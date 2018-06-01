В Узбекистане эстрадных певцов критикуют за самопиар во время Рамадана

07:03 04.06.2018 Руководитель государственного учреждения "Узбекконцерт" Одилжон Абдукаххаров во время встречи 31 мая подверг критике эстрадных певцов за самопиар во время священного месяца Рамадан.



Как сообщают местные издания, певцам было запрещено публиковать в социальных сетях фотографии с имамами, во время проведения ифтара и других религиозных мероприятий.

Одилжон Абдукаххаров отметил, что некоторые артисты используют религиозные обряды и мероприятия в целях повышения своего имиджа. По его словам, ислам не нуждается в пиаре эстрадных певцов.



Во время встречи речь зашла и об откровенных нарядах женщин. Им было рекомендовано одеваться в соответствии с национальными традициями. "Вы должны улучшать свой талант, а не отвлекать внимание зрителей", - сказал Абдукаххаров.

В Узбекистане певцы могут осуществлять свою творческую деятельность только при наличии специальной лицензии, которая выдается им сроком на один год. Были случаи, когда артисток лишали лицензии из-за откровенных нарядов. Источник - ca-news.org

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