Сирийские арабские племена выступили за Дамаск против США и курдов, - А.Шарковский

05:52 04.06.2018 Проиранские формирования воюют вдали от израильской границы



Главы арабских племен выступили за вывод американских военных из Сирии и постановили создать свое ополчение для войны на стороне Дамаска. Формирования будут воевать и против курдской милиции. Сирийское командование перебросило крупные силы шиитского ополчения на восток страны для боевых действий против ИГ.



Шейхи 70 бедуинских племен провинций Алеппо, Ар-Ракка, Аль-Хасака провели встречу в подконтрольном правительственным силам городе Дэйр Хафер (восточная часть мухафазы Алеппо). На собрании, состоявшемся в минувшую субботу, арабские старшины выразили общее мнение, что все иностранные интервенты, в первую очередь США, должны покинуть сирийскую землю. Главы племен договорились о создании народного ополчения, которое будет сражаться с любыми иностранными интервентами на стороне правительственной арабской армии (САА) до полного освобождения сирийской территории. Арабские СМИ со ссылкой на источник в военном ведомстве в Дамаске информируют, что новые военизированные бедуинские формирования будут вести боевые действия против Сирийских демократических сил (СДС) и американских военных в восточных регионах страны.



Ранее сообщалось, что эмиссары из Саудовской Аравии провели серию встреч с командованием СДС с тем, чтобы города с преимущественно арабским населением в восточных и северных районах Сирии были переданы под контроль арабских вооруженных формирований, которые планируется создать из местных жителей при содействии саудитов. Как известно, Эр-Рияд имеет влияние на сирийских бедуинов. Наиболее крупные племена пустынных кочевников в Сирии – Хассана, Рувалла, Аджейдат, Федаан, Аль-Баггара, Сбаа – являются выходцами из Аравии и кровным родством и культурой объединены не только между собой, но и с другими бедуинскими племенами Аравийского полуострова. К примеру, семья короля Аль Сауда происходит из племени Хассана и до сих пор поддерживает с ним тесные, в том числе и матримониальные связи.



Сложившееся за последнее время негативное отношение арабских племен к США и поддерживаемым ими СДС усугубляется неаккуратностью работы американской авиации. По информации арабских СМИ, самолеты коалиции нанесли в субботу авиаудары по позициям банд ИГ в районе города Хададж (в южной части провинции Хасака). В результате чего погибло 12 гражданских, в том числе трое детей. Спустя несколько часов после этого события американская авиация атаковала исламистов в районе города Багуз-Фаукани (восточная часть провинции Дейр-эз-Зор), где жертвами бомбардировки стали восемь мирных жителей, в том числе трое детей. За время борьбы с ИГ на востоке Сирии под американскими бомбами и ракетами погибли тысячи мирных жителей.



Собрание бедуинских шейхов не могло произойти без ведома Эр-Рияда. Принятое главами племен решение косвенно указывает на то, что Саудовская Аравия в какой-то мере начинает действовать против США и коалиции в Сирии. Правда, ручаться, что новое арабское ополчение будет верой и правдой служить Дамаску, тоже нельзя. Еще неясно, как главы племен отреагируют на переброску в западные районы провинции Дэйр-эз-Зор крупных формирований проиранской шиитской милиции, о чем стало известно в субботу из военных источников в Дамаске. По вновь поступившим данным, шиитское ополчение совместно с САА усилит натиск на формирования "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в районе города Бадия Аль-Шам.

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО



4.06.18 Источник - ng.ru

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