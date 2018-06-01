Лучшим из президентов Киргизии был Акаев, - экс-госсекретарь Ибраимов

06:40 04.06.2018 "Из президентов Кыргызстана лучшим, наиболее компетентным был Аскар Акаев. Его авторитет был высок во всем мире", - заявил в интервью радио "Марал" бывший госсекретарь, доктор филологических наук, профессор Осмонакун Ибраимов.



По его словам, с Акаевым сравняться очень трудно. Во время его правления были недостатки, но было много достижений и позитивных сторон.



"Я имею отношение к внутренней и внешней политике времени правления Аскара Акаева. Мы проводили правильную политику. Можно гордиться, но стыдиться нечего. Когда прозвучало, что если народ приблизится к Белому дому, то будет применено оружие, я с раннего утра 24 марта прибыл, переговорил с Акаевым, заявил, что против применения оружия, написал заявление и ушел с должности. Сейчас мы общаемся с Акаевым", - сказал Ибраимов.



Как добавил бывший госсекретарь, роль Акаева в истории является важным вопросом.



Автор: Айжамал Худайбердиева

Марал радиосу



1 июня 2018 Источник - gezitter.org

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