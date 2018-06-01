"У сына носом идет кровь". Дочь президента Таджикистана просят вернуть осенние и весенние каникулы для школьников

07:05 04.06.2018 Уже 8 лет у таджикских школьников только зимние и летние каникулы, эту ситуацию решили изменить их мамы и написали письмо главе исполнительного аппарата президента Озоде Рахмон, говорится в обращении участниц группы в Facebook "Tajik Mama Group".



"У сына носом идет кровь", "Дети уже устали, не хотят в школу ходить", "Хоть треснем, но ничего не сможем изменить!", - говорится в сообщениях мам школьников. Участницы группы в Фейсбуке составили петицию в Исполнительный аппарат президента с просьбой вернуть весенние и осенние каникулы детям и отменить учебу летом.



"Лишение учеников средних общеобразовательных учреждений страны, особенно начальных классов, осенних и весенних каникул оказывает негативное влияние на их моральное и физическое состояние. А это в свою очередь приводит к тому, что у наших детей теряется интерес к учебному процессу", - говорится в обращении.



Кроме того, что в письме на имя дочери президента Таджикистана Озоды Рахмон женщины напомнили, что в последние годы энергетического лимита в стране нет и необходимости в продлении зимних каникул за счет осенних и весенних тоже нет.



В октябре 2010 года власти Таджикистана решили, что из-за энергокризиса, когда школы не отапливались, да и по всей республике действовал жесткий энерголимит, увеличить школьникам зимние каникулы до целого месяца. При этом лишить их осенних и весенних каникул – это чтобы компенсировать январский отдых.



Осенние и весенние каникулы исчезли из учебной сетки начиная с 2010-2011 учебного года. При этом зимние каникулы увеличились и теперь продолжаются целый месяц с 1 по 31 января.



Напомним, Озода Рахмон в 2016 году указом президента Таджикистана возглавила исполнительный аппарат президента. В том же году Озода Рахмон была избрана сенатором Таджикистана от Душанбе и возглавила правовой комитет верхней палаты парламента РТ. Источник - ca-news.org

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