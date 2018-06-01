Асык-патриот. Сатыбалдыулы (племяш Елбасы) продвигает в ЮНЕСКО казахские игры - аударыспак, тенге ілу

10:13 03.06.2018 Кайрат Сатыбалдыулы намерен продвигать казахские игры по всему миру

Представители ЮНЕСКО посетят II Чемпионат Азии по национальной игре "Теңге ілу" и III Чемпионат Азии по аударыспақ, которые состоятся в начале июля в Астане



Известный казахстанский бизнесмен, почетный президент Ассоциации национальных видов спорта Казахстана Кайрат Сатыбалдыулы встретился с представителями ЮНЕСКО.

В четверг в Астане прошла встреча казахстанской стороны с представителями ЮНЕСКО по традиционным видам спорта и игр. В рамках встречи Кайрат Сатыбалдыулы, министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы и председатель комитета ЮНЕСКО по традиционным видам спорта и игр Халил Ахмед Хан подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании.

В 2021 году ЮНЕСКО планирует организовать первые мировые этноспортивные игры. Казахстан входит в число четырех стран-претендентов на проведение этого масштабного спортивного события.



"Ассоциация была создана в 1998 году, и вот уже имеет 22-летнюю историю. Наша главная цель - вывести на Азиатскую олимпиаду көкпар, аударыспақ, теңге ілу. Мы рады визиту представителей ЮНЕСКО. Надеемся, что ЮНЕСКО поддержит наше предложение и, дай Бог, мы покажем в Астане всему миру наше национальное искусство и искусство всей Средней Азии, тюркского мира в целом", - сказал Сатыбалдыулы на пресс-конференции.

"Это вторая встреча с ЮНЕСКО, в 1998 году, когда я был заместителем акима Астаны, ЮНЕСКО дали Астане звание города мира, в то время я поехал в Боливию, в город Ла Пас от имени ЮНЕСКО, чтобы получить это звание. Поэтому и сейчас, я надеюсь, ЮНЕСКО поддержит наше предложение, и это большое соревнование пройдет у нас", - заключил почетный президент.

Представители ЮНЕСКО прибыли в Астану, чтобы посетить II Чемпионат Азии по национальной игре "Теңге ілу" и III Чемпионат Азии по национальной игре "Аударыспақ". Чемпионаты пройдут 1-2 июля на столичном ипподроме "Казанат". Источник - Sputnik

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