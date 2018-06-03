Турецкого певца Эрдала Гюнея посадили на год за ироничную песню "Папа" про Эрдогана

18:41 03.06.2018 В Турции осужден певец Эрдал Гюней, написавший ироническую песню "Папа" о коррупционном скандале с участием главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает "Stockholm Center of Freedom". Его обвинили в "оскорблении президента" и приговорили к году тюрьмы с пятилетней отсрочкой исполнения приговора.



Кроме того, певца обязали выплатить штраф в 1860 лир (около $400) за "оскорбление сына президента" Билала Эрдогана. Имя последнего также фигурировало в коррупционном скандале, которому посвящена песня.



Скандал, о котором идет речь, начался в 2013 году. Тогда были задержаны десятки людей, связанных с правящей Партией справедливости и развития, в домах некоторых родственников влиятельных политиков прошли обыски. У фигурантов были конфискованы миллионы долларов, в некоторых случаях хранившиеся в коробках из-под обуви.



Фигурантам, включая бизнесмена Резу Зарраба и главу государственного "Народного банка", предъявили обвинения во взяточничестве, коррупции, мошенничестве, отмывании денег и контрабанде золота. Обвинения касались махинаций, связанных с поставками золота в Иран в обмен на нефть - в нарушение международных санкций.



Предполагалось, что к истории могут быть причастны Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший тогда пост главы правительства, и его сын Билал. В интернете появилась запись, предположительно содержавшая их разговор – участники обсуждали, как спрятать деньги сомнительного происхождения. Один из них, предположительно Эрдоган-старший, упоминает "операцию по борьбе с коррупцией" и говорит, что "все это надо убрать из дома". Другой, предположительно Эрдоган-младший, обращаясь к "папе", уточняет, что это "деньги из его сейфа". Позднее упоминается сумма в 30 миллионов евро, которую "пока не спрятали".



Скандал привел к ряду отставок в правительстве. Однако Эрдоган, отрицая все обвинения, сохранил свой пост, став позднее президентом. Под его руководством расследование было прекращено, многие сотрудники полиции и прокуратуры, причастные к нему, были уволены. Хотя впоследствии об этой истории вспомнили вновь, когда в США был арестован и отдан под суд Реза Зарраб. В ходе разбирательства он дал показания и против Эрдогана, заявив, что тот, вероятно, знал о схеме обхода санкций.



В песне Эрдала Гюнея "Папа" персонаж просит отца "научить его математике" и объяснить, что значит "обнулять" (в упомянутой записи "обнулить" означало убрать из дома запасы наличных). Он также говорит, что его отца "заботят только коробки из-под обуви" и что "наше дело - грабить".



В Турции людей нередко обвиняют в "оскорблении президента" - преступлении, за которое могут приговорить к нескольким годам тюрьмы. Такие дела были заведены на несколько тысяч человек, включая журналистов, карикатуристов и деятелей культуры. Недавно по такому обвинению приговорили к 10 месяцам тюрьмы певицу Зухал Олджай, упомянувшую президента в негативном контексте в одной из песен. Организация "Репортеры без границ" поместила президента Турции в список "медиа-хищников" - государственных деятелей, ответственных за гонения на журналистов и ограничение свободы слова.

03.06.2018 Источник - fergananews.com

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