Ребенок, он по-ребячьи и сделает. Наследие кыр-премьера Исакова, - Н.Исаев

06:30 04.06.2018 Сапар Исаков начал допускать большие ошибки с тех пор, как ушел в отставку. Как же грубо было назвать депутатов ЖК "трупами". Вмиг каменистой стал политический путь Жумакадыровича, когда он сравнил с трупом наивысший орган власти в стране…



Спустя некоторое время ему, побледневшему, пришлось выступать с отчетом перед 120 "трупами". Если бы перед 120 "трупами" он напомнил бы знаменитые слова Черчилля, то 120 депутатов остались бы довольны Сапаром, увидели бы в нем большого политика: "Политика столь же захватывающа и опасна, как война. В войне нас могут убить лишь раз, в политике – много раз".



Самой большой ошибкой Исакова в парламенте было то, что он признался в том, что курировал работу по модернизации ТЭЦ от начала и до конца. Конечно, реконструкция была неотложным делом. Парламенту это хорошо объяснил экс-глава правительства Жанторо Сатыбалдиев. В 2013 году свое благословение на реконструкцию ТЭЦ со стороны TBEA отказалась дать горстка политиков во главе с известным упрямцем Омурбеком Абдырахмановым, а в целом ЖК оптом понажимал кнопки.



Тогда Текебаев воодушевлял депутатов с трибуны ЖК со словами: "Решится проблема целых регионов. Нам нужно быстро решить вопросы, которые не решались на протяжении 20 лет. Это не дело, сделанное президентом или правительством, это дело, которое начинается с благословения парламента и выполняется под контролем парламента. Это будет одним из наших исторических дел. Как будем погашать долги? У нас еще 20 лет, увидим".



Это историческое дело выполнялось как в выражении Черномырдина: "Хотели как лучше, получилось как всегда". Когда разгорелся скандал, многие отошли в сторону, будто непричастны. Не нашелся человек, который задал бы вопросы 30 депутатам, которые порезвились за счет TBEA. Депутаты говорят: "Мы лишь поддержали соглашение, предложенное правительством". Если бы этот проект в итоге не заставил бы стыдиться, депутаты, брызгая слюной, хвастались бы, мол, выполнили великую миссию.



Уладив бумажные формальности, мальчишка сейчас бегает между ЖК, правительством, TBEA как подручный большого хозяина. А где есть официальный документ, где говорится, что Сапар Исаков должен возглавить дела по модернизации ТЭЦ?



Если бы он был старым волком, то избавился бы от лишних хлопот, заявив, что вмешивался только в подготовку документов. Мол, правительство все сделало, а ЖК принял решение.



Теперь же он близок к тому, чтобы быть принесенным в жертву по скандальному делу, в которое вовлеклись все органы власти, в качестве основного виновника проекта. Затем Сапар Исаков признался в том, что он стоял во главе работ по ремонту музея. Возможно на деле это и так, но нет юридического обоснования.



Мудрый политик должен понимать, в какое время он живет. Проект, которым гордится Сапар Исаков вызывает только раздражение народа, так как является средоточием коррупции. Я не встречал другого кыргыза, кроме Сапара, который гордился бы ремонтом музея. С юридической точки зрения нет ни одного документа, даже указа президента о назначении Сапара Исакова главным в деле реконструкции музея.



По всей видимости, Сапар наберется проблем и от музея. Тот же мудрый Черчилль говорил: "Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны".



Тяжело определить, где правда, где ложь, где зерно, а где плевел, при рассмотрении дел с участием Жумакадыровича.



Ясно одно: в этом деле провластные силы вылезут сухими из воды.



Автор: Нургазы Мусаев



Источник: газета "Кабар инфо" №22 от 01.06.2018 / стр. 3 Источник - gezitter.org

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