 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Земля под газопроводом "Кыргызстан – Китай" никогда не перейдет к иностранцам...?
00:28 05.06.2018

Версия для печатиКомитет по недропользованию, энергетике и промышленности дал разъяснение по распространяющемуся в СМИ известию касательно строительства китайского газопровода в Алае. В сообщении говорится: "Соглашение о строительстве газопровода Кыргызстан – Китай было подписано 11 сентября 2013 года правительствами Кыргызстана и Китайской Народной Республики (КНР).

Сумма проекта строительства кыргызско-китайского газопровода – 1,2 млрд долларов, и он будет построен полностью иностранными инвесторами. Проект считается одной частью газопровода Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Кыргызстан – КНР. Пропускная мощность трубопровода составляет 30 млрд кубометров в год, диаметр трубы – 1219 мм, рабочее давление достигнет показателя 12 mPa. Протяженность трубопровода по территории Кыргызстана составит 215 км. Предоставлена (земля) на основании закона Кыргызстана, которая никогда не перейдет в собственность иностранной компании. Участки будут находиться во временном пользовании 35 лет, и только трубы считаются собственностью компании, реализующей проект на практике.

Газопровод пройдет под землей, и не разделит территорию Алайского, Чон-Алайского районов надвое. После окончания строительства владелец проекта заново рекультивирует земную поверхность для посевных работ, или же для использования в целях полеводства, бахчеводства. Возврат газопровода обеспечат соответствующие государственные органы Кыргызстана или же частные организации. При реализации строительства 80% рабочих составят кыргызстанцы.

Поднимающим на пустом месте шумиху активистам, морочащим голову народу, лучше бы глубже узнать этот вопрос.

Источник: газета "De факто" №21 от 01.06.2018/стр.5

Источник - gezitter.org
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