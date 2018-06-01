Завоевание монголами дельты Волги в XIII веке (история)

05:48 04.06.2018 В истории покорения монголами Нижнего Поволжья до настоящего времени сохранилось множество спорных вопросов. Это связано с тем, что западные и восточные хроники, русские летописи содержат об этих событиях лишь отрывочные сведения



Редакция портала "Каспийский вестник" представляет вниманию читателей очередную статью историка, археолога, в настоящее время занимающего должность научного сотрудника Каспийского филиала Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН Сергея Анатольевича Котенькова под названием "Завоевание монголами дельты Волги в XIII веке".



В истории покорения монголами Нижнего Поволжья до настоящего времени сохранилось множество спорных вопросов. Это связано с тем, что западные и восточные хроники, русские летописи содержат об этих событиях лишь отрывочные сведения.

Вероятно, в первый раз монголы достигли волжской дельты в 1223-1224 гг. в самом конце грандиозного почти 3-х летнего (1220-1224гг.) похода отрядов нойонов Джебэ и Субэдея через султанат Ануштегинидов, Закавказье, степи Северного Кавказа и Причерноморья, Среднюю и Нижнюю Волгу. Для российской истории самым известным событием этого похода является битва на реке Калке (31 мая 1223 года), в ходе которой объединенное русско-половецкое войско было наголову разгромлено монголами.

Монгольский источник "Сокровенное сказание" (1240 г.) повествует, что полководец Субедей получил приказ Чингисхана "отправиться в поход на север, перейти через многоводные реки Идил (Волга) и Аях (Яик-Урал), покорить народы: Канлин, Кибчаут, Баджигит, Орусут (русских), ачжарат, Асут (асы), Сасут (Сесут), Серкесут, Кешимир, Болар (болгары), Рарал, дойти до самого города Кивамен-кермен (Киева)" (19. С. 188, 189).

Средневековые авторы - Рашид ад-Дин и Шихаб ад-дин ан-Насави (XIII в.) и источники: китайские хроники "История первых четырех ханов, из дома Чингизова" и "Юань-ши" (XIV в.), Первая Новгородская и Галицко-Волынская летописи (XIII в.) оставили очень краткие сведения о завершении этого похода и, главное, о маршруте, по которому отряды Джебэ и Субэдея возвратились в степи Центральной Азии. В целов источники единодушны в том, что после данного рейда: "…монголы ушли… и через Хорезм присоединились к Чингиз-хану…".(16. С. 89; 8. С. 500, 513;31. С. 229; 41. С. 84).

Вероятно, опираясь на указанные источники, В.Н.Татищев, Н.М.Карамзин - историкиXIX в., а в последствии и российские и зарубежные историки XX-XXI вв. Б.Я. Владимирцов, Эренжен Хара-Даван,М. Россаби, А.Ю. Карпов, П.П. Толочко, В.В. Каргалов, Д.Г. Хрусталев, А.Б. Широкорад, Р.П.Храпачевский очень кратко отмечали, что монголы через кипчакские степи (современный Казахстан) вернулись в Монголию" (6. С. 133; 36. С. 528; 26. С. 28; 19. С. 23; 42. С. 115; 37. С. 135; 40. С. 10; 18. С. 84; 8. С. 326; 39. С. 59; 17. С. 241; 36. С. 528).

Для нас вызывает интерес финальная стадия этого похода (после сражения на Калке), завершившегося в середине июня 1223 года, когда монголы вышли к Волге. Очевиден факт, что отряды Субэдея, возвращаясь на восток, в среднеазиатские степи не могли не столкнуться с крупной водной преградой – рекой Волга. Остается спорным вопрос, в каком месте монгольские отряды форсировали эту водную преграду.

Наиболее подробно эти события изложены только у арабского историка Ибн ал-Асира (XIII в.) в "Совершенстве по части летописания": "…опустошив земли русских, татары вернулись оттуда и направились в Булгар в конце 620 (1223) года", т.е. в сторону Средней Волги (35. С. 27-28).

Как известно, 620 год оканчивался 23 января 1224 года, значит, Джебеэ и Субедей вошли в пределы Волжской Болгарии на Среднюю Волгу зимой. Источники не сохранили сведений о том, где остановились и чем занимались монголы летом и осенью этого года. По мнению А.К. Кушкумбаева, монголы, после Калкинской битвы, все лето 1223 года провели в степях на отдыхе, "грабили половецкую степь…и саксинские (нижневолжские) земли" и, только поздней осенью, двинулись в земли волжских булгар. Учеными отмечен сезонный характер монгольских нападений, большое число стратегических военных операций начинались осенью (25. С. 43; 38. С. 24).

По сообщениям Ибн ал-Асира, отряды Джебэ и Субедея в районе Средней Волги, попав в засаду, устроенную волжскими болгарами, понесли тяжелые потери, сохранив только 4-х тысячный отряд воинов из 20-30 тыс. войска (35. С. 27-28). А.Х.Халиков считает, что монголы были разгромлены после переправы через Волгу (38. С. 25).По мнению Л.Н. Гумилева, они попали в засаду болгар во время переправы (10. С. 146).

Далее Ибн ал-Асир сообщает, что разгромленные монголы "…отправились в Саксин, возвращаясь к своему царю Чингисхану…" (35. С. 27-28).

Хотя источники не сохранили сведений о переправе отрядов Субэдея через Волгу, подавляющее большинство историков считают, чторазгромленныемонголы, все-таки форсировали реку на территории Волжской Булгарии. Затем спустились вниз по ее левому берегу к Саксину и по северным степям Каспийского моря, возвратились в Азию (13. С 78; 4. С. 30; 30. С. 212, 218; 11. С. 712, 715; 28. С. 187; 9. С. 46; 5. С. 35; 38. С. 24; 10. С. 146).

В настоящее время ученые локализуют город Саксин, в окрестностях Самосдельского городища у с. Самосделка Камызякского района Астраханской области, в дельте Волги, в междуречье волжских проток - Бахтемира и Старой Волги (22. С. 54-55; 23. С. 19-20; 12. С. 271, 272; 43. С. 342, 343).

Исходя из местоположения Самосдельского городища, нам представляется возможным предположить, что путь монголов к Саксину мог проходить именно по правым берегам реки Волга и ее рукава Бахтемира – вдоль Волжского торгового пути, а никак не по левобережью. Достигнув волжской дельты, переправившись через Бахтемир и несколько мелких проток, они выходили прямо к Саксину. Источники не сохранили сведений о захвате города монголами, это было уже не под силу "потрепанному" войску Субедея. Но, вероятно, действия отрядов Джебэ и Субедея негативно повлияли на функционирование волжской торговой магистрали. Ибн ал-Асир сообщает о приостановке в этот период поступления на Восток "мехов, белок, бобров", куда эти товары доставлялись со Среднего Поволжья через Саксин по Волго-Каспийскому торговому пути. Но после ухода монголов "…путь был восстановлен, и товары стали опять привозиться, как прежде…" (35. С. 27-28).

Таким образом, еще во время первого вторжения в южнорусские степи (1223-1224 гг.) монголы впервые столкнулись с рекой Волгой и ее дельтой. Субэдей, вероятно, ограничился рекогносцировкой в дельтовых районах. Затем его отряды в период ледостава, беспрепятственно, смогли переправиться по льду через многочисленные дельтовые протоки и рукава и вернуться в степи Средней Азии.

Завоевание волжской дельты не состоялось, вероятно, еще и по причине медлительности, проявленной Джучи, которому Чигис-хан в 1223 году приказал "двинуться в поход на завоевание северных областей: Келар, Башгирд, Урус, Черкес, Дешт-и-Кипчак" (34. С. 64). По мнению М. И. Иванина Джучи имел задачу выступить с севера Каспийского моря через против половцев, навстречу отрядам Джебе и Субедея (13. С. 78, 105). Болезнь Джучи не позволила ему выполнить "предначертания своего отца" и покорить прикаспийские степи (34. С. 64,65). У арабского историка Эннувейри в его "Энциклопедии" (XIV в.), в анонимном сочинении "Родословия тюрков" (XV в.) сообщается, что Чингисхан "назначил ему (Джучи) летовья и зимовья …до окраин, отдаленнейших мест Саксинских…" (35. С. 150; 35. С. 204). Поэтому нам следует согласиться с М.Г. Сафрагалиевым, что ко времени смерти Джучи (февраль 1227 г.) "земли Саксина" еще не входили в его улус, т.е. не были завоеваны монголами (33. С. 19, 20).Вероятно, западная граница владений Джучи проходила по левобережью Урала.

Вопрос о продолжении наступления на запад обсуждался после смерти Чингисхана в 1229 г. на очередном курултае монгольских феодалов. Джувейни и Вассаф в своих "Историях" (XIII-XIV вв.) сообщают, что наследник Чингисхана – хан Угедей отправил "в сторону кипчаков (Кипчака), Саксина и Булгара" 30 тысячное войско под руководством "Куктая Сунтай-нойона (Субатай-бахадура)" (34. С. 22, 84).

Их путь лежал через Урал в прикаспийские степи и к границам Волжской Булгарии.На границах своих рубежей булгарские рати задержали наступление завоевателей, не дав пробиться к своим богатым городам (18. С. 84, 85).

"Сокровенное сказание" сообщает, что "Субеетай-Баатур…встретил сильное сопротивление со стороны тех народов и городов…", поэтому ему на помощь уже Угедей-хан отправил "Бату, Бури, Мунке и других царевичей" (20. С. 191).

Арабский автор Ибн Васил (XIII в.), упоминая в своих сочинениях поход 1229 г., пишет: "Вспыхнуло пламя войны между Татарами и Кипчаками" (35. С. 73). Этот отрывок наводит на мысль, что кипчаки Поволжья оказали монголам упорное сопротивление, хотя достаточно сложно понять о каких кипчаках идет речь, о "левобережных" или "правобережных".

Особый интерес также представляет информация Лаврентьевской летописи о событиях 1229 г.: "…саксины и половци взбегоша из низу к болгаром перед татары, и сторожеве болгарскыи прибегоша, бьена от татар …" (5. С. 51). Н.М. Карамзин сообщает о том, что "…какие-то Саксины…прибежали в Болгарию с известием о нашествии грозных завоевателей" (17. С. 276). Отметим, что летопись упоминает отдельно два народа половцев и саксинов. Ряд ученых считает, что под саксинами понимались нижневолжские половцы, раскинувшие свои кочевья вокруг города Саксина, известные под именем "саксинов". Очевидно, это вполне оправданное деление, поскольку на Нижней Волге население было всегда перемешано. Еще Ал-Гарнати, дважды побывавший в Саксине (1131-1153 гг.), написал, что основное население города - гузы, а кроме них, там живут хазары, болгары и сувары. При этом, гузы и болгары управляются разными эмирами (18. С.127, 128).

У В.Н. Татищева поход монголов 1229 г. описан так: "Татары перешли Волгу в Нижние Болгары и воевали с оными, но к Великому граду не доходили. Татары попленив, покорили себе нижних болгар и грады их все разорили" (36. С. 540). Напомним, что в летописных сводах сохранились упоминания о "низовых" или "хвалисских" болгарах.Как известно, "Хвалисским" в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях, в записках тверского купца Афанасия Никитина (XV в.) именовалось Каспийское море. А.Х.Халиков считал, что под "низовыми болгарами", летописи подразумевали нижневолжских болгар, являвшихся союзниками Волжской Булгарии (38. С. 29, 30)

Таким образом, можно считать, что "саксины и половцы из низу" "нижние", "низовые", "хвалисские" болгары, упомянутые в указанных источниках – это жители волжской дельты.

М. И. Иванин считает, что земли Нижнего Поволжья могли быть "покорены или ослаблены монголами еще в 1229 году" (13. С. 106, 107; 28. С. 188).Но, по мнению С.А. Плетневой этот поход в целом не нарушил жизнь в степях левобережья Волги, хотя грозные тучи нового нашествия уже ходили над правобережьем Волги. Автор отмечает, что город Саксин и вся дельта Волги находились под контролем нижневолжских половцев. Но среди половецкой знати отсутствовало единение, необходимое для борьбы с захватчиками. В половецких степях от Дуная до Волги существовало к приходу монголов не менее семи группировок. Среди них существовали самостоятельные более или менее сильные объединения (в Предкавказье, Крыму, Поволжье), мало связанные друг с другом или даже враждебно настроенные к ближайшим соседям (3. С. 96, 182, 188).

Р.П. Храпачевский отмечает, что начиная с 1229 года, практически ежегодно монголы предпринимали попытки пробиться на правый берег Волги (8. С. 339). По мнению В.В. Каргалова, уже после очередного набега в 1232 г., низовья Волги были завоеваны монголами, а отдельные отряды завоевателей изредка появлялись недалеко от земель аланов (18. С. 85;3. С. 96; 9. С. 155; 5. С. 51).

Итальянец Плано Карпини, посещавший Поволжье в 1246 г., в числе земель, оказавших монголам "мужественное сопротивление и доселе еще не подчиненных им", упомянул "Аланов и Саксов". Путешественник красочно описал осаду города саксов, который защитники обороняли с помощью "машин", "сломав машины и баллисты" монголов. Захватчикам не помогли ни "поджоги", ни "подкопы" и они вынуждены были отступить от города (29. С. 57-58).

Как сообщал венгерский миссионер Юлиан,проходивший в 1235, 1237-1238 гг. через русские княжества и Волжскую Булгарию, монголы к осени 1237 г. "завладели пятью величайшими языческими царствами", среди которых упоминается "Сасция" (14. С. 85; 1. С. 86). По мнению А.Х.Халикова, "город саксов" Плано Карпини и "царство Сасция" Юлиана – это нижневолжский Саксин. Монголы, форсировав Волгу, проникнув в плодородные долины Прикаспия, разбив половцев и саксинов осенью в 1235 году, сумели взять Саксин лишь в 1236 году (38. С. 28, 30, 32, 36; 8. С. 352).

Г. Рубрук - фламандский монах-францисканец, посетивший в 1250-х гг. Нижнее Поволжье и спускавшийся вниз по реке Этилия (Волге) от Сарая к городу Суммеркенту сообщает об осаде этого города: "Раньше, чем взять его, татары стояли под ним 8 лет (29. С. 185).

По мнению И.Н. Березина,В. В. Григорьева, Н. П. Шастиной, В. В. Бартольда, Суммеркент Рубрука мог представлять собой город Саксин, упомянутый мусульманскими географами ал-Казвини (XIII в.), Абд ар-Рашидом (XV в.), Бакуви (XV в.) и затопленный впоследствии Волгой (29. прим. 283; 4. С. 23; 2. С. 128, 129). Города Суммеркент, как и город Саксин локализуется учеными также на месте упомянутого нами Самосдельского городища (43. С. 342, 343). Исходя из информации Г. Рубрука о восьмилетней осаде Суммеркента и учитывая тот факт, что монголы могли перейти Волгу в ее низовьях и начать осаду города Саксина-Суммеркента в 1228-1229 гг., то взять город они смогли бы в 1236- 1237 г. во время первого похода монгольских войск на Русь, что вполне согласуется с выводами А.Х. Халикова (38. С. 163).

Хотя по сообщениям Джувейни, Рашид ад-Дина "земли Саксина" и народ "саксины" не упоминаются ни среди планируемых к захвату земель и народов на курултае в 1235 г., ни среди областей и племен, окончательно непокоренных Бату к 1237 году (34. С. 23, 34, 48; 32. С. 71, 72). Эти данные, в свою очередь, позволяют предположить, что г. Саксин и Волжское понизовье могли быть завоеваны монголами накануне их западного похода, т.е. не позднее осени 1236 г.

По нашему мнению покорение волжской дельты не представляло для монголов особого труда. В 20-30-х гг. XIII в. здесь не было крупных и укрепленных городов, как в Волжской Булгарии. Исключение составлял город Саксин, являвшийся скорее торговым центром, чем цитаделью. Существовало несколько небольших поселений на на судоходных рукавах волжского торгового пути, в которых проживали "оседлые" половцы-саксины, хазары, аланы, болгары, гузы (9. С. 24, 25, 28, 31; 28. С. 127). Препятствиями для завоевателей, исключительно природного характера, являлись многочисленные протоки и заросли тростника, удобные места для временного укрытия местного населения и ведения партизанской борьбы (21. С. 62-80).

Начав поздней осенью 1236 г. западный поход, первый удар монголо-татарские полчища нанесли по Волжской Булгарии, разрушив крупные булгарские города, опустошив сельские местности. Но уже через два года, народы Поволжья, на всем протяжении от Средней до Нижней Волги, подняли восстание, в котором приняли участие нижневолжские кипчаки под предводительством Бачмана и асы, руководимые Качир-укулэ (34. С. 22, 35; 8. С. 503; 16. С. 192; 27. С. 27, 28).

Рассказ об этих событиях подробно изложен в персидских источниках - "Истории завоевателя мира" Джувейни (XIII в.), "Сборнике летописей" Рашид ад-Дина (нач. XIV в.) и в китайских источниках - "Истории первых четырех ханов из рода Чингизова" и "Юань-ши" (XIV в.) (34. С. 22, 35; 16. С. 182, 192-193; 8. С. 503).

Восставшие под предводительства Бачмана вели успешную партизанскую борьбу, укрываясь в тростниковых зарослях среди дельтовых проток, нанося серьезный урон и принося беспокойства захватчикам. Опасность этого восстания в тылу завоевателей была так велика, что монголы были вынуждены приостановить нашествие на Русь. В 1238-1239 гг. армии Менгу и Бучека, широким фронтом мелких отрядов, грандиозной по своим размерам облавой, прошли левым ее флангом вдоль правого берега Волги к Каспийскому морю и далее по степям Северного Кавказа к низовьям Дона, а правым флангом - севернее, по половецким степям (18. С. 86;, 24. С.91-93). В ходе этой облавы, монголы, используя флотилию, блокировали отряды Бачмана и Качир-укулэ в волжской дельте. Затем отряды Менгу и Бучека окружили и разгромили мятежников на одном из островов, а их предводителей казнили (34. С. 22, 35).Можно с уверенностью утверждать, что к началу 1239 г. все очаги восстания, охватившего Поволжье, были подавлены, а волжская дельта окончательно покорена монголами.



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, 3 июня 18 Источник - casp-geo.ru

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