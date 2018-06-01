Теперь электрическую отрасль Киргизии будет "обгладывать" Эшимбеков, - De-facto

21:24 04.06.2018 За 30 лет мы так и не научились, кого и на какую должность приводить. Одного коррупционера общественность раздраженно кое-как выгоняет, а на его место приходит еще больший коррупционер. Эта аксиома не уходит из Кыргызстана. Есть некий проныра Аскар Эшимбеков. Один из загубивших электрическую отрасль. Говорится, он возглавляет грызущих и обглодавших эту отрасль "крыс". Много слов о нем. Теперь этот герой 2-3 дня назад назначен генеральным директором предприятия "Электрические станции". Нет ни малейших оснований верить, что с приходом Эшимбекова электрическая отрасль улучшится вдвое. После этого господина не растет трава, и он осчастливит? Или кроме него у нас нет другого достойного, чистого кадра? Разве не означает управление Эшимбековым электрической отрасли вырезания шкуры с народа?



Источник: газета "De факто" №21 от 01.06.2018/стр.5 Источник - gezitter.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528136640

Новости Казахстана

