 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Foreign Policy: Иран хочет остаться в Сирии навечно
00:23 04.06.2018

По мнению ряда экспертов, только полное военное поражение сирийского правительства заставит Иран покинуть Сирию

Тегеран направил огромные ресурсы для обеспечения защиты режима сирийского президента Башара Асада. Маловероятно, что собирается уходить. Израиль настаивает на том, чтобы Россия - ключевой союзник Асада - и другие международные игроки заставили Иран покинуть территорию Сирии, угрожая в противном случае увеличить численность авиаударов по иранским позициям в Сирии. Государственный секретарь США Майк Помпео включил выход Ирана из Сирии в список 12 условий, выдвинутых после выхода Вашингтона из ядерной сделки, которые должен выполнить Тегеран, чтобы избежать введения американских санкций, пишет Борзу Дарагани в статье для американского издания The Foreign Policy.

Однако иранские официальные лица и ряд экспертов подчеркивают, что Тегеран направил в Сирию слишком много средств, чтобы отказаться от своих позиций, независимо от израильских ударов и даже давления со стороны Москвы. Сделав столь масштабные инвестиции, Иран намерен воспользоваться долгосрочными стратегическими преимуществами, которые может предложить Сирия.

Иран настаивает на том, что он находится в Сирии по приглашению Дамаска и остается только по его просьбе. "Если это необходимо и пока существует террористическая угроза, а также если этого хочет сирийское правительство, Иран сохранит свое присутствие в Сирии и внесет свой вклад в поддержку сирийского правительства", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Кассеми.

На этой неделе Асад заявил в интервью российскому телевидению, что в Сирии никогда не было иранских войск. "У нас есть иранские офицеры, которые работают с сирийской армией, помогая ей", - сказал он.

Иран набирает и обучает ополченцев со всего Ближнего Востока и Южной Азии, и оказывает финансовую поддержку семьям погибших. Согласно расчетам американского ученого и бывшего иранского дипломата Мансура Фарханга, Иран потратил на Сирию не менее $30 млрд в рамках военной и экономической помощи. Оценки специалиста по Ближнему Востоку из Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса Надима Шехади еще выше. По словам Шехади, Иран ежегодно направлял в Сирию около $15 млрд, а общий объем помощи обошелся в $105 млрд.

Эксперт из стамбульского Центра стратегических исследований "Омран" Навар Оливер считает, что в настоящее время Иран имеет 11 баз, расположенных по всей территории Сирии, также он контролирует девять баз шиитских ополченцев, расположенных в Алеппо, Хомсе и Дейр-эз-Зоре, а также около 15 баз и наблюдательных пунктов ливанского движения "Хезболла", расположенных в основном вдоль ливанской границы и в Алеппо.

Стоит отметить, что участие Ирана в Сирии выходит за рамки обычного военного присутствия. Тегеран уже приступил к созданию на территории Сирии финансовых и идеологических институтов. Благотворительные фонды и десятки других организаций, связанных с Ираном, уже работают над крупными проектами по восстановлению школ, дорог и другой инфраструктуры в сирийских городах.

За последние несколько месяцев иранские компании заключили с Сирией сделки на поставку тракторов, добычу фосфатов, ремонт электрических сетей и переработку сахара. Согласно оценкам, предоставленным иранскими официальными лицами, Иран, по-видимому, ежегодно экспортирует в Сирию товары общей стоимостью не менее $150 млн. С 2013 года Тегеран также предоставил Сирии кредиты в размере не менее $4,5 млрд.

Иран и его сирийские и иракские союзники также контролируют большую часть ирако-сирийской границы - транзитную зону для импорта строительных материалов и энергоносителей. Это обстоятельство позволит Ирану играть важную роль в будущем Сирии и вернуть вложенные в нее инвестиции. "Они контролируют дорогу в сирийской пустыне и контролируют важный трубопровод. Получается, что никто не сможет реализовать на данной территории какой бы то ни было проект без ведома Ирана", - считает Оливер. По мнению ряда экспертов, только полное военное поражение сирийского правительства заставит Иран покинуть Сирию.

"Иранцы не уйдут. Они могут согласиться на тактические уступки из-за давления со стороны русских, просто для того, чтобы разрядить обстановку. Но они присутствуют на территории Сирии в основном для решения стратегических региональных проблем", - заявил Шехади.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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