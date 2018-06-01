Ворухское не-мирно-соседство. Жители таджикско-киргизского приграничья опять подрались из-за дороги на спорной территории

01:25 04.06.2018 Как минимум четыре человека получили ранения в результате конфликта на таджикско-киргизской границе между жителями сел Исфаринского района Таджикистана и Баткенского района Кыргызстана, в ходе которого сельчане с обеих сторон закидали друг друга камнями. Как сообщает Turmush со ссылкой на прокурора Баткенского района Мирлана Калыбекова, инцидент произошел 31 мая, когда пограничники застав "Капчыгай" (Кыргызстан) и "Ворух" (Таджикистан) проводили работы по уточнению участка дороги, 3-4 метра которой проходят через двор жителя села Камчыбека Баймуратова. Они пытались согласовать участок дороги, чтобы он не пересекал огород сельчанина.



В это время на месте работы пограничников собрались 7-8 жителей киргизского села Аксай и порядка 10 жителей таджикского села Ворух. Между ними произошла перепалка, переросшая в драку с метанием камней. Один из них попал в голову главы махаллинского совета "Точикон" джамоата (сельской общины) Ворух Гафурджона Джураева. Он получил легкие ранения и сразу же был госпитализирован, передает Радио "Озоди". Сообщается, что в результате конфликта пострадали также трое жителей села Аксай.



Участницы инцидента на таджикско-киргизской границе. Фото с сайта Turmush.kg



По словам Джураева, драка между сторонами завязалась после того, как жители киргизского села приехали на спорную территорию на тракторе. "Мы подошли и спросили, что они делают на спорной территории? Они ответили, что "это наша дорога", и после словесной перепалки около 25 молодых киргизов начали кидать камни в жителей таджикского села. Территория спорная, а киргизы настаивают, что это их территория", - рассказал Джураев.



Пограничники и милиционеры разняли конфликтующих, в дело примирения сторон прошлось вмешаться представителям администраций Исфары и Баткена, которые провели с жителями разъяснительную работу. Стороны в очередной раз договорились воздерживаться от использования несогласованных участков, на которых запрещено проведение любых хозяйственных работ.



Отметим, что в начале апреля на этом же участке границы произошел аналогичный инцидент. Тогда жители жителей таджикского села Ходжа-Аъло возмутило установление забора на спорной территории со стороны жительницы киргизского села Уч-Добо. По версии другой стороны, конфликт разгорелся после попытки таджикистанцев установить контейнер рядом с магазином на территории Уч-Добо, после чего жители киргизского села попытались оградить территорию. Словесная перепалка также переросла в драку с забрасыванием друг друга камнями.



Между жителями приграничных территорий Киргизии и Таджикистана, на границе между которыми до сих пор имеются неделимитированные участки, нередко происходят подобные конфликты. Причинами инцидентов становятся споры сельчан о доступе к воде, дорогам, земле и пастбищам. В этих противостояниях за последние годы погибли и были ранены десятки людей.



Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 978 километров, из которых делимитировано всего около 520 километров. Спорные 448 километров границы проходят через густонаселенные районы Согдийской области Таджикистана. Таджикская сторона предлагает определить границу с учетом документов 1924-1927 годов, а Киргизия считает необходимым исходить из материалов паритетной комиссии от 1958 года. Переговоры по этим вопросам продолжаются.



01.06.2018 Источник - fergananews.com

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