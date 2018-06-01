 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.06.2018
00:03  Бесправные. В Кыргызстане женщина - не человек? - "ВечБишкек"
00:00  Гонка сирийских генералов - кто очистит юг Сирии? - Антон Долгих
Воскресенье, 03.06.2018
20:15  Алматинский полицейский Казбек Сагын стал чемпионом Европы по рукопашному бою
18:41  Турецкого певца Эрдала Гюнея посадили на год за ироничную песню "Папа" про Эрдогана
14:35  В Киргизии погибла в ДТП "Миссис мира" Сания Шакирова
13:59  Монголки заняли третье место на чемпионате мира среди военнослужащих по стрельбе из пистолета
10:13  Асык-патриот. Сатыбалдыулы (племяш Елбасы) продвигает в ЮНЕСКО казахские игры - аударыспак, тенге ілу
09:03  Когда падишах/осел сдохнет..? Узбекистан и Россия совместно снимут к/ф о Ходже Насреддине
08:48  В Узбекистане намерены довести пенсионный возраст до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин
07:58  Муфтий Таджикистана Абдулкодирзода проклял бокс и бои без правил. Это - "харам"!
07:27  Брат известного кыр-басмача Ташиева баллотируется в мэры Джалал-Абада
07:21  На Кунейтру! Сирийская армия готовится к наступлению на Израиль, - З.Караев
Суббота, 02.06.2018
21:15  По спирали: Трамп не может остановить торговую войну с Китаем, - А.Запольскис
21:13  "Друзья Путина" победили: в Италии все-таки сформировано правительство евроскептиков
20:18  Нежный сепар Ким Торра. Каталония вышла из-под прямого правления Мадрида
18:49  Обыкновенное предательство. Бензиновый кризис как приговор Рос-"элите", - М.Хазин
18:47  Медведевское правительство РФ служит не народу, а финансовым спекулянтам, - М.Делягин
18:46  Atlantic: Трамп ставит глобальный эксперимент в режиме реального времени?
17:20  Бежавший из Киргизии депутат и экс-вице-премьер Шадиев обнаружился в Нью-Йорке
16:58  Саудовский король Салман грозит войной Катару, если он купит у России ЗРК С-400
12:28  Washington Times: Америку ждет участь несчастной Украины
09:05  ЧП в кыргызской армии. Не все решают кадры? - Аида Джумашова
09:01  Замглавы госдоходов Южного Казахстана Тенлибаев собрал взятками 1,2 млн долларов
08:53  "Везде родственники...". Елбасы лично расследует изнасилование старшеклассниками школьника в ЮКО
08:46  Совладелец разоренного Qazaq Banki Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии на родину
08:10  УзбМяс. Директор и тренер ф/клуба "Ифтихор" узбекистанской Pro-Лиги избили своих футболистов
06:08  Паучий заговор на Паркентской. Как государство отнимало у ташкентцев квартиры, - А.Волосевич
03:16  Малайзия отказалась обвинять Россию в крушении MH17. Нидерланды не исключили причастность Киева к трагедии
00:33  Космодром Байконур сводят с российской орбиты
Пятница, 01.06.2018
21:18  Бухара - как она есть в эпоху мангытов. Ч. 3, - Б.Мусаев
20:53  Азербайджанская армия начала ползучее наступление на Карабах со стороны Нахичевани
20:09  Кайрат Сунтаев возглавил Нацбюро по противодействию коррупции Казахстана
17:31  В Душанбе премьеры стран СНГ подписали стопку новых бессмысленных бумажек
11:32  Неразбериха, лихоимство, спекуляции. Из истории кыргызской национальной валюты, - "Дело №"
11:18  С каким бюджетом можно прожить (выжить) в Пекине? - "Гуаньча"
11:15  Эмират без эмирата. Смысл Афганской войны в... самой войне, - Д.Орлов
11:12  Узбекистан выкупит все акции GM Uzbekistan и переименует компанию
11:06  Назарбаев собрался править до мавзолея, - М.Шибутов
11:03  В Узбекистане открыли для посещения радиоастрономический комплекс и пещеру Тамерлана
11:01  Елбасы Назарбаев показал Путину дорогу к вечной власти, - С.Аксенов
10:59  Atlantic: Так саммит с КНДР все же жив или нет?
10:57  Новый мировой кризис: Сможет ли устоять Россия
10:56  Foreign Policy: Индии пришло время показать, что у нее есть зубы
10:55  Daily Sabah: У ЕС своих забот полон рот, а он все о Турции горюет
08:49  Почему атлантисты так "озабочены безопасностью" Центральной Азии? - В.Хинов
08:19  Идет великая сушь. Центральная Азия готовится к голоду и водяным бунтам, - А.Рыбин
08:04  Действующий Кырдепутат и экс-первый-вице-премьер Шадиев арестован (но не пойман!)
07:44  Запрягай алабая в нарты. KAZ Minerals собирается на Чукотку
07:42  Квазигосударственный сектор Казахстана поставил под удар финансовую стабильность страны, - М.Меирманова
07:40  В Дании запретили носить никаб и бурку в общественных местах
07:35  ООН призывает власти Кыргызстана остановить похищение невест. Обычай, однако...
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Бесправные. В Кыргызстане женщина - не человек? - "ВечБишкек"
00:03 04.06.2018

Бесправные. В Кыргызстане женщина - не человек?

Основной пик похищений с целью вступления в брак приходится на май-июнь и осень. В последние время их количество вновь пошло вверх. Об этом VB.KG сообщила депутат ЖК Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, в 2012 году, когда парламент обсуждал вопрос наказания за кражу невест, выяснилась ужасное – уголовная ответственность за кражу скота 11 лет, а за похищение женщины – 3 года максимум, а то и вовсе штраф от ста до двухсот расчетных показателей.

- Поэтому я как инициатор законопроекта всячески продвигала ужесточение наказания за подобные преступления. В итоге парламент эту норму поддержал. И в 2013 году данные поправки в Закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс" вступили в силу. Тогда были изменены статьи 154 и 155 УК КР. Теперь преступление, предусмотренное частью 2 статьи 154 ("похищение лица, не достигшего семнадцатилетнего возраста, для вступления в фактические брачные отношения"), наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет (ранее наказание было от трех до семи лет). К тому же, в статье 155 "похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле" выделено в отдельный пункт, и наказание за это преступление предусматривало уже лишение свободы на срок от пяти до семи лет, - рассказала Алтыбаева.

Однако большая часть дел вообще не доходит до суда - вмешиваются родственники или юристы, подчеркнула парламентарий.

- Как результат - проблема решается примирением сторон. Ведь многие исковерканную таким преступлением судьбу женщины пытаются представить красивой кыргызской традицией. Но после ужесточения законодательных норм, массового показа на госканалах социальной рекламы о вреде таких поступков, кривая статистики медленно пошла вниз. Однако подросло новое поколение, и волна краж снова стала возрастать, особенно в регионах. Согласно недавним совместным исследованиям Центра помощи женщинам КР, депутатов и экспертов показали, что основной пик ала-качуу приходится на май-июнь – время выпускных, когда девочки заканчивают школу и их "забирают" замуж практически со школьного порога, а также осень - посевные работы завершены, и мужчины готовы к свадьбе. Вот только женщин обычно мало кто спрашивает о согласии в таких случаях. И это печально, - заметила Алтыбаева.

Правда, одним ужесточением здесь не обойтись, нужен комплексный подход, добавила депутат ЖК.

- Это опять же социальные ролики, беседы с молодежью и т.д. Тогда закон станет работать более эффективно, чем сейчас, - все еще надеется парламентарий.

Однако многие кыргызстанцы уверены, что мера наказания за такие проступки должна быть жестче. Причем без права на амнистию и условно-досрочное освобождение. Да и сотрудники милиции, относящиеся к подобным фактам как к норме, должны нести ответственность, вплоть до уголовной. Иначе проблему с кражей женщин и нарушениями их прав искоренить в Кыргызстане однозначно не получится.

Напомним, 27 мая 30-летний М. Б. похитил 20-летнюю Бурулай Турдалиеву. Родственники девушки обратились с заявлением в милицию. Мужчину, его сообщника и девушку инспекторы ГУОБДД задержали в селе Сосновка Жайылского района, а затем доставили в РОВД. Однако по халатности сотрудников милиции, оставивших похитителя со своей жертвой, спустя пару часов Бурулай была жесткого убита. Это вызвало немалый общественный резонанс.

Уточняется, что по данным ООН 13,8 процентов женщин Кыргызстана в возрасте до 24 лет принудительно выдаются замуж. И тенденция продолжает расти.

1 июня 2018 Виктория Григоренко

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528059780
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  