 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Америка пошла на четыре принципа. США представили стратегию сдерживания Китая, - М.Коростиков
05:59 04.06.2018

Министр обороны США Джеймс Мэттис представил в субботу в Сингапуре "новую стратегию США в Индо-Тихоокеанском регионе". Единственным противником США в этом регионе назван Китай, проводящий, по мнению министра, "политику запугивания и милитаризации". Он сообщил, что в наказание США "отлучают" Пекин от международных военных учений RIMPAC, в которых флот КНР принимал участие в 2012 и 2014 годах. Отныне Вашингтон переходит к политике сдерживания КНР в регионе и поможет союзникам нарастить флот, чтобы те также могли лучше противостоять Китаю.

"В прошлом году я приезжал сюда слушать,- заявил Джеймс Мэттис, выступая перед аудиторией "Диалога Шангри-Ла", наиболее авторитетного форума по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.- Сегодня я пришел сюда, чтобы озвучить цельную стратегию администрации Дональда Трампа в Индо-Тихоокеанском регионе". По словам господина Мэттиса, эта стратегия направлена на создание "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", построенного на "общности ценностей" и скрепленного "общей судьбой".

Как Китай разместил на спорных рифах архипелага Спратли Южно-Китайского моря противокорабельные крылатые ракеты
Как Китай разместил на спорных рифах архипелага Спратли Южно-Китайского моря противокорабельные крылатые ракеты

Последнее заявление бросает открытый вызов нынешнему лидеру Китая Си Цзиньпину, инициатива "Пояса и пути" которого также подразумевает "строительство сообщества общей судьбы", прежде всего между Китаем и странами Юго-Восточной Азии. О том, что американская и китайская "судьбы" региона несовместимы, министр обороны США дал понять сразу же, обвинив КНР в милитаризации Южно-Китайского моря (ЮКМ). "Стратегия Китая в ЮКМ входит в острое противоречие с открытостью, которую мы продвигаем в этом регионе,- заявил Джеймс Мэттис.- Вопреки заявлениям руководства КНР, размещение многочисленных вооружений на искусственных островах ЮКМ предназначено для военного запугивания и принуждения стран региона". Министр также обвинил лидера КНР в нарушении якобы данного им в 2015 году в Вашингтоне обещания не размещать вооружения на островах Спратли.

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В качестве наказания США отзывают "приглашение китайскому флоту принять участие в учениях RIMPAC", так как поведение КНР "несовместимо с принципами и задачами" этих учений. Напомним, RIMPAC - крупнейшие в мире военно-морские учения США и их союзников, проходящие раз в два года с 2010 года. В 2012-м в качестве наблюдателя участие в них впервые приняла Россия, в 2014 и 2016 годах - Китай.

Американский министр сделал оговорку, что "не заставляет ни одну страну выбирать между США и Китаем", так как "друзья так не поступают". "Китай играет важную роль в развитии международной системы,- сообщил он.- США продолжат придерживаться конструктивного и нацеленного на результат подхода в отношениях с КНР, сотрудничая, где это возможно, и решительно противостоя там, где это требуется".

За что США получили предупреждение от Китая год назад
За что США получили предупреждение от Китая год назад

Среди принципов стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе (Вашингтон перешел на этот термин вместо привычного АТР, чтобы заручиться поддержкой Индии в противостоянии с Китаем) Джеймс Мэттис перечислил четыре. Во-первых, Вашингтон намерен помогать своим союзникам наращивать военно-морские силы, чтобы те могли "защищать свои морские границы". Во-вторых, американский флот будет наращивать оперативную совместимость с флотами союзников, также будут увеличены продажи им оружия.

В-третьих, Вашингтон будет способствовать укреплению среди его союзников "власти закона, гражданского общества и прозрачности в управлении", чтобы "выводить на чистую воду зловредное влияние" иностранных государств. В-четвертых, США собираются продвигать в регионе "экономическое развитие, двигателем которого будет частный сектор".

Все четыре этих принципа явно построены как антитеза китайской политике в регионе. "Защищать морские границы" страны Юго-Восточной Азии могут только от Китая, он же, согласно недавним заявлениям представителей США, Австралии и Новой Зеландии, осуществляет "зловредное влияние" на политику и гражданское общество США и их союзников. "Экономическое развитие", которое, по словам господина Мэттиса, предполагает опору на частный бизнес, "усиление американских институтов развития" и "признание потребности Азии в инфраструктуре", и вовсе напрямую бросает вызов китайской инфраструктурной инициативе "Пояса и пути", основными проводниками которой выступают госбанки и госкомпании из КНР.

Как США и Китай роют торговые окопы
Как США и Китай роют торговые окопы

По словам главы азиатской программы Московского центра Карнеги Александра Габуева, присутствовавшего при выступлении Джеймса Мэттиса, дипломаты и военные из стран региона оценили выступление американского министра позитивно. "Впервые за долгие годы, включая президентство Барака Обамы, за речью главы Минобороны США видна целая стратегия,- сообщил "Ъ" господин Габуев.- Особенно в тот момент, когда вера в США и стратегическое мышление команды Трампа в регионе близится к нулю и когда Китай все усиливает свои позиции".

Пекин ожидаемо раскритиковал выступление господина Мэттиса. "Любые безответственные комментарии от других стран неприемлемы,- заявил выступавший на том же форуме адмирал Хэ Лэй.- Действия Пекина в Южно-Китайском море направлены на отражение возможных вторжений. Ты можешь размещать армию и вооружение до тех пор, пока делаешь это на своей территории". Напомним, что Китай претендует на всю акваторию Южно-Китайского моря, конфликтуя по этому поводу с четырьмя другими странами региона. В последние годы Пекин вопреки протестам США и своих оппонентов из Юго-Восточной Азии активно насыпает в ЮКМ искусственные острова, на которых возводит военные сооружения и размещает оружие.

Михаил Коростиков
4.06.18

Источник - kommersant.ru
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