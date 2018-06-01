Зашквар. В Киргизии даже "воры в законе" с гнильцой. "Карышкыр" дал подписку ментам под видео

06:51 04.06.2018 Известный под кличкой "Карышкыр" Мурсалым Умырзаков отказался от статуса "вора в законе" (видео)



Российское интернет-издание "Прайм-Крайм" опубликовало видео, в котором кыргызстанский "вор в законе" Мурсалым Умырзаков пишет расписку об отказе от криминального статуса.



В ролике известному под кличкой "Карышкыр" ["Волк"] Мурсалыму Умырзакову объясняют, что если он подпишет документ, то в дальнейшем станет "неинтересным" правоохранительным органам и может жить как обычный гражданин. В итоге М. Умырзаков подписывает расписку.



Видео датировано 10 января 2017 года. Сообщается, что М. Умырзаков отбывает наказание в Архангельской области России.



- Холодно в камере? -Да! (бывший вор в законе Мурсалым "Карышкыр" Умырзаков)



Источник: govori.tv

Govori.TV



1 июня 2018 Источник - gezitter.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528084260

Новости Казахстана

