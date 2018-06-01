Монголки заняли третье место на чемпионате мира среди военнослужащих по стрельбе из пистолета

13:59 03.06.2018 Монголки заняли третье место на ЧМ 50th World Military Shooting Championship



На 50-м чемпионате мира CISM среди военнослужащих по стрельбе прошли командные старты.



В четверг, 31 мая, в швейцарском городе Тун на 50-м чемпионате мира Международного совета военного спорта (50th World Military Shooting Championship - CISM) прошли командные соревнования у женщин в стрельбе из пистолета на дистанцию 25 м.



По этим дисциплинам, монгольские амазонки О.Гундэгмаа, Т.Баярмаа и Г.Хэрлэнцэцэг заняли третье место.



Первое и втором место досталось командом Китая и ФРГ. Польская женская команда заняла четвертое место.



Международный совет военного спорта или International Military Sports Council (IMSC) или Conseil International du Sport Militaire (CISM) - одна из крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мире.



Основана 18 февраля 1948 года, первыми странами-участниками были Бельгия, Дания, Франция, Люксембург и Нидерланды. В настоящее время считается самой влиятельной спортивной организацией в мире после Международного олимпийского комитета, имеет 135 членов и является организатором важнейших международных спортивных мероприятий включая Military World Games и World Military Cup (Всемирные военные игры).



Верховным руководящим органом является генеральная ассамблея, в которую входят по три представителя от каждой армии. Ассамблея созывается ежегодно. Текущей работой фактически руководит исполнительный комитет в составе президента, вице-президента, генерального секретаря и двух членов. Заседания исполкома проводятся два раза в год. Основной исполнительный орган - генеральный секретариат - располагается в Брюсселе.



Майдар Сосорбарам Источник - ARD

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