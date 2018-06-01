 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.06.2018
07:27  "От "Брекзита" к успехам "Лиги Севера". Наступление популистов только начинается, - Tages anzeiger
07:05  "У сына носом идет кровь". Дочь президента Таджикистана просят вернуть осенние и весенние каникулы для школьников
07:03  В Узбекистане эстрадных певцов критикуют за самопиар во время Рамадана
06:51  Зашквар. В Киргизии даже "воры в законе" с гнильцой. "Карышкыр" дал подписку ментам под видео
06:43  Назарбаев призвал членов своей партии "не воровать". Члены послушно согласились
06:40  Лучшим из президентов Киргизии был Акаев, - экс-госсекретарь Ибраимов
06:30  Ребенок, он по-ребячьи и сделает. Наследие кыр-премьера Исакова, - Н.Исаев
06:17  Опиумные войны против Китая: экономические причины и последствия (история)
06:12  Ким сменил руководство северо-корейской армии
06:07  Мировой капитал уже не воспроизводится. О роли и значении Бреттон-Вудской системы, - М.Хазин
05:59  Америка пошла на четыре принципа. США представили стратегию сдерживания Китая, - М.Коростиков
05:52  Сирийские арабские племена выступили за Дамаск против США и курдов, - А.Шарковский
05:48  Завоевание монголами дельты Волги в XIII веке (история)
05:44  В Персидском заливе может начаться война. Москва и Доха не отменят оружейную сделку по С-400 из-за угроз Эр-Рияда
01:25  Ворухское не-мирно-соседство. Жители таджикско-киргизского приграничья опять подрались из-за дороги на спорной территории
00:24  "Сирийская игра" – в самом разгаре, - С.Шакарянц
00:23  Foreign Policy: Иран хочет остаться в Сирии навечно
00:03  Бесправные. В Кыргызстане женщина - не человек? - "ВечБишкек"
00:00  Гонка сирийских генералов - кто очистит юг Сирии? - Антон Долгих
Воскресенье, 03.06.2018
20:15  Алматинский полицейский Казбек Сагын стал чемпионом Европы по рукопашному бою
18:41  Турецкого певца Эрдала Гюнея посадили на год за ироничную песню "Папа" про Эрдогана
14:35  В Киргизии погибла в ДТП "Миссис мира" Сания Шакирова
13:59  Монголки заняли третье место на чемпионате мира среди военнослужащих по стрельбе из пистолета
10:13  Асык-патриот. Сатыбалдыулы (племяш Елбасы) продвигает в ЮНЕСКО казахские игры - аударыспак, тенге ілу
09:03  Когда падишах/осел сдохнет..? Узбекистан и Россия совместно снимут к/ф о Ходже Насреддине
08:48  В Узбекистане намерены довести пенсионный возраст до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин
07:58  Муфтий Таджикистана Абдулкодирзода проклял бокс и бои без правил. Это - "харам"!
07:27  Брат известного кыр-басмача Ташиева баллотируется в мэры Джалал-Абада
07:21  На Кунейтру! Сирийская армия готовится к наступлению на Израиль, - З.Караев
Суббота, 02.06.2018
21:15  По спирали: Трамп не может остановить торговую войну с Китаем, - А.Запольскис
21:13  "Друзья Путина" победили: в Италии все-таки сформировано правительство евроскептиков
20:18  Нежный сепар Ким Торра. Каталония вышла из-под прямого правления Мадрида
18:49  Обыкновенное предательство. Бензиновый кризис как приговор Рос-"элите", - М.Хазин
18:47  Медведевское правительство РФ служит не народу, а финансовым спекулянтам, - М.Делягин
18:46  Atlantic: Трамп ставит глобальный эксперимент в режиме реального времени?
17:20  Бежавший из Киргизии депутат и экс-вице-премьер Шадиев обнаружился в Нью-Йорке
16:58  Саудовский король Салман грозит войной Катару, если он купит у России ЗРК С-400
12:28  Washington Times: Америку ждет участь несчастной Украины
09:05  ЧП в кыргызской армии. Не все решают кадры? - Аида Джумашова
09:01  Замглавы госдоходов Южного Казахстана Тенлибаев собрал взятками 1,2 млн долларов
08:53  "Везде родственники...". Елбасы лично расследует изнасилование старшеклассниками школьника в ЮКО
08:46  Совладелец разоренного Qazaq Banki Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии на родину
08:10  УзбМяс. Директор и тренер ф/клуба "Ифтихор" узбекистанской Pro-Лиги избили своих футболистов
06:08  Паучий заговор на Паркентской. Как государство отнимало у ташкентцев квартиры, - А.Волосевич
03:16  Малайзия отказалась обвинять Россию в крушении MH17. Нидерланды не исключили причастность Киева к трагедии
00:33  Космодром Байконур сводят с российской орбиты
Пятница, 01.06.2018
21:18  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 3, - Б.Мусаев
20:53  Азербайджанская армия начала ползучее наступление на Карабах со стороны Нахичевани
20:09  Кайрат Сунтаев возглавил Нацбюро по противодействию коррупции Казахстана
17:31  В Душанбе премьеры стран СНГ подписали стопку новых бессмысленных бумажек
11:32  Неразбериха, лихоимство, спекуляции. Из истории кыргызской национальной валюты, - "Дело №"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Персидском заливе может начаться война. Москва и Доха не отменят оружейную сделку по С-400 из-за угроз Эр-Рияда
05:44 04.06.2018

Годовщина дипломатической блокады Катара (5 июня) может ознаменоваться новым конфликтом в Персидском заливе, который на этот раз напрямую касается России. Саудовская Аравия, находящаяся в числе покупателей российских систем С-400, выступила против того, чтобы их продавали и ее сопернику – Катару, пригрозив дать на это военный ответ. Дипломатический источник в Дохе пояснил "НГ", что таким путем на сделку повлиять невозможно. В то же время он не исключил, что шаги Эр-Рияда спровоцированы давлением со стороны Вашингтона.

"Не думаю, что Катар откажется (от покупки российских С-400. – "НГ"), но полагаю, что заявление Саудовской Аравии является частью борьбы и информационной кампании против Катара, – заявил "НГ" источник в катарском Министерстве иностранных дел. – Приобретение катарской стороной С-400 не представляет никакой угрозы для Саудовской Аравии. Это средство обороны, и их (саудовцев. – "НГ") заявление – всего лишь несусветная чушь, которая рассчитана на то, что ее подхватит пресса".

Собеседник "НГ" не исключил, что саудовские угрозы стали результатом американского давления. "Все возможно, и Турция тому яркий пример", – заявил катарский дипломат, напомнив об ультиматумах, которые открыто ставил Анкаре Вашингтон в связи с ее намерением приобрести С-400 у Москвы. "Мне кажется, американцы попытаются оказать давление и на нас", – предположил источник "НГ".

В нижней палате российского парламента также считают, что заявление саудовской стороны не отразится на возможной сделке между РФ и Катаром.

"Думаю, на сегодняшний день сложились достаточно конструктивные, взаимовыгодные отношения между Россией и Катаром, и заявление Саудовской Аравии никак не повлияет на возможную продажу ракетных комплексов С-400 катарской стороне, – заявил "НГ" замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. – Катар понимает, что это самые эффективные виды вооружения. При этом ценовая политика достаточно удобная. Заявление, которое сделала Саудовская Аравия, подчеркивает, что королевство в определенной степени идет в ногу с теми странами, которые заставляют играть (остальных. – "НГ") в их игры. К сожалению, саудиты поддаются на это".

В конце минувшей недели французская Monde со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщила, что Саудовская Аравия крайне встревожена тем, что Россия продаст оружие Катару. В письме президенту Франции Эмманюэлю Макрону король Сальман бин Абдель Азиз Аль Сауд выразил "глубокую озабоченность" по этому поводу. Он, в частности, обеспокоен тем, что установка С-400 в Катаре может поставить под угрозу безопасность воздушного пространства и чревата эскалацией конфликта в Персидском заливе. В такой ситуации "королевство будет готово принять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, включая военные меры", отметил монарх, который завершил письмо просьбой предотвратить продажу С-400 Катару и сохранить стабильность региона.

Необходимость обращения к Макрону могла быть продиктована тем, что Францию рассматривают как посредника не только в делах Ближнего Востока, но и в любых досье, касающихся России. Такое предположение сделал в беседе с "НГ" заведующий научно-издательским отделом Института востоковедения РАН Алексей Сарабьев. "Допускаю, что французские банки очень тесно связаны с финансовой системой ОАЭ и Саудовской Аравии. Это подтверждает фигура Саада Харири (ливанского премьера. – "НГ"). Его фирма находится в Саудовской Аравии, а часть его огромного состояния – во Франции. Здесь есть некая сопряженность". Эксперт добавил: "У Макрона могут быть и другие виды. Есть элиты, которые призывают его к восстановлению исторической роли Франции на Ближнем Востоке".

О планах блокадного эмирата приобрести российские системы, предназначенные для уничтожения всех видов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в январе рассказал посол Катара в РФ Фахад Мохамед Аль-Аттыйя. "Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии, – заявил глава дипмиссии в интервью ТАСС. – Состоялся визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Доху, было подписано соглашение о техническом сотрудничестве. Это открывает путь для дальнейшего взаимодействия России и Катара в области обороны, в том числе по поставкам военного оборудования".

Наряду с Катаром С-400 хочет приобрести и его региональный соперник – Саудовская Аравия, которая инициировала 5 июня 2017 года политическую и экономическую блокаду эмирата. Причем сделка между Москвой и Эр-Риядом близка к финалу. В феврале 2018-го посол Саудовской Аравии в РФ Раид Халед Кримли сообщил, что переговоры по приобретению систем у России перешли в заключительную стадию. "Мы сейчас обсуждаем технические и логистические детали, в частности транспортировку систем", – пояснил он.

Серьезность саудовских намерений нанести удар по системам С-400 в том случае, если они будут развернуты в Катаре, вызывает сомнение. Даже если представить, что американский военный контингент, который пока еще является сдерживающим фактором в аравийском конфликте, покинет свою базу "Аль-Удейд" на территории эмирата, большой преградой и для глобальных, и для региональных игроков остается турецкий военный контингент в Катаре.

Правда, не исключено, что в качестве одного из рычагов давления саудовская сторона может отказаться от сделки с Россией. Существование такого сценария подтвердил "НГ" источник в катарском МИДе. "Кто знает, может, они (саудовцы. – "НГ") подстраховались заключением сделок с ЕС и США", – предположил собеседник "НГ".

Игорь Субботин
4 июня 18

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528080240
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  