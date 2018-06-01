В Персидском заливе может начаться война. Москва и Доха не отменят оружейную сделку по С-400 из-за угроз Эр-Рияда

05:44 04.06.2018 Годовщина дипломатической блокады Катара (5 июня) может ознаменоваться новым конфликтом в Персидском заливе, который на этот раз напрямую касается России. Саудовская Аравия, находящаяся в числе покупателей российских систем С-400, выступила против того, чтобы их продавали и ее сопернику – Катару, пригрозив дать на это военный ответ. Дипломатический источник в Дохе пояснил "НГ", что таким путем на сделку повлиять невозможно. В то же время он не исключил, что шаги Эр-Рияда спровоцированы давлением со стороны Вашингтона.



"Не думаю, что Катар откажется (от покупки российских С-400. – "НГ"), но полагаю, что заявление Саудовской Аравии является частью борьбы и информационной кампании против Катара, – заявил "НГ" источник в катарском Министерстве иностранных дел. – Приобретение катарской стороной С-400 не представляет никакой угрозы для Саудовской Аравии. Это средство обороны, и их (саудовцев. – "НГ") заявление – всего лишь несусветная чушь, которая рассчитана на то, что ее подхватит пресса".



Собеседник "НГ" не исключил, что саудовские угрозы стали результатом американского давления. "Все возможно, и Турция тому яркий пример", – заявил катарский дипломат, напомнив об ультиматумах, которые открыто ставил Анкаре Вашингтон в связи с ее намерением приобрести С-400 у Москвы. "Мне кажется, американцы попытаются оказать давление и на нас", – предположил источник "НГ".



В нижней палате российского парламента также считают, что заявление саудовской стороны не отразится на возможной сделке между РФ и Катаром.



"Думаю, на сегодняшний день сложились достаточно конструктивные, взаимовыгодные отношения между Россией и Катаром, и заявление Саудовской Аравии никак не повлияет на возможную продажу ракетных комплексов С-400 катарской стороне, – заявил "НГ" замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. – Катар понимает, что это самые эффективные виды вооружения. При этом ценовая политика достаточно удобная. Заявление, которое сделала Саудовская Аравия, подчеркивает, что королевство в определенной степени идет в ногу с теми странами, которые заставляют играть (остальных. – "НГ") в их игры. К сожалению, саудиты поддаются на это".



В конце минувшей недели французская Monde со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщила, что Саудовская Аравия крайне встревожена тем, что Россия продаст оружие Катару. В письме президенту Франции Эмманюэлю Макрону король Сальман бин Абдель Азиз Аль Сауд выразил "глубокую озабоченность" по этому поводу. Он, в частности, обеспокоен тем, что установка С-400 в Катаре может поставить под угрозу безопасность воздушного пространства и чревата эскалацией конфликта в Персидском заливе. В такой ситуации "королевство будет готово принять все необходимые меры для ликвидации этой оборонной системы, включая военные меры", отметил монарх, который завершил письмо просьбой предотвратить продажу С-400 Катару и сохранить стабильность региона.



Необходимость обращения к Макрону могла быть продиктована тем, что Францию рассматривают как посредника не только в делах Ближнего Востока, но и в любых досье, касающихся России. Такое предположение сделал в беседе с "НГ" заведующий научно-издательским отделом Института востоковедения РАН Алексей Сарабьев. "Допускаю, что французские банки очень тесно связаны с финансовой системой ОАЭ и Саудовской Аравии. Это подтверждает фигура Саада Харири (ливанского премьера. – "НГ"). Его фирма находится в Саудовской Аравии, а часть его огромного состояния – во Франции. Здесь есть некая сопряженность". Эксперт добавил: "У Макрона могут быть и другие виды. Есть элиты, которые призывают его к восстановлению исторической роли Франции на Ближнем Востоке".



О планах блокадного эмирата приобрести российские системы, предназначенные для уничтожения всех видов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в январе рассказал посол Катара в РФ Фахад Мохамед Аль-Аттыйя. "Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии, – заявил глава дипмиссии в интервью ТАСС. – Состоялся визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Доху, было подписано соглашение о техническом сотрудничестве. Это открывает путь для дальнейшего взаимодействия России и Катара в области обороны, в том числе по поставкам военного оборудования".



Наряду с Катаром С-400 хочет приобрести и его региональный соперник – Саудовская Аравия, которая инициировала 5 июня 2017 года политическую и экономическую блокаду эмирата. Причем сделка между Москвой и Эр-Риядом близка к финалу. В феврале 2018-го посол Саудовской Аравии в РФ Раид Халед Кримли сообщил, что переговоры по приобретению систем у России перешли в заключительную стадию. "Мы сейчас обсуждаем технические и логистические детали, в частности транспортировку систем", – пояснил он.



Серьезность саудовских намерений нанести удар по системам С-400 в том случае, если они будут развернуты в Катаре, вызывает сомнение. Даже если представить, что американский военный контингент, который пока еще является сдерживающим фактором в аравийском конфликте, покинет свою базу "Аль-Удейд" на территории эмирата, большой преградой и для глобальных, и для региональных игроков остается турецкий военный контингент в Катаре.



Правда, не исключено, что в качестве одного из рычагов давления саудовская сторона может отказаться от сделки с Россией. Существование такого сценария подтвердил "НГ" источник в катарском МИДе. "Кто знает, может, они (саудовцы. – "НГ") подстраховались заключением сделок с ЕС и США", – предположил собеседник "НГ".



Игорь Субботин

4 июня 18 Источник - Независимая газета

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