Назарбаев призвал членов своей партии "не воровать". Члены послушно согласились

06:43 04.06.2018 Председатель партии власти "Нур Отан" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости дальнейшего укрепления позиций этой партии, которой он руководит, сообщают местные новостные агентства.



По сообщениям новостных агентств, Назарбаев в ходе расширенного заседания политического совета партии говорил об объявленных им в начале марта социальных инициативах, которые помимо прочего включают планы по удешевлению ипотеки. Обращаясь к однопартийцам, Нурсултан Назарбаев призвал их "не воровать" средства, выделенные на жилищную программу "7-20-25" (которая предусматривает предоставление ипотечных кредитов по ставке 7 процентов годовых на 25 лет при наличии первоначального взноса не менее 20 процентов от стоимости покупаемого жилья).



"У нас до сих пор во всех городах и районах есть очереди [на жилье]. Кто-нибудь видел очереди в Германии, во Франции на квартиры или в Америке? Этот нонсенс. Потому что государства не дают бесплатных квартир. До сих мне пишут и пенсионеры, дайте мне квартиру. Включайтесь в программу … Есть арендное жилье. Какие очереди? - приводят слова Назарбаева СМИ. - Обращаются и в парламент, и к министрам. Нет таких законов в государстве, взять и дать квартиру … Всем партийцам говорю: взять на контроль, нормально сделать, не воровать ничего здесь! Чтобы точно попало, кому необходимо".



В мероприятии помимо членов политсовета, в состав которого входят около сотни представителей всех регионов страны, приняли участие руководители государственных органов, представители аппарата партии.

03 Июнь, 2018 Источник - centralasian.org

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