Бесправные. В Кыргызстане женщина - не человек? - "ВечБишкек"

00:03 04.06.2018 Бесправные. В Кыргызстане женщина - не человек?



Основной пик похищений с целью вступления в брак приходится на май-июнь и осень. В последние время их количество вновь пошло вверх. Об этом VB.KG сообщила депутат ЖК Айнуру Алтыбаева.



По ее словам, в 2012 году, когда парламент обсуждал вопрос наказания за кражу невест, выяснилась ужасное – уголовная ответственность за кражу скота 11 лет, а за похищение женщины – 3 года максимум, а то и вовсе штраф от ста до двухсот расчетных показателей.



- Поэтому я как инициатор законопроекта всячески продвигала ужесточение наказания за подобные преступления. В итоге парламент эту норму поддержал. И в 2013 году данные поправки в Закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс" вступили в силу. Тогда были изменены статьи 154 и 155 УК КР. Теперь преступление, предусмотренное частью 2 статьи 154 ("похищение лица, не достигшего семнадцатилетнего возраста, для вступления в фактические брачные отношения"), наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет (ранее наказание было от трех до семи лет). К тому же, в статье 155 "похищение женщины для вступления в брак вопреки ее воле" выделено в отдельный пункт, и наказание за это преступление предусматривало уже лишение свободы на срок от пяти до семи лет, - рассказала Алтыбаева.



Однако большая часть дел вообще не доходит до суда - вмешиваются родственники или юристы, подчеркнула парламентарий.



- Как результат - проблема решается примирением сторон. Ведь многие исковерканную таким преступлением судьбу женщины пытаются представить красивой кыргызской традицией. Но после ужесточения законодательных норм, массового показа на госканалах социальной рекламы о вреде таких поступков, кривая статистики медленно пошла вниз. Однако подросло новое поколение, и волна краж снова стала возрастать, особенно в регионах. Согласно недавним совместным исследованиям Центра помощи женщинам КР, депутатов и экспертов показали, что основной пик ала-качуу приходится на май-июнь – время выпускных, когда девочки заканчивают школу и их "забирают" замуж практически со школьного порога, а также осень - посевные работы завершены, и мужчины готовы к свадьбе. Вот только женщин обычно мало кто спрашивает о согласии в таких случаях. И это печально, - заметила Алтыбаева.



Правда, одним ужесточением здесь не обойтись, нужен комплексный подход, добавила депутат ЖК.



- Это опять же социальные ролики, беседы с молодежью и т.д. Тогда закон станет работать более эффективно, чем сейчас, - все еще надеется парламентарий.



Однако многие кыргызстанцы уверены, что мера наказания за такие проступки должна быть жестче. Причем без права на амнистию и условно-досрочное освобождение. Да и сотрудники милиции, относящиеся к подобным фактам как к норме, должны нести ответственность, вплоть до уголовной. Иначе проблему с кражей женщин и нарушениями их прав искоренить в Кыргызстане однозначно не получится.



Напомним, 27 мая 30-летний М. Б. похитил 20-летнюю Бурулай Турдалиеву. Родственники девушки обратились с заявлением в милицию. Мужчину, его сообщника и девушку инспекторы ГУОБДД задержали в селе Сосновка Жайылского района, а затем доставили в РОВД. Однако по халатности сотрудников милиции, оставивших похитителя со своей жертвой, спустя пару часов Бурулай была жесткого убита. Это вызвало немалый общественный резонанс.



Уточняется, что по данным ООН 13,8 процентов женщин Кыргызстана в возрасте до 24 лет принудительно выдаются замуж. И тенденция продолжает расти.



1 июня 2018 Виктория Григоренко Источник - vb.kg

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