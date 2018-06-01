Монголия получит СУ-27, Т-90А и С-300

18:22 04.06.2018 Россия продолжит оказывать Монголии безвозмездную военно-техническую помощь.



Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов побывал с рабочим визитом в Монголии. На встрече госсекретарь Министерства обороны, полковник Х.Батбилэг и г-н В.Н.Дрожжов подписали протокол между правительствами.



РФ и Монголия договорились о продлении действия межправительственного соглашения по оказанию Россией безвозмездной военно-технической помощи Монголии.



Отметим, в 1993 году Монголия и Россия заключили межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Министерства обороны двух стран также заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое является правовой основой совместной деятельности и взаимодействия министерств обороны двух соседних стран. С 2000 года взаимоотношения расширялись, с 2005 года Россия по просьбе Монголии начала оказывать стране безвозмездную помощь в виде военной техники.



Монгольские СМИ пишут, что страна получит очередную партию танков Т-90А, бронетранспортеров БТР-80 и БМП-2, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) - С-300 "Фаворит", транспортные и боевые вертолеты, РЛС и 12 российских многоцелевых всепогодных истребителей четвертого поколения - Су-27.



Су-27 (заводской шифр Т-10С; по кодификации НАТО: Flanker-B (адапт русс. "Удар во фланг")) - советский/российский многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения[3], разработанный в ОКБ Сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе.



Первый полет прототипа состоялся в 1977 году. В 1982 году самолеты начали поступать в авиационные части, с 1985 года началась их эксплуатация. Су-27 является одним из основных самолетов ВВС России, его модификации состоят на вооружении в странах СНГ, Индии, Китае и других. На основе Су-27 разработано большое количество модификаций: учебно-боевой Су-27УБ, палубный истребитель Су-33 и его учебно-боевая модификация Су-33УБ, многоцелевые истребители Су-30, Су-27М, Су-35, фронтовой бомбардировщик Су-34 и другие.



Т-90А состоит на вооружении Российской армии с 2004 года. Его производство развернуто на Уранлвагонзаводе. На сегодняшний день в армии РФ находится не менее 400 единиц Т-90. Еще большее число Т-90 - 700 штук имеет Индия, 185 экземпляров Т-90 находятся на вооружении в армии Алжира, а 44 - армия Уганды.



Т-90А является модернизированным вариантом танка Т-90 и отличается от него двигателем, башней и наличием тепловизионного оборудования.



Т-90 ранних модификаций были оснащены V-образным 12-цилиндровым четырехтактным многотопливным дизельным двигателем модели В-84МС, жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском топлива и приводным центробежным нагнетателем. В-84МС, ведущий свое происхождение от знаменитого В2 и даже имеющий те же диаметр цилиндров и ходы поршней, развивает максимальную мощность в 840 л. с. (618 кВт) при 2000 об/мин. На Т-90А устанавливается двигатель модели В-92С, представляющий собой модернизированный В-84 и отличающийся от него установкой турбокомпрессора и улучшенной конструкцией, что позволило повысить развиваемую двигателем мощность до 1000 л. с. (736 кВт) при 2000 об/мин.



С-300 "Фаворит" - семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полета, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров - до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.



Предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом (ЗРК) до шести целей и наводить по ним до двенадцати ракет. При создании средств управления (СУ), состоящих из пункта боевого управления и радиолокатора обнаружения, решили задачу автоматической завязки трасс до ста целей и эффективного управления дивизионами, расположенными на расстоянии 30-40 км от СУ. Впервые была создана система с полной автоматизацией боевой работы. Все задачи - обнаружения, сопровождения, целераспределения, целеуказания, отработки целеуказания, захвата цели, ее сопровождения, захвата, сопровождения и наведения ракет, оценки результатов стрельбы - система способна решать автоматически с помощью цифровых вычислительных средств. Функции оператора заключаются в контроле над работой средств и осуществлении пуска ракет. В сложной обстановке возможно ручное вмешательство в ход боевой работы. Ни одна из предыдущих систем этими качествами не обладала. Вертикальный старт ракет обеспечивал обстрел целей, летящих с любого направления без разворота пусковой установки в направлении стрельбы. Современные модификации (с 97 года представлено публично) одним комплектом могут поражать до 36 аэродинамических или баллистических целей, наводя на них до 72 ракет, или (отдельные модификации) в различных сочетаниях, в том числе без сторонней помощи.



Автор: Майдар Сосорбарам Источник - ARD

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