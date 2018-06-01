Опиумные войны против Китая: экономические причины и последствия (история)

06:17 04.06.2018 Не секрет, что китайская цивилизация является одной из древнейших и богатейших цивилизаций мира. Тем не менее даже столь значимый статус и историческое наследие не спасли Китай от великих потрясений XIX-XX веков и их последствий, которые оказали разрушительный эффект на все сферы жизни.



В начале XIX века Китай располагал всей базой необходимых ресурсов, которые служили не только источником достойной жизни населения, но и экономическим двигателем на мировой арене. Китай категорически не рассматривал себя в роли импортера, что позволило ему добиться того, что каждый европейский рынок пестрил продукцией китайского производства, отличавшейся высоким спросом, качеством и особенной национальной стилистикой. Однако зависимость европейцев на "моду Востока" совершенно не радовала "верхушку" европейской элиты, которую не привлекала перспектива находиться под чьим-то экономико-политическим влиянием, особенно Поднебесной.



Дело в том, что на тот момент Великобритания являлась величайшей колониальной империей, а также ведущей морской и торговой державой. Несмотря на прочное положение, она и другие европейские страны стремились к большему, а именно, к безостановочному расширению границ экспорта и созданию новых колоний. Запретный плод сладок: к огромному сожалению Европы, благодаря политике династии Цин китайская цивилизация славилась своим развитым внутренним рынком, доступ к которому был практически невозможен.



Выстраивались всевозможные барьеры, дабы оградить китайцев от иностранного влияния. Вплоть до середины XIX века торговля с европейцами велась через один-единственный порт – Гуанчжоу. Более того, иностранцы не имели права торговать на территории Китая (исключение составляли торговцы итальянским стеклом и русским мехом), а непосредственно заключением сделок дозволялось заниматься лишь определенному количеству китайских торговых компаний, контроль за которыми был максимально строгим, и любые нарушения со стороны чиновников влекли за собой наказание.



Еще одним немаловажным фактором притязаний со стороны Европы, и особенно Великобритании, стал отток капитала в виде серебра в Поднебесную. Знающие себе цену китайцы требовали за свои товары только драгоценный металл. Для Англии это было неприемлемо, ведь серебро тогда составляло всю финансовую систему страны. В результате англичане претерпевали экономические трудности в виде стремительного обесценивания фунта стерлинга. Велись многочисленные переговоры с Китаем по смягчению "восточной" экономической политики в отношении европейских государств. Но все попытки оказались тщетными. Из письма императора Цяньлун к английскому королю Георгу III: "У нас есть все, что можно пожелать, и нам не нужны товары варваров".

Однако английские торговцы во главе с правительством все равно стремились найти тот товар, который смог бы привлечь привередливых и эгоцентричных китайцев. И нашли… Им оказался опиум, который произрастал в одной из индийских провинций - Бенгалии. В китайской империи данное вещество не было чем-то неизведанным и новым: опиум применялся местными жителями в качестве лекарства во многих деревнях и провинциях. Англичанам же удалось превратить древний лекарственный препарат не только в "лекарство от здоровья", но и в мощный инструмент давления на социально-экономические, политические сферы и процессы Поднебесной.



В 1773 г. Британская Ост-Индийская компания приобрела монополию на закупку бенгальского опиума, а уже в 1775 г. несмотря на действующие запреты на торговлю и употребление опиума в Китае, Англия все-таки начинает нелегальную продажу данного наркотика. Интересно, что реализация опиума велась только за серебро, а это означало, что Англии удалось подчинить себе Китайский рынок, выровнив, таким образом, торговый баланс, и реализовать приток "серебряного" капитала в страну, предотвратив, тем самым, падение национальной валюты.



В ответ на дерзкий план англичан Китай принимает решительные меры борьбы против контрабандной торговли опиумом, продолжавшуюся несколько десятилетий. Попытки с помощью императорских указов запретить торговлю наркотиком не увенчались успехом, а борьба против контрабандистов, которую вели официальные китайские власти, привела к постоянным, масштабным военным конфликтам на границе Китая и Индии.

Проблема потребления опиума в стране приобрела общенациональные масштабы, охватив все социальные группы: от низших слоев до столичного чиновничества и армии. Китайская нация стремительно шла к деградации и вымиранию. Наркоманами стали почти все солдаты и офицеры, около 50-60% всех должностных лиц, от 20 до 30% провинциальных и 10-20% столичных чиновников. Потребление наркотиков стало национальной трагедией. Пытаясь защититься от них, в декабре 1839 г. император закрыл рынок страны для торговцев из Англии и Индии. Издание данного распоряжения стало основанием для объявления Великобританией в апреле 1840 г. войны империи Цин.



Первая опиумная война длилась на протяжении двух лет (1840-1842 гг.). Весной 1840 г. к берегам Китая пристала военно-морская эскадра, которая начала активные боевые действия. Лондон выдвинул требования китайскому правительству: возмещение понесенных убытков из-за конфискации и уничтожения, далее - выплата суммы эквивалентной той, которую Великобритания потратила на военную экспедицию, и в конце концов – формирование торговых отношений на равных экономических условиях.

Однако Пекин отказался выполнять установленные требования и оказал военное сопротивление, которое было подавлено; английская армия не только захватила стратегические объекты, но и подошла к стенам столицы. Велись затяжные переговоры, повлекшие за собой принятие неравноправного Нанкинского мирного договора (28 августа 1842 г.), по условиям которого Китай должен был предоставить Англии несколько портов для постоянной торговли, отдать в вечное пользование остров Гонконг, а также выполнить условия, выдвинутые Великобританией ранее.

Интересно, что условий, касающихся торговли опиума, как таковых выдвинуто не было, а после подписания договора объем контрабанды увеличился в несколько раз. Вслед за опиумной войной в стране вспыхнула длительная гражданская война. Как оказалось, Нанкинский договор не отражал все интересы Англии. Поэтому после окончания Крымской войны англичане стали искать поводы для развязывания нового военного конфликта с Китаем.



Очередная, уже вторая по счету, опиумная война(1856-1860 гг.) двух держав развязалась после того, как Китай арестовал и обвинил в пиратстве экипаж гонконгского судна "Эрроу". Судно принадлежало территории, подвластной Англии, и ходило под британским флагом. В начале 1857 г. английская армия захватила портовый город Гуанчжоу, но из-за вспыхнувшего конфликта в Индии дальнейшее завоевание китайских городов было приостановлено, а уже в начале 1858 г. было принято решение вновь возобновить переговоры, интерес к которым проявили Франция, США и Россия. В результате Китай подписал договор, известный как "Тяньцзиньские соглашения".

Во время подписания на Китай оказывалось сильное давление западных противников, приведшее к тому, что Поднебесная согласилась на открытие еще нескольких морских портов, на провозглашение свободы миссионерской деятельности и право иностранцев на свободное перемещение по стране. Для вступления соглашений в силу требовалось одобрение императора, чем решила воспользоваться китайская сторона: она всеми способами оттягивала ратификацию "Тяньцзиньских соглашений". Западные же державы пытались ускорить этот процесс угрозами продолжения военных действий, на что Китай старался не обращать внимания, тем самым оказывая протест чуждой для Поднебесной системе.

Новая волна широкомасштабных военных действий англо-французских войск на Китай началась летом 1860 г. В этот раз был не только флот, но и сухопутные войска. Китай был деморализован и сдавал одну позицию за другой. Западные войска завоевывали новые территории. Они быстро добрались до Пекина, где варварски разграбили императорский дворец и потребовали очередных переговоров, в ходе которых был подписан новый договор – Пекинский. Согласно его положениям Китай обязывался выплатить контрибуцию, разрешить вывоз из страны местных рабочих, открыть еще ряд портов для международной торговли и передать европейцам часть своих территорий.



В ходе опиумных войн Китай из великой империи превратился в полуколонию западных стран, из которой европейцы черпали различные ресурсы и дешевую рабочую силу. Империя разлагалась изнутри, а суверенитет державы практически полностью перешел в руки европейских государств. Поднебесная сильно отставала от процессов модернизации; внешнеэкономические и внешнеполитические просчеты становились все более частыми и непростительными для страны.



Однако не стоит рассматривать опиумные войны однозначно негативно. Можно с уверенностью сказать, что у маньчжурско-китайской элиты произошел слом в восприятии современного им мира. Появились ясность и реализм во взглядах всех слоев населения: до поражений Китай был совершенно уверен в своей непобедимости. Китайцы считали себя независимыми от окружающего мира и, без сомнений, полагали, что могут развиваться отчужденно от остального мира, превосходя его, несмотря на рост взаимозависимости стран и процессы интернационализации. История с опиумом также привела Китай к принятию особо суровой политики по борьбе с наркотиками, включая смертную казнь, применимой даже к торговцам среднего уровня. Однако незаконная торговля наркотиками и организованная преступность и по сей день остаются проблемой.



Сейчас, в XXI веке, китайцы относятся к опиумным войнам как к национальной травме, называя эти события "столетием унижений", при этом считая их важным периодом в истории развития своей страны. Именно тогда у китайцев сформировался образ европейцев, который до сих пор косвенно влияет на взаимные отношения.



В.А. Механикова, Н.С. Татаринов, 2 июня 18 - "Вести.Экономика" Источник - nomad.su

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