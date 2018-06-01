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В Киргизии погибла в ДТП "Миссис мира" Сания Шакирова
14:35 03.06.2018

"Решила не стареть": "Миссис мира" погибла в автокатастрофе
В Киргизии погибла в ДТП "Миссис мира" Сания Шакирова

Алина Распопова

Обладательница титула "Миссис мира--2018" из Киргизии Сания Шакирова погибла в страшном ДТП. Такси, в котором ехала 30-летняя мать троих детей вылетело с дороги и врезалось в ограду кладбища. Преуспевающая модель погибла на месте. В службе такси уже предположили, что автомобиль мог быть угнан.

В страшной автокатастрофе в Киргизии погибла обладательница титула "Миссис мира--2018", победительница международного конкурса Miss Universe Beauty - 2018 ("Красавица Вселенной - 2018") местная жительница Сания Шакирова. О произошедшем в своем инстаграме сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова.

"Ночью в селе Чоктал на ИК разбилась в автоаварии "Миссис Мира-2018" кыргызстанка Сания Шакирова ... мама троих детей", - написала Модокматова. Представители правоохранительных органов подтвердили гибель Шакировой.




ПРЕСС-СЛУЖБА УВД ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

"ДТП произошло 2 июня в 21.10, - сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области. - Водитель такси не справился с управлением, машину занесло.

Автомобиль врезался в стену, ограждающую мусульманское кладбище в селе Чок-Тал. В результате травм, несовместимых с жизнью, Шакирова скончалась на месте.

Пассажир машины 38-летний С. Р. доставлен в областную больницу. Водитель доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии".

По данным местных СМИ автомобиль Ravon Nexia принадлежал компании Namba Taxi. На кадрах, сделанных на месте ДТП видно, что от бюджетной иномарки после столкновения с оградой кладбища практически ничего не осталось. Особенно сильно повреждены передняя часть и крыша – возможно, автомобиль после столкновения опрокинулся.

Конкурс красоты "Миссис мира Вьетнам - 2018" (Mrs. World Vietnam 2018) состоялся в апреле этого года. На одной площадке тогда собрались победительницы конкурсов и фестивалей более чем из 20 стран мира. Конкурс прошел под патронажем модельера Пьера Кардена. Сания Шакирова победила в номинации "Missis World".

"Она осталась с тремя детьми, но выстояла перед грудой проблем, - написала подруга погибшей Ассоль Молдокматова. - Она карабкалась и выжила, улыбаясь, устроившись в салоне красоты в Москве... Я пригласила Санию в Париж на показ Вячеслава Зайцева. Она и там освоилась спустя час. На второй день во Франции, она поднялась на Эйфелеву башню. Саниюша поднялась на верхушку и пробыла там три часа, словно чувствовала , что нужно насладиться вдоволь.

Она была заботливой и необычайно лучезарной ...на второй день по возвращению в КР я произнесла: "Саниюш! Ты такая красивая, тебе бы на конкурс "Мисс мира" с твоей красотой". Заранее скинув ее фото на согласование с оргкомитетом мирового конкурса, порадовала результатом, что она принята на конкурс в качестве участницы. За сутки она собралась и улетела.

Сания достойно отстояла честь страны, с гордостью произносила: "Я – кыргызстанка!". Объявили и она была так счастлива неимоверно, что корону не снимала еще долгое время.

Сообщила маме, с которой у нее были особенно близкие отношения. В целом скажу, она так почитала родителей, с таким трепетом относилась и всегда старалась быть рядом. Она прилетела в КР и с радостью делилась впечатлениями о Вьетнаме и победе с прессой. Словно предчувствовала. Неужели это судьба. Искренние соболезнования. Это невосполнимо".

По многочисленным интервью местным СМИ известно, что Шакирова развелась семь лет назад и осталась одна с тремя детьми на руках. Она с детства была постоянной участницей различных конкурсов красоты, с 14 лет начала заниматься маникюром. Когда ей исполнилось 17, она переехала на заработки в Москву с матерью. После тяжелого развода Шакирова устроилась работать в салон телеведущей Ксении Бородиной.

"Я делала маникюр Ольге Бузовой, Маше Малиновской, Аврааму Руссо. Самой требовательной была Малиновская. Она могла похвалить свежий маникюр, выйти к ресепшену и вдруг осознать, что цвет ей не нравится. Я крашу ногти заново: "Ой, нет, Санюш, прежний лучше был".

Вот такая она… У Ольги Бузовой характер хороший, но она ни минуты не сидит на месте - вертится, крутится. На оплату я не жаловалась. Через год купила в Кара-Балте трехкомнатную квартиру и машину", - рассказывала Шакирова в интервью местному изданию Sputnik.

За победу в конкурсе во Вьетнаме Шикировой предложили годовой контракт в качестве возрастной модели и вручили путевку в Венецию, а также сертификат на приобретение автомобиля на сумму $15 тыс.

"Думаю, я покорила жюри именно кыргызским платьем. Стоя на сцене, молилась только об одном: "Хоть бы не опозориться!"

Титул самой красивой мисс достался россиянке, а "Миссис мира" стала я. Я твердо решила для себя, что не буду стареть.

Правильно питаюсь, хожу в тренажерный зал, поэтому через пять лет останусь такой же молодой", - рассказывала она.

Пока полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, операционный директор Namba Taxi Ксения Тимофеева уже заявила в СМИ, что автомобиль, в котором погибла Шакирова, возможно, был угнан.

"Из Бишкека машина Namba Taxi выехала еще утром 2 июня. Водитель провел в дороге много времени и решил переночевать у близких в одном из сел Иссык-Кульской области. На момент аварии автомобиль не находился на линии, предположительно, его украли или кто-то из близких нашего водителя без спроса взял машину", - сказала Тимофеева.

Источник - Gazeta.ru
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