"От "Брекзита" к успехам "Лиги Севера". Наступление популистов только начинается, - Tages anzeiger

07:27 04.06.2018 "От "Брекзита" к успехам "Лиги Севера" и "Движения пяти звезд" в Италии - смогут ли демагоги привести к распаду ЕС?" - задается вопросом журналист швейцарского издания Tagesanzeiger Даниэль Бресслер.



Европейские популисты в целом не особенно успешны, однако их наступление на центры власти не закончено. Так, в Финляндии и Австрии правые популисты являются членами правительства. В Польше и Венгрии критики ЕС, преследующие националистические идеи, уже давно правят с неограниченной властью, отмечает автор.



Если судить по результатам опросов, то поводов беспокоиться об угрозе существования ЕС мало: так, 60% опрошенных во всех 28 странах-участницах ЕС одобряют членство своей страны в союзе. Тем не менее, если взглянуть на отдельные страны, картина становится мрачной. В Италии членство в ЕС одобряют только 39% населения, для сравнения в Германии - 79%. Экономические трудности последних лет и страх остаться наедине с проблемой потока мигрантов оставили свой след, полагает Бресслер.



События в Италии напомнили о том, что именно национальные государства могут столкнуть ЕС в пропасть. Правда, отмечает Бресслер, это зависит и от значения отдельных государств. Националистические правительства в Польше и Венгрии пока не сотрясали ЕС - они не могут позволить себе отказаться от союза ни в экономическом, ни в политическом смысле. 88% поляков считают, что членство в ЕС выгодно для их страны, в Венгрии такого мнения придерживаются 78% населения, говорится в статье.



Остается надеяться, что не популисты изменят реальность ЕС, а наоборот, как это произошло с выступавшей против принудительного мультикультурализма австрийской партией FPÖ, которой пришлось поумерить свой пыл.



Одного до сегодняшнего дня не приходилось пережить ЕС - ситуации, когда в одной из экономически важных стран союза власть полностью перешла бы в руки популистского большинства, скептически настроенного к ЕС. Союзу удалось избежать такого эксперимента только потому, что президент Италии Маттарелла ранее предотвратил создание правительства. Несмотря на то, что, согласно правительственной программе, обе итальянские партии не ставили под сомнение членство страны в ЕС и еврозоне, они критикуют главные договоренности, например, пакт стабильности и роста ЕС.



Участвуя в выборах в собственной стране, граждане национальных государств ЕС принимают решение не только о судьбе своего государства, но и о радостях и горестях всего ЕС. Результат выборов - это не внутренний вопрос отдельной страны. Ведь союз существует только тогда, когда выполняются два условия: с одной стороны, страны-участницы должны быть готовы продолжать придерживаться совместно принятых правил, с другой стороны, должна сохраняться готовность к компромиссу. Иначе Евросоюз распадется, констатирует журналист.



1 июня 2018 г.



Даниэль Бресслер | Tages anzeiger Источник - inopressa.ru

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