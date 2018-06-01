 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.06.2018
07:27  "От "Брекзита" к успехам "Лиги Севера". Наступление популистов только начинается, - Tages anzeiger
07:05  "У сына носом идет кровь". Дочь президента Таджикистана просят вернуть осенние и весенние каникулы для школьников
07:03  В Узбекистане эстрадных певцов критикуют за самопиар во время Рамадана
06:51  Зашквар. В Киргизии даже "воры в законе" с гнильцой. "Карышкыр" дал подписку ментам под видео
06:43  Назарбаев призвал членов своей партии "не воровать". Члены послушно согласились
06:40  Лучшим из президентов Киргизии был Акаев, - экс-госсекретарь Ибраимов
06:30  Ребенок, он по-ребячьи и сделает. Наследие кыр-премьера Исакова, - Н.Исаев
06:17  Опиумные войны против Китая: экономические причины и последствия (история)
06:12  Ким сменил руководство северо-корейской армии
06:07  Мировой капитал уже не воспроизводится. О роли и значении Бреттон-Вудской системы, - М.Хазин
05:59  Америка пошла на четыре принципа. США представили стратегию сдерживания Китая, - М.Коростиков
05:52  Сирийские арабские племена выступили за Дамаск против США и курдов, - А.Шарковский
05:48  Завоевание монголами дельты Волги в XIII веке (история)
05:44  В Персидском заливе может начаться война. Москва и Доха не отменят оружейную сделку по С-400 из-за угроз Эр-Рияда
01:25  Ворухское не-мирно-соседство. Жители таджикско-киргизского приграничья опять подрались из-за дороги на спорной территории
00:24  "Сирийская игра" – в самом разгаре, - С.Шакарянц
00:23  Foreign Policy: Иран хочет остаться в Сирии навечно
00:03  Бесправные. В Кыргызстане женщина - не человек? - "ВечБишкек"
00:00  Гонка сирийских генералов - кто очистит юг Сирии? - Антон Долгих
Воскресенье, 03.06.2018
20:15  Алматинский полицейский Казбек Сагын стал чемпионом Европы по рукопашному бою
18:41  Турецкого певца Эрдала Гюнея посадили на год за ироничную песню "Папа" про Эрдогана
14:35  В Киргизии погибла в ДТП "Миссис мира" Сания Шакирова
13:59  Монголки заняли третье место на чемпионате мира среди военнослужащих по стрельбе из пистолета
10:13  Асык-патриот. Сатыбалдыулы (племяш Елбасы) продвигает в ЮНЕСКО казахские игры - аударыспак, тенге ілу
09:03  Когда падишах/осел сдохнет..? Узбекистан и Россия совместно снимут к/ф о Ходже Насреддине
08:48  В Узбекистане намерены довести пенсионный возраст до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин
07:58  Муфтий Таджикистана Абдулкодирзода проклял бокс и бои без правил. Это - "харам"!
07:27  Брат известного кыр-басмача Ташиева баллотируется в мэры Джалал-Абада
07:21  На Кунейтру! Сирийская армия готовится к наступлению на Израиль, - З.Караев
Суббота, 02.06.2018
21:15  По спирали: Трамп не может остановить торговую войну с Китаем, - А.Запольскис
21:13  "Друзья Путина" победили: в Италии все-таки сформировано правительство евроскептиков
20:18  Нежный сепар Ким Торра. Каталония вышла из-под прямого правления Мадрида
18:49  Обыкновенное предательство. Бензиновый кризис как приговор Рос-"элите", - М.Хазин
18:47  Медведевское правительство РФ служит не народу, а финансовым спекулянтам, - М.Делягин
18:46  Atlantic: Трамп ставит глобальный эксперимент в режиме реального времени?
17:20  Бежавший из Киргизии депутат и экс-вице-премьер Шадиев обнаружился в Нью-Йорке
16:58  Саудовский король Салман грозит войной Катару, если он купит у России ЗРК С-400
12:28  Washington Times: Америку ждет участь несчастной Украины
09:05  ЧП в кыргызской армии. Не все решают кадры? - Аида Джумашова
09:01  Замглавы госдоходов Южного Казахстана Тенлибаев собрал взятками 1,2 млн долларов
08:53  "Везде родственники...". Елбасы лично расследует изнасилование старшеклассниками школьника в ЮКО
08:46  Совладелец разоренного Qazaq Banki Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии на родину
08:10  УзбМяс. Директор и тренер ф/клуба "Ифтихор" узбекистанской Pro-Лиги избили своих футболистов
06:08  Паучий заговор на Паркентской. Как государство отнимало у ташкентцев квартиры, - А.Волосевич
03:16  Малайзия отказалась обвинять Россию в крушении MH17. Нидерланды не исключили причастность Киева к трагедии
00:33  Космодром Байконур сводят с российской орбиты
Пятница, 01.06.2018
21:18  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 3, - Б.Мусаев
20:53  Азербайджанская армия начала ползучее наступление на Карабах со стороны Нахичевани
20:09  Кайрат Сунтаев возглавил Нацбюро по противодействию коррупции Казахстана
17:31  В Душанбе премьеры стран СНГ подписали стопку новых бессмысленных бумажек
11:32  Неразбериха, лихоимство, спекуляции. Из истории кыргызской национальной валюты, - "Дело №"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
"От "Брекзита" к успехам "Лиги Севера". Наступление популистов только начинается, - Tages anzeiger
07:27 04.06.2018

"От "Брекзита" к успехам "Лиги Севера" и "Движения пяти звезд" в Италии - смогут ли демагоги привести к распаду ЕС?" - задается вопросом журналист швейцарского издания Tagesanzeiger Даниэль Бресслер.

Европейские популисты в целом не особенно успешны, однако их наступление на центры власти не закончено. Так, в Финляндии и Австрии правые популисты являются членами правительства. В Польше и Венгрии критики ЕС, преследующие националистические идеи, уже давно правят с неограниченной властью, отмечает автор.

Если судить по результатам опросов, то поводов беспокоиться об угрозе существования ЕС мало: так, 60% опрошенных во всех 28 странах-участницах ЕС одобряют членство своей страны в союзе. Тем не менее, если взглянуть на отдельные страны, картина становится мрачной. В Италии членство в ЕС одобряют только 39% населения, для сравнения в Германии - 79%. Экономические трудности последних лет и страх остаться наедине с проблемой потока мигрантов оставили свой след, полагает Бресслер.

События в Италии напомнили о том, что именно национальные государства могут столкнуть ЕС в пропасть. Правда, отмечает Бресслер, это зависит и от значения отдельных государств. Националистические правительства в Польше и Венгрии пока не сотрясали ЕС - они не могут позволить себе отказаться от союза ни в экономическом, ни в политическом смысле. 88% поляков считают, что членство в ЕС выгодно для их страны, в Венгрии такого мнения придерживаются 78% населения, говорится в статье.

Остается надеяться, что не популисты изменят реальность ЕС, а наоборот, как это произошло с выступавшей против принудительного мультикультурализма австрийской партией FPÖ, которой пришлось поумерить свой пыл.

Одного до сегодняшнего дня не приходилось пережить ЕС - ситуации, когда в одной из экономически важных стран союза власть полностью перешла бы в руки популистского большинства, скептически настроенного к ЕС. Союзу удалось избежать такого эксперимента только потому, что президент Италии Маттарелла ранее предотвратил создание правительства. Несмотря на то, что, согласно правительственной программе, обе итальянские партии не ставили под сомнение членство страны в ЕС и еврозоне, они критикуют главные договоренности, например, пакт стабильности и роста ЕС.

Участвуя в выборах в собственной стране, граждане национальных государств ЕС принимают решение не только о судьбе своего государства, но и о радостях и горестях всего ЕС. Результат выборов - это не внутренний вопрос отдельной страны. Ведь союз существует только тогда, когда выполняются два условия: с одной стороны, страны-участницы должны быть готовы продолжать придерживаться совместно принятых правил, с другой стороны, должна сохраняться готовность к компромиссу. Иначе Евросоюз распадется, констатирует журналист.

1 июня 2018 г.

Даниэль Бресслер | Tages anzeiger

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528086420
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  