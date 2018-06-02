Алматинский полицейский Казбек Сагын стал чемпионом Европы по рукопашному бою

20:15 03.06.2018 Старший лейтенант полиции Казбек Сагын представлял Казахстан в весовой категории до 55 килограммов.



Инспектор управления специальной подготовки департамента внутренних дел Алматы, старший лейтенант полиции Казбек Сагын стал победителем IV чемпионата Европы по рукопашному бою в Минске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.



Мужчина представлял Казахстан в весовой категории до 55 килограммов. Чемпион признался, что решающую роль в соревнованиях играет подготовка, на которую ввиду занятости не всегда хватает времени.



"Интересно принимать участие на международных турнирах, приобретаешь новые навыки, знакомишься с коллегами-спортсменами из соседних братских стран. Я благодарен своему отцу за то, что отдал меня в единоборства с шести лет и теперь я имею почетную возможность представлять Казахстан на международных турнирах", - поделился впечатлениями страж порядка.



Это не первая медаль Сагына. В прошлом году на международном чемпионате, проходившем в Москве, офицер также выиграл золотую медаль в своей категории.



2 июня 2018, Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1528046100

Новости Казахстана

