени падали не на населенные районы. Но если ступень возвращается, то какая разница, откуда пускать ракету? Это непринципиально.



Но вообще-то мобильность комплекса показывает, что стартовая позиция будет довольно дешевая. Поскольку создание стартовых позиций для тяжелых, а тем более сверхтяжелых ракет - крайне дорогостоящее мероприятия.



Правда, мобильные комплексы создаются как правило на базе боевых ракет, тех же "Тополей", которые пускаются из спусковых контейнеров. Это значит ракета должна быть строго цилиндрической. А нам рассказывают, что у нее будет поворотное крыло, да еще и хвостовое оперение.



"СП": - Ну, возможно, публике чего-то не договаривают. Военные и коммерческие тайны никто не отменял…



- Кстати, о том, что время для многоразовых ракет пришло, свидетельствует появление у нас в России частного оператора космических запусков - компании S7 Space, которая приобрела в свое время проект "Морской старт". Они думают о замене старой и довольно дорогой ракеты "Зенит" и в качестве требования для Роскосмоса к новой ракете выдвинули как раз возвращаемую первую ступень.



Так что все эти процессы вписываются в общерыночную струю. Нужно много запусков, а путь к ним лежит через многоразовое использование. Маск эту задачу решил, путь проложил, теперь наша очередь. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528148160

Новости Казахстана

