|Лучшим из президентов Киргизии был Акаев, - экс-госсекретарь Ибраимов
06:40 04.06.2018
"Из президентов Кыргызстана лучшим, наиболее компетентным был Аскар Акаев. Его авторитет был высок во всем мире", - заявил в интервью радио "Марал" бывший госсекретарь, доктор филологических наук, профессор Осмонакун Ибраимов.
По его словам, с Акаевым сравняться очень трудно. Во время его правления были недостатки, но было много достижений и позитивных сторон.
"Я имею отношение к внутренней и внешней политике времени правления Аскара Акаева. Мы проводили правильную политику. Можно гордиться, но стыдиться нечего. Когда прозвучало, что если народ приблизится к Белому дому, то будет применено оружие, я с раннего утра 24 марта прибыл, переговорил с Акаевым, заявил, что против применения оружия, написал заявление и ушел с должности. Сейчас мы общаемся с Акаевым", - сказал Ибраимов.
Как добавил бывший госсекретарь, роль Акаева в истории является важным вопросом.
Автор: Айжамал Худайбердиева
Марал радиосу
1 июня 2018