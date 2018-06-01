 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сколько будет длиться холодная гражданская война в Евразии? - Эрик Ханымамедов
18:48 04.06.2018

Гражданская война – наиболее острая форма разрешения накопившихся социальных противоречий внутри государства, которая проявляется в виде крупномасштабного вооруженного противостояния между организованными группами.

Автор никогда не рассматривал территорию и народы Советского Союза как разделенные. Во что вылился в России многострадальный вопрос адаптации трудовых мигрантов из Средней Азии? Фактически есть несколько элементов в этом процессе: госслужащие обсуждающие этот вопрос на высоком уровне, гражданские активисты борющиеся за права трудовых мигрантов – среднеазиатов "на земле", "аппарат насилия" МВД, причем судя по действиям в отношении трудовых мигрантов-среднеазиатов в прямом смысле слова, население, бизнес.

Что мы видим у госслужащих – чиновников озабоченных проблемой адаптации трудовых мигрантов? По большому счету ничего, все погрязло в бесчисленных круглых столах, обсуждениях, конференциях и т.п. мероприятиях, все это при неизменности ситуации.

МВД? Оно судя по действиям выполняет свойственные ему в данный исторический момент функции, создает видимость угрозы исходящей от трудовых мигрантов - среднеазиатов, попутно пытаясь на них заработать денежку малую.

Бизнес? Он также в массе своей не особенно горит желанием нести за своих работников с бывшего советского Юга ответственность и какие-то дополнительные обременения. Воспринимает их скорее своеобразными накладными расходами, которые возможно оптимизировать.

Население России? Учитывая, что советское поколение постепенно отходит от активной деятельности, а на смену ему приходит постсоветская молодежь, не знающая иной реальности, процессы тоже нерадостные, бациллы бытового национализма, страх перед тем, что приезжие якобы отнимают работу у местных и т.п. фобии постепенно завладевают умами масс.

Остаются гражданские активисты, которые и стоят фактически на страже интересов наших бывших соотечественников из Средней Азии. Согласитесь, как-то маловато. Почему до сих пор вопрос адаптации (а по факту евразийской интеграции) в России трудовых мигрантов из Средней Азии остается фактически уделом небольшого числа активистов? Потому что он не решится в современной России - где сама система рассматривает человека как источник извлечения прибыли для несправедливого перераспределения между небольшой группой богатых и остального населения страны. Если власть пытается коммерциализировать медицину и образование, превратив их в услуги населению, если созданная система обогащения небольшой группы (как-то язык не поворачивается назвать это в данный момент государством) пытается сбросить с себя все социальные функции по отношению к "не вписавшимся в рынок". Так почему же трудовые мигранты из Средней Азии должны восприниматься как-то по-другому, как соотечественники, как братья по СССР? Они точно такой же источник извлечения прибыли (только еще более бесправный чем россияне): для чиновников, для бизнеса, для полиции. Вы можете написать массу замечательных законов об адаптации, но пока вы в корне не измените систему, все так и останется на своем месте.

За время распада СССР управленческая вертикаль бывшей РСФСР фактически растеряла все постсоветское пространство. К огромному сожалению все бывшие республики отдаляются от России. И бывшая советская Средняя Азия это последний ресурс, последний союзник России.

Система адаптации трудовых мигрантов из Средней Азии должна четко контролироваться справедливым социальным государством. Начиная от уровня бытового национализма, пресечение которого должно быть жестким, и заканчивая самыми высокими властными кабинетами, где все должно быть направлено на социальную консолидацию постсоветского пространства. На самом верху почему-то выбрали модель поведения своеобразного цивилизационного эгоизма. Белорусский президент славится своей открытостью суждений, и он заявил недавно что в России пытаются приватизировать Победу в Великой Отечественной, ситуация показывает что он к огромному сожалению прав. Много ли мы слышим сейчас о подвигах в Великой Отечественной героев национальных республик?

Недавно я побывал на тренинге "Школа мигранта" известной российской правозащитницы Валентины Чупик. После мероприятия мы шли до метро с девушкой приехавшей из Узбекистана и разговорились. Она уже несколько лет в России, скоро может получить гражданство. Умна, высшее образование, продолжает учебу, я бы сказал новая и перспективная молодая поросль уже независимой Средней Азии. Но вопрос в том, что она стала сомневаться, а нужно ли ей гражданство РФ. Я стал уточнять, а в чем причина, почему начали сомневаться. Ответ меня не удивил - бытовой национализм. Она работала на одном из производств одного из городов центральной России (не хочу оперировать названиями). Работала в лаборатории, причем по ее словам высшее образование там было только у нее. Все разговоры ее коллег по работе сводились только к своим огородам и… различным угрозам от инородцев, о чурках, как она выразилась. Это казалось бы частный случай, но он как раз-таки характеризует общественные процессы происходящие сегодня в России на бытовом уровне. А бытовой уровень как раз то, с чего все начинается, приезжающий в страну на перроне сталкивается не с депутатом Государственной Думы, а с простым населением России. Как и чем собираются привлекать в РФ современную молодежь из той же Средней Азии? Они приедут, но столкнувшись с подобным уже на бытовом уровне, какие у них будут желания? Да никаких, вернуться снова в родные края. Почему широкомасштабно не прививается культура правильного межэтнического поведения? Чтобы не пестовался ореол угроз и захватчиков, якобы исходящий от бывших соотечественников из Средней Азии, нужно в частности каждодневно и планомерно работать над тем, чтобы искоренять всякие этно и социальные фобии у населения России. И это должна быть работа не одиночек-активистов, честь им и хвала, а справедливого социального государства.

С уничтожением Советского Союза мы фактически получили гражданскую войну на его территории. Только где-то она горячая, как на Донбассе сейчас, а где-то пока в латентной фазе, в виде подобного бытового национализма. Социальные противоречия внутри России имеют тенденцию к нарастанию. Население нищает, правящее сословие пытаясь удержать свое привилегированное положение канализирует недовольство на приезжих – бывших соотечественников с южных окраин СССР.

В один прекрасный момент вопрос может стать только в одном, во времени, сколько его потребуется, чтобы из холодной фазы гражданская война на территории бывшего СССР перешла в горячую…

Эрик Ханымамедов, Москва

Источник - ЦентрАзия
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